Κρήτη - ελαιόλαδο: Οι παραγωγοί περιμένουν τιμές και ελπίζουν...

Σε αναμονή για το πού θα διαμορφωθεί η τιμή του ελαιολάδου βρίσκονται οι παραγωγοί της Κρήτης, καθώς η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά χωρίς σαφή δεδομένα για τις πρώτες εμπορικές πράξεις με το φετινό προϊόν. Η αβεβαιότητα προκαλεί προβληματισμό, με ανθρώπους της αγοράς να επισημαίνουν ότι οι εκτιμήσεις για χαμηλές τιμές χρειάζονται προσοχή, καθώς μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την αγορά και να δημιουργήσουν πρόσθετη πίεση στο προϊόν, πριν ακόμη αυτό διατεθεί προς πώληση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί εμπορικές συναλλαγές με νέο ελαιόλαδο, ώστε να υπάρχει μια ασφαλής εικόνα για το επίπεδο στο οποίο θα κινηθούν οι τιμές. Από την περιοχή της Ζάκρου και της Σητείας, οι πρώτες εκτιμήσεις τοποθετούν την τιμή εκκίνησης κοντά στα 4 ευρώ το κιλό, με καθοριστικό παράγοντα την πορεία της φετινής παραγωγής στην Ισπανία, που επηρεάζει άμεσα τις ισορροπίες στη διεθνή αγορά.

Οι εκπρόσωποι του κλάδου υπογραμμίζουν ότι η τιμή θα πρέπει να διασφαλίζει το εισόδημα των παραγωγών και να καλύπτει το κόστος της καλλιέργειας. Η αγωνία εντείνεται όσο πλησιάζει ο Νοέμβριος, οπότε και αναμένεται να αυξηθεί ο ρυθμός της συγκομιδής. Οι παραγωγοί καλούνται να αποφασίσουν πότε θα ξεκινήσουν τη συλλογή του καρπού, χωρίς να γνωρίζουν ακόμη σε ποια τιμή θα μπορέσουν να διαθέσουν το λάδι τους.

Ενδεικτικό της απόστασης ανάμεσα στις περσινές τιμές και στις σημερινές εκτιμήσεις είναι ότι στη Σητεία, μόλις πριν από περίπου είκοσι ημέρες, πουλήθηκε η τελευταία ποσότητα περσινού ελαιολάδου προς 3,25 ευρώ το κιλό.

Την ίδια ώρα, το κόστος συγκομιδής παραμένει ένα ακόμη μεγάλο αγκάθι. Η έλλειψη εργατικών χεριών έχει ανεβάσει τα ημερομίσθια, τα οποία ξεκινούν από τα 50 ευρώ και σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνούν τα 80 ευρώ, ενώ οι παραγωγοί επιβαρύνονται επιπλέον με έξοδα διαμονής, διατροφής και μετακίνησης των εργατών, αλλά και με καύσιμα και κόστος ελαιοτριβείου. Έτσι, μέχρι να πραγματοποιηθούν οι πρώτες πωλήσεις και να διαμορφωθεί μια πιο καθαρή εικόνα για την αγορά, οι ελαιοπαραγωγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με δύο κρίσιμα ερωτήματα: πόσο θα πουλήσουν το λάδι τους και αν τελικά θα τους συμφέρει να το συγκομίσουν.

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