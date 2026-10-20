Ψηφιακό μπλακ άουτ μετά από βλάβη στο Google Cloud: Προβλήματα σε τράπεζες, εφαρμογές και ιστοσελίδες

Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία διαδικτυακών υπηρεσιών, τραπεζικών εφαρμογών και ειδησεογραφικών ιστοσελίδων προκάλεσε την Τρίτη 20 Οκτωβρίου διακοπή υπηρεσιών της Google Cloud, με την εταιρεία να ανακοινώνει αστοχίες στο δίκτυό της που επηρεάζουν πολλαπλές υπηρεσίες.

Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στο κέντρο δεδομένων της Google στο Λονδίνο και έχει προκαλέσει αλυσιδωτές δυσλειτουργίες σε γνωστές πλατφόρμες, μεταξύ των οποίων η ψηφιακή τράπεζα Revolut, το βρετανικό ειδησεογραφικό δίκτυο Sky News και τα βρετανικά ταχυδρομεία. Προβλήματα έχουν αναφερθεί, επίσης, σε τραπεζικές υπηρεσίες, όπως αυτές της HSBC και της Bank of Scotland.

Την έκταση των δυσλειτουργιών αποτυπώνουν και τα στοιχεία του Downdetector, της πλατφόρμας που συγκεντρώνει αναφορές χρηστών για διακοπές και προβλήματα σε διαδικτυακές υπηρεσίες.

Ποιες υπηρεσίες της Google επηρεάζονται

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της εταιρείας, η διακοπή αφορά ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών του Google Cloud. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι BigQuery Data Transfer Service, Cloud Filestore, Cloud Run, Google App Engine, Google Cloud Dataflow, Google Cloud NetApp Volumes, Google Cloud Pub/Sub, Google Cloud Storage, Google Compute Engine και Google Kubernetes Engine.

Στη λίστα περιλαμβάνονται ακόμη οι Looker (Google Cloud core), Managed Airflow, Managed Service for Apache Kafka, Persistent Disk και Storage Transfer Service.

Προβλήματα και στις τραπεζικές εφαρμογές

Ανάμεσα στις υπηρεσίες που επηρεάστηκαν βρίσκεται και η Revolut, με χρήστες να αναφέρουν δυσκολίες στη λειτουργία της ψηφιακής τράπεζας. Σύμφωνα με πηγή με γνώση του θέματος, η οποία μίλησε στο πρακτορείο Reuters, τα προβλήματα της Revolut συνδέονταν με τη διακοπή λειτουργίας του Google Cloud. Την ίδια ώρα, η βρετανική τράπεζα Halifax γνωστοποίησε ότι ορισμένοι πελάτες της αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης στην εφαρμογή και την ιστοσελίδα της.

Σε απάντησή της προς πελάτη στην πλατφόρμα X, η τράπεζα ζήτησε συγγνώμη για την αναστάτωση και ανέφερε ότι καταβάλλει προσπάθειες για την αποκατάσταση των υπηρεσιών. Παράλληλα, ενημέρωσε τους πελάτες ότι μπορούν να επικοινωνούν μαζί της τηλεφωνικά, εφόσον χρειάζεται, ενώ δεσμεύτηκε να ενημερώσει όταν η λειτουργία επανέλθει κανονικά.

Η Halifax δεν διευκρίνισε, πάντως, εάν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πελάτες της συνδέονται άμεσα με τη διακοπή στο Google Cloud.

Το περιστατικό αναδεικνύει πόσο εξαρτημένη είναι η λειτουργία μεγάλου αριθμού ψηφιακών υπηρεσιών από τις υποδομές υπολογιστικού νέφους, καθώς μια βλάβη σε έναν βασικό πάροχο μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σε πολλές διαφορετικές πλατφόρμες ταυτόχρονα.

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