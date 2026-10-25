Ελεύθερη μετακίνηση ΕΕ-Βρετανίας: Ο Μπέρναμ δηλώνει πρόθυμος

Αναποφασιστικότητα διακρίνει τη βρετανική κυβέρνηση σε ό,τι αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο και τη θέση του μέσα στην ΕΕ. Από τη μία, μεγάλη μερίδα ψηφοφόρων θεωρεί ότι η χώρα είναι καλύτερα εκτός του μπλοκ και προσπαθεί να βρει ακόμα τα πατήματά της και από την άλλη, η καθημερινότητα μιας ακρίβειας και η στασιμότητας της βρετανικής οικονομίας αποδίδεται από ειδικούς και στο Brexit.

"Πρέπει να κάνουμε μια ειλικρινή συζήτηση" σχετικά με την ΕΕ ξεκαθάρισε, σήμερα, στους Times της Κυριακής ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ λίγο πριν κλείσει τις 100 ημέρες διακυβέρνησής του. Στο επίκεντρο βέβαια των δηλώσεων η μετανάστευση η οποία προβληματίζει εντόνως το εσωτερικό.

Οι Ευρωπαίοι μετανάστες και… όλοι οι άλλοι

Όπως τόνισε, το μεταναστευτικό δεν ήταν "τόσο δύσκολο" στην προ-Brexit εποχή όσο είναι τώρα υποστηρίζοντας ότι μετά το δημοψήφισμα είναι όλο και περισσότεροι οι ξένοι που μένουν μόνιμα στη χώρα και δεν επιστρέφουν στην χώρα καταγωγής τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η καθαρή μετανάστευση αριθμούσε πριν την ψήφιση του Brexit, το 2016, 330.000 μετανάστες. Όμως όταν η Βρετανία άφησε και επίσημα τους κόλπους της ΕΕ, το 2020, οι αριθμοί αυτοί αυξήθηκαν σε τιμές ρεκόρ, φτάνοντας τους 900.000 μετανάστες. Πριν το Brexit οι πολίτες της Ένωσης είχαν το δικαίωμα να έρθουν, να ζήσουν και να δουλέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο - ενώ οι πολίτες εκτός της ΕΕ χρειάζονταν δουλειές με συγκεκριμένες και αυστηρότερες απαιτήσεις σχετικά με τις οικονομικές απολαβές.

Ο τίτλος του άρθρου είναι χαρακτηριστικός: "Είμαι ανοιχτός στην υιοθέτηση της ελεύθερης μετακίνησης στην ΕΕ". Πρόκειται για αλλαγή θέσης του Εργατικού κόμματος και του ίδιου του Μπέρναμ ο οποίος παρότι είχε γνωστοποιήσει τις θέσεις του για στενότερη συνεργασία με το μπλοκ είχε αποκλείσει κάποιου είδους επανένταξη.

Οι αντιδράσεις και το γενικότερο κλίμα

Οι πολιτικές αντιδράσεις ήταν αναμενόμενες. Για "ολοκληρωτική προδοσία των ψηφοφόρων" έκανε λόγω ο Φάρατζ ενώ ο σκιώδης υπουργός εσωτερικών Κρις Φίλπ δήλωσε ότι "δεν θα υπάρξει επιστροφή", καθώς, όπως τόνισε, το δημοψήφισμα του 2016 ήταν ξεκάθαρο.

Τον Ιούνιο έκλεισαν 10 χρόνια από εκείνο το δημοψήφισμα και οι δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι το 57% των Βρετανών θεωρούν λάθος την απομάκρυνση από τους κόλπους της ΕΕ. "Είμαι θετικός για στενότερους δεσμούς με την Ευρώπη και δεν το κρύβω. Πιστεύω θα επωφεληθεί το βρετανικό ΑΕΠ", δήλωσε, ενώ με το βλέμμα στο μεταναστευτικό, ο Μπέρναμ ξεκαθάρισε ότι "πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα και όχι μεμονωμένα την ελεύθερη μετακίνηση". Τόνισε επίσης ότι η Βρετανία έχασε παράλληλα την πρόσβαση που είχε στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων σχετικά με την μετανάστευση, Eurodac. Και το χρονικό πλαίσιο δεν είναι τυχαίο: οι δηλώσεις του Βρετανού πρωθυπουργού έγιναν λίγο πριν τη Σύνοδο Κορυφής του στις Βρυξέλλες με επικεφαλής της ΕΕ, στις 20 Νοεμβρίου.

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