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ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία στον Πειραιά: Τρεις νεκροί από πτώση οχήματος στη θάλασσα

Οικογενειακή τραγωδία στον Πειραια
clock 07:47 | 26/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συναγερμός σήμανε στο λιμάνι του Πειραιά, όταν το βράδυ της Κυριακής, όχημα έπεσε στη θάλασσα, στην πύλη Ε2. Ενας άνδρας 80 ετών ανασύρθηκε αρχικά νεκρός ενώ δύο ακόμη επιβαίνοντες, μέλη της οικογένειάς του, ανασύρθηκαν νεκροί λίγο αργότερα μέσα στο αυτοκίνητο.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού, καθώς και κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών. Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης ιδιωτικά σκάφη και σκάφος της Πλοηγικής Υπηρεσίας.

Πιο συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 9 το βράδυ  έγινε γνωστό πως ανασύρθηκε από τη θάλασσα ο 80χρονος χωρίς τις αισθήσεις του ενώ περί τις 10 ολοκληρώθηκε η ανέλκυση του οχήματος.

Δύο ακόμη άτομα, σύμφωνα με πληροφορίες η σύζυγός του και ο γιος του, άτομο με ειδικές ανάγκες, που βρίσκονταν εγκλωβισμένα στο όχημα, εντοπίστηκαν νεκρά στην καμπίνα του οχήματος.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το αυτοκίνητο κατέληξε στη θάλασσα.

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