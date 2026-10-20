Ηράκλειο: Επανεκλογή του Νίκου Τζανάκη στην προεδρία της Ένωσης Καταναλωτών

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Με την επανεκλογή του προέδρου κ. Νίκου Τζανάκη, καθηγητή πνευμονολογίας, ολοκληρώθηκαν τη Τετάρτη 14 Οκτωβρίου οι αρχαιρεσίες στην Ένωση Καταναλωτών Περιφέρειας Κρήτης και επισφραγίστηκε η ανανέωση της θητείας του για την επόμενη τετραετία.

Ο κ. Τζανάκης επανεξελέγη για ακόμη μία συνεχόμενη θητεία, με τη συμμετοχή των μελών της Ένωσης Καταναλωτών.

Μετά την εκλογή του, ο Πρόεδρος κ. Νίκος Τζανάκης προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση: ‘‘Η επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης των μελών της οργάνωσης, αποτελεί μεγάλη τιμή για μένα’’.

Υπογράμμισε, τη σημασία και την αξία του καταναλωτικού κινήματος, το οποίο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της οικονομίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση της αγοράς, στην ενίσχυση της απασχόλησης, στη περιφερειακή ανάπτυξη και στην προαγωγή της κοινωνικής συνοχής.

Τόνισε τον επί 15ετία καθοριστικό ρόλο της Ένωσης Καταναλωτών στη ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων καταναλωτών, καθώς και τη συμμετοχή της στη διαχείριση κοινωνικών προγραμμάτων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε για τη συμβολή της Ένωσης στη διαδικασία ρύθμισης και απαλλαγής από τα χρέη εκατοντάδων οφειλετών, αξιοποιώντας την υπαγωγή τους στις ευνοϊκές διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, επιτυγχάνοντας την άρση των κυρώσεων και τη δυσμενή τους μεταχείριση.

Με εξωδικαστικό μηχανισμό και δικαστηριακή αποφόρτιση και αποφυγή καταβολής υπέρογκων δαπανών, συνδράμει σε όσους αντιμετωπίζουν οριστική ή επαπειλούμενη αδυναμία εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους, υπό την προϋπόθεση ότι η αδυναμία πληρωμής είναι πραγματική και όχι δόλια.

Η επανεκλογή του κ. Νίκου Τζανάκη σηματοδοτεί τη συνέχιση της προσπάθειας της Ένωσης Καταναλωτών για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και την ουσιαστική στήριξη των πολιτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες.

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