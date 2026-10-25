Basketgate: Προφυλακιστέοι Λιόλιος και Μαυραγάνης για το σκάνδαλο με τα στημένα στο ελληνικό μπάσκετ -Οι αποφάσεις του νέου Δ.Σ. της ΕΟΚ

Ο Βαγγέλης Λιόλιος και ο Γιώργος Μαυραγάνης κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά την απολογία τους στον εισαγγελέα και τον ανακριτή για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ.

Σημειώνεται πως, λίγο μετά την άφιξή του στον ανακριτή το πρωί της Κυριακής (25/10), ο Βαγγέλης Λιόλιος ενημέρωσε πως παύει της οποιαδήποτε ενασχόλησή του με το μπάσκετ μέχρι να ολοκληρωθεί η δικαστική αυτή διαδικασία.

Αρκετές ώρες αργότερα και αφού ολοκληρώθηκε η απολογία του σε εισαγγελέα και ανακριτή, οι δύο τελευταίοι έκριναν αναγκαία την προφυλάκισή του, όπως συνέβη και με τον Γιώργο Μαυραγάνη.

Υπενθυμίζεται ότι, ο κύκλος των απολογιών θα συνεχιστεί τη Δευτέρα (26/10), όταν έχουν προγραμματιστεί να περάσουν από τον ανακριτή η διεθνής διαιτητής Βάσω Τσαρούχα, ο ειδικός σύμβουλος διαιτησίας Ηλίας Κορομηλάς και ο πρώην διαιτητής και μέλος της ΚΕΔ Τάσος Πηλοΐδης. Υπενθυμίζεται πως, προφυλακιστέος έχει ήδη κριθεί από την Παρασκευή (23/10) ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου.

Οι αποφάσεις του νέου Δ.Σ.

Μετά την αναδιάρθρωση στη σημερινή (25/10) έκτακτη συνεδρίασή του και την ανάληψη της προεδρίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), μετά την παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου, λόγω των κατηγοριών για εμπλοκή του σε «στημένους αγώνες μπάσκετ», το νέο Δ.Σ. της ΕΟΚ έλαβε αποφάσεις, τις οποίες και δημοσιοποίησε. Το νέο Δ.Σ. της ΕΟΚ αποφάσισε ανάμεσα σε άλλα να επιδιώξει έως τις 15 Νοεμβρίου 2026 τη διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων για τις αναγκαίες αλλαγές στη διαιτησία, σε συνεργασία με τον ΕΣΑΚΕ και το αρμόδιο Υπουργείο. Παράλληλα, όπως τονίζεται, θα ζητηθεί η συνδρομή και τεχνογνωσία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (FIBA).

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Η απολογία του προέδρου της ΕΟΚ για «στημένους αγώνες»

Στη σχετική ανακοίνωση του νέου Δ.Σ. της ΕΟΚ αναφέρεται:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, μετά την ανασυγκρότησή του, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο ελληνικό μπάσκετ, τα σωματεία, τις αθλήτριες και τους αθλητές, τις προπονήτριες και τους προπονητές, θέτει ως βασική προτεραιότητα τη θεσμική σταθερότητα και τη συνέχιση του έργου της Ομοσπονδίας.

Στο πλαίσιο αυτό, αναλαμβάνει τις ακόλουθες δεσμεύσεις:

1. Απρόσκοπτη συνέχιση των διοργανώσεων: Χωρίς προσκόλληση σε θέσεις και αξιώματα, το ΔΣ θέτει ως απόλυτη προτεραιότητα την ομαλή λειτουργία της Ομοσπονδίας και την απρόσκοπτη διεξαγωγή όλων των διοργανώσεων. Ήδη, παρά τη δύσκολη συγκυρία, διεξήχθησαν κανονικά περίπου 100 αγώνες των Εθνικών Πρωταθλημάτων Ανδρών και Γυναικών, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της αγωνιστικής δραστηριότητας, η οποία αποτελεί καταστατικό σκοπό της Ομοσπονδίας.

2. Στήριξη των Εθνικών Ομάδων: Ιδιαίτερη προτεραιότητα δίνεται στους επικείμενους κρίσιμους αγώνες των Εθνικών Ομάδων Γυναικών (11, 14 και 17 Νοεμβρίου 2026) και Ανδρών (26 και 29 Νοεμβρίου 2026), στο πλαίσιο της προσπάθειάς τους για πρόκριση στο Ευρωπαϊκό και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα αντίστοιχα.

3. Πρωτοβουλίες για τη διαιτησία: Το ΔΣ θα επιδιώξει έως τις 15 Νοεμβρίου 2026 τη διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων για τις αναγκαίες αλλαγές στη διαιτησία, σε συνεργασία με τον ΕΣΑΚΕ και το αρμόδιο Υπουργείο. Παράλληλα, θα ζητηθεί η συνδρομή και τεχνογνωσία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (FIBA).

4. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης: Μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων των Εθνικών Ομάδων Ανδρών και Γυναικών, το ΔΣ σε εύλογο χρόνο, θα προχωρήσει στη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, ώστε το ανώτατο καταστατικό όργανο της ΕΟΚ να συζητήσει τις εξελίξεις και να λάβει τις αποφάσεις που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

5. Σεβασμός στη Δικαιοσύνη και διασφάλιση της αξιοπιστίας: Το ΔΣ της ΕΟΚ εκφράζει την πλήρη εμπιστοσύνη του στη Δικαιοσύνη και δεσμεύεται να συνεργάζεται με κάθε αρμόδια αρχή, παρέχοντας κάθε αναγκαία συνδρομή στο έργο της, με απόλυτο σεβασμό στις θεσμικές διαδικασίες. Παράλληλα, δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν θα επιδείξει καμία ανοχή σε φαινόμενα αδιαφάνειας και πρακτικές που υπονομεύουν το κύρος και την αξιοπιστία της ελληνικής καλαθοσφαίρισης. Στην αυριανή συνεδρίασή του, το ΔΣ θα λάβει τις αναγκαίες αποφάσεις για το σύνολο των εμπλεκόμενων προσώπων.

6. Ουσιαστικές τομές για την εξυγίανση του ελληνικού μπάσκετ: Το ΔΣ δεσμεύεται να προχωρήσει με αποφασιστικότητα στις αναγκαίες θεσμικές και οργανωτικές αλλαγές για την υγιή λειτουργία και αξιοπιστία της ελληνικής καλαθοσφαίρισης, με γνώμονα το συλλογικό συμφέρον, την ενότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη του αθλήματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ».