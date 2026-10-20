Εμμηνόπαυση: Ο ιδανικός συνδυασμός για δυνατά οστά μετά τα 55

Μπορεί να μη φαίνεται, αλλά με το πέρασμα του χρόνου, ειδικά στην εμμηνόπαυση, η απώλεια οστικής πυκνότητας εξελίσσεται «αθόρυβα», μέχρι τελικά να εκδηλωθεί με πόνο ή ακόμα και κάταγμα. Η καλή είδηση; Μια νέα μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο JAMA Network Open, δείχνει ότι έχετε στα χέρια σας έναν φυσικό τρόπο να προστατευτείτε. Και συγκεκριμένα, η μεσογειακή διατροφή και η άσκηση μπορεί να επιβραδύνουν την απώλεια οστικής μάζας στις ηλικιωμένες γυναίκες.

Τι έδειξε η νέα μελέτη

Ερευνητές από το Universitat Rovira i Virgili στην Ισπανία, σε συνεργασία με το δίκτυο PREDIMED-Plus, διεξήγαγαν μια μεγάλη τριετή μελέτη με επίκεντρο τη σχέση διατροφής, άσκησης και οστικής υγείας σε ενήλικες άνω των 55 ετών. Το δείγμα περιλάμβανε 924 άτομα ηλικίας 55 έως 75 ετών, με μεταβολικό σύνδρομο και υπέρβαρο ή παχυσαρκία. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε τέσσερα κέντρα στην Ισπανία που είχαν εξοπλισμό για αξιόπιστες μετρήσεις οστικής μάζας μέσω διπλής απορροφησιομέτρησης ακτίνων Χ (DEXA).

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα ακολούθησε Μεσογειακή διατροφή με 30% λιγότερες θερμίδες, συνδυασμένη με αύξηση φυσικής δραστηριότητας και ψυχολογική υποστήριξη. Η δεύτερη ομάδα συνέχισε να καταναλώνει ανεπιτήρητα με βάση τη Μεσογειακή διατροφή, χωρίς αλλαγές στον τρόπο ζωής.

Η οστική πυκνότητα μετρήθηκε σε διάφορα σημεία του σώματος, στο σύνολο του μηριαίου οστού, στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης (L1–L4) και στον μείζονα τροχαντήρα. Παράλληλα, αξιολογήθηκε και η συνολική ποσότητα μεταλλικών στοιχείων στα οστά, στην αρχή της μελέτης, μετά από έναν χρόνο και ξανά στο τέλος του τρίτου χρόνου. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν εξειδικευμένα στατιστικά μοντέλα για να συγκρίνουν τα αποτελέσματα των δύο ομάδων και να διαπιστώσουν πόσοι συμμετέχοντες εμφάνισαν χαμηλή οστική πυκνότητα.

Τρεις αποτελεσματικοί τρόποι για δυνατά οστά χωρίς οστεοπόρωση

Το βασικό εύρημα της μελέτης ήταν ότι η οστική πυκνότητα στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης (L1-L4) διατηρήθηκε ή και ενισχύθηκε σε όσες ακολούθησαν τη συνδυαστική αλλαγή. Συγκεκριμένα, οι γυναίκες στην ομάδα παρέμβασης παρουσίασαν σημαντικά υψηλότερη οστική πυκνότητα στη μέση, με διαφορά 1,8 g/cm² σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα παρέμειναν θετικά ακόμα και όταν αφαιρέθηκαν από την ανάλυση τα άτομα που λάμβαναν ασβέστιο ή βιταμίνη D, αποδεικνύοντας ότι η αλλαγή στον τρόπο ζωής από μόνη της είχε αξία.

Οι συγγραφείς της μελέτης καταλήγουν: «Τα αποτελέσματα υποστηρίζουν τη χρήση τακτικών απώλειας βάρους βασισμένων σε Μεσογειακή διατροφή με μειωμένη ενέργεια και προώθηση της φυσικής δραστηριότητας για μεγαλύτερες γυναίκες με κίνδυνο οστεοπόρωσης, ως μια εφικτή στρατηγική για τη διατήρηση της οστικής πυκνότητας κατά τη διαδικασία απώλειας βάρους».

πηγή: ygeiamou.gr

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