Απίστευτο περιστατικό σε φυλακή: Drone μετέφερε κοτομπουκιές και αλκοόλ σε κρατούμενο

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό, που αναδεικνύει τα κενά ασφαλείας στις φυλακές του Καναδά, έχει προκαλέσει συναγερμό στις σωφρονιστικές αρχές της χώρας. Drone κατάφερε να προσεγγίσει κελί κρατουμένου σε φυλακή υψίστης ασφαλείας, μεταφέροντας φαγητό από τα McDonald’s και αλκοόλ. Η ένωση των σωφρονιστικών υπαλλήλων εκφράζει πλέον έντονους φόβους για την αυξανόμενη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών με σκοπό την εισαγωγή παράνομων αντικειμένων στις φυλακές.

Όπως ανακοίνωσε η συνδικαλιστική οργάνωση UCCO-SACC-CSN, το συμβάν καταγράφηκε περίπου στις 03:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης, στις εγκαταστάσεις σωφρονιστικού ιδρύματος στο Sainte-Anne-des-Plaines, στην επαρχία του Κεμπέκ. Το drone έφτασε μέχρι το παράθυρο κελιού στην Ειδική Μονάδα Διαχείρισης (SHU), παραδίδοντας στον κρατούμενο κοτομπουκιές, τηγανητές πατάτες, σάλτσες από την αλυσίδα McDonald’s, καθώς και αλκοόλ.

«Τι θα γίνει την επόμενη φορά; Θα παραδοθεί ένα γεμάτο όπλο;»

Μιλώντας στο CBC, ο περιφερειακός πρόεδρος της ένωσης, Μάικ Μπολντούκ, ανέφερε ότι ο κρατούμενος αντιμετώπισε με χιούμορ την παράδοση, όταν οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι ανακάλυψαν το περιστατικό στη διάρκεια του πρωινού ελέγχου. Για τον ίδιο, ωστόσο, η υπόθεση δεν έχει τίποτα το διασκεδαστικό. Όπως εξήγησε, η συνδικαλιστική οργάνωση ανησυχεί ολοένα περισσότερο για τη δυνατότητα εισαγωγής απαγορευμένων αντικειμένων, όπως κινητά τηλέφωνα και μαχαίρια, ακόμη και σε φυλακές με αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

«Έχουμε φτάσει στο σημείο ένας κρατούμενος να παραγγέλνει McDonald’s για τον εαυτό του. Τι ακολουθεί; Ένα γεμάτο όπλο; Μας φοβίζει, πραγματικά μας φοβίζει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μπολντούκ. Η σοβαρότητα του περιστατικού συνδέεται και με τον χαρακτήρα της συγκεκριμένης πτέρυγας. Η SHU προορίζεται για κρατουμένους που θεωρούνται εξαιρετικά βίαιοι και παρουσιάζουν υψηλό βαθμό επικινδυνότητας. Στο ίδιο σωφρονιστικό συγκρότημα έχουν εκτίσει μέρος των ποινών τους ορισμένοι από τους πλέον διαβόητους δολοφόνους στην ιστορία του Καναδά, μεταξύ των οποίων ο Κλίφορντ Όλσον και ο Άλαν Λεζέρ, αλλά και καταδικασμένοι για τρομοκρατία.

«Υποτίθεται ότι είναι η πιο ασφαλής φυλακή στον Καναδά και εκείνος τρώει McDonald’s», σχολίασε ο εκπρόσωπος της συνδικαλιστικής ένωσης, υπογραμμίζοντας τις ανησυχίες που προκαλεί η παραβίαση των μέτρων επιτήρησης.

Τα συστήματα ανίχνευσης και η πρόταση για προστατευτικά δίχτυα

Η Υπηρεσία Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων του Καναδά (CSC) διαθέτει τεχνολογία για τον εντοπισμό drones στις εγκαταστάσεις της. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τον Μπολντούκ, εγείρονται ερωτήματα για το πώς το συγκεκριμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος κατάφερε να ολοκληρώσει την αποστολή του χωρίς να εντοπιστεί από το ραντάρ. Ο συνδικαλιστικός εκπρόσωπος εκτιμά, μάλιστα, ότι οι κρατούμενοι ενδέχεται να χρησιμοποιούν περισσότερα drones, προκειμένου να δοκιμάζουν τα συστήματα επιτήρησης και να ανακαλύπτουν πιθανά κενά στην κάλυψή τους. Ως λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος, η UCCO-SACC-CSN προτείνει την τοποθέτηση προστατευτικών διχτυών στους χώρους των φυλακών, ώστε να αποκλειστεί η πρόσβαση των drones στις εγκαταστάσεις και να αποτρέπονται ανάλογες παραδόσεις.

«Δεν είναι πιο περίπλοκο από αυτό. Το περιστατικό πρέπει πλέον να αποτελέσει κραυγή αγωνίας, ώστε να τοποθετηθούν αυτά τα δίχτυα το συντομότερο δυνατό», τόνισε ο Μπολντούκ, ζητώντας την άμεση λήψη μέτρων.

Στο επίκεντρο και οι περικοπές στον προϋπολογισμό

Ο πρόεδρος της ένωσης χαρακτήρισε το περιστατικό προειδοποιητικό μήνυμα προς τον ομοσπονδιακό υπουργό Δημόσιας Ασφάλειας του Καναδά, Γκάρι Αναναντασανγκάρι, επισημαίνοντας ότι η ασφάλεια των σωφρονιστικών ιδρυμάτων δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη. Στο πλαίσιο αυτό, έθεσε και το ζήτημα των οικονομικών περικοπών, αναφέροντας ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει μειώσει κατά 132 εκατομμύρια δολάρια τον λειτουργικό προϋπολογισμό της CSC.

Η υπόθεση της παράδοσης φαγητού και αλκοόλ με drone αναζωπυρώνει έτσι τη συζήτηση για την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων μέτρων ασφαλείας, αλλά και για την ανάγκη ενίσχυσης της προστασίας των φυλακών απέναντι στις νέες μεθόδους παράνομης εισαγωγής αντικειμένων.

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