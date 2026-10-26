Τι θα φάμε σήμερα; Σαλάτα με edamame

Υλικά (για 2 μερίδες)



1 κούπα βρασμένα edamame



3–4 μικρά αγγουράκια, κομμένα σε λεπτές ροδέλες



2 καρότα, τριμμένα



1/2 ξερό κρεμμύδι, κομμένο σε πολύ λεπτές φέτες







Για τη σος

2 κ.σ. γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά



1 κ.σ. sriracha



1 κ.σ. σάλτσα σόγιας



1 κ.σ. σησαμέλαιο



1–2 κ.σ. χυμό λεμονιού



1–2 κ.σ. μαύρο σουσάμι

Εκτέλεση



Βήμα 1: Σε ένα μεγάλο βάζο ή μπολ τοποθετούμε τα αγγουράκια, το τριμμένο καρότο, το κρεμμύδι και τα βρασμένα edamame. Ανακατεύουμε καλά τα υλικά ή, αν χρησιμοποιούμε βάζο, το κλείνουμε και το ανακινούμε καλά.



Βήμα 2: Προσθέτουμε στο μπολ ή στο βάζο όλα τα υλικά της σος, με οποιαδήποτε σειρά.



Βήμα 3: Ανακατεύουμε απαλά με ένα κουτάλι και τοποθετούμε τη σαλάτα στο ψυγείο για λίγη ώρα, ώστε να κρυώσει, πριν τη σερβίρουμε.







Διατροφική αξία ανά μερίδα



Ενέργεια: 275 kcal



Υδατάνθρακες: 19,4 γρ.



Πρωτεΐνη: 16,3 γρ.



Λιπαρά: 12,2 γρ.



Κορεσμένα λιπαρά: 2,4 γρ.

Πηγή: newsbeast.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Τι θα φάμε σήμερα; Ζυμαρικά με κολοκυθάκια και κρεμώδη σάλτσα

Τι θα φάμε σήμερα; Τραχανά με ντομάτα και φέτα