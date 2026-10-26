Τι θα φάμε σήμερα; Σαλάτα με edamame

Υλικά (για 2 μερίδες)
1 κούπα βρασμένα edamame
3–4 μικρά αγγουράκια, κομμένα σε λεπτές ροδέλες
2 καρότα, τριμμένα
1/2 ξερό κρεμμύδι, κομμένο σε πολύ λεπτές φέτες
Για τη σος
2 κ.σ. γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά
1 κ.σ. sriracha
1 κ.σ. σάλτσα σόγιας
1 κ.σ. σησαμέλαιο
1–2 κ.σ. χυμό λεμονιού
1–2 κ.σ. μαύρο σουσάμι
Εκτέλεση
Βήμα 1: Σε ένα μεγάλο βάζο ή μπολ τοποθετούμε τα αγγουράκια, το τριμμένο καρότο, το κρεμμύδι και τα βρασμένα edamame. Ανακατεύουμε καλά τα υλικά ή, αν χρησιμοποιούμε βάζο, το κλείνουμε και το ανακινούμε καλά.
Βήμα 2: Προσθέτουμε στο μπολ ή στο βάζο όλα τα υλικά της σος, με οποιαδήποτε σειρά.
Βήμα 3: Ανακατεύουμε απαλά με ένα κουτάλι και τοποθετούμε τη σαλάτα στο ψυγείο για λίγη ώρα, ώστε να κρυώσει, πριν τη σερβίρουμε.
Διατροφική αξία ανά μερίδα
Ενέργεια: 275 kcal
Υδατάνθρακες: 19,4 γρ.
Πρωτεΐνη: 16,3 γρ.
Λιπαρά: 12,2 γρ.
Κορεσμένα λιπαρά: 2,4 γρ.
Πηγή: newsbeast.gr
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