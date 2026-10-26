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ΣΠΙΤΙ

Τι θα φάμε σήμερα; Σαλάτα με edamame

σαλατα
clock 06:30 | 26/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Υλικά (για 2 μερίδες)

1 κούπα βρασμένα edamame

3–4 μικρά αγγουράκια, κομμένα σε λεπτές ροδέλες

2 καρότα, τριμμένα

1/2 ξερό κρεμμύδι, κομμένο σε πολύ λεπτές φέτες



Για τη σος

2 κ.σ. γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά

1 κ.σ. sriracha

1 κ.σ. σάλτσα σόγιας

1 κ.σ. σησαμέλαιο

1–2 κ.σ. χυμό λεμονιού

1–2 κ.σ. μαύρο σουσάμι

Εκτέλεση

Βήμα 1: Σε ένα μεγάλο βάζο ή μπολ τοποθετούμε τα αγγουράκια, το τριμμένο καρότο, το κρεμμύδι και τα βρασμένα edamame. Ανακατεύουμε καλά τα υλικά ή, αν χρησιμοποιούμε βάζο, το κλείνουμε και το ανακινούμε καλά.

Βήμα 2: Προσθέτουμε στο μπολ ή στο βάζο όλα τα υλικά της σος, με οποιαδήποτε σειρά.

Βήμα 3: Ανακατεύουμε απαλά με ένα κουτάλι και τοποθετούμε τη σαλάτα στο ψυγείο για λίγη ώρα, ώστε να κρυώσει, πριν τη σερβίρουμε.



Διατροφική αξία ανά μερίδα

Ενέργεια: 275 kcal

Υδατάνθρακες: 19,4 γρ.

Πρωτεΐνη: 16,3 γρ.

Λιπαρά: 12,2 γρ.

Κορεσμένα λιπαρά: 2,4 γρ.

Πηγή: newsbeast.gr

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