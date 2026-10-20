Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Έφυγε από τη ζωή ο 17χρονος ποδοσφαιριστής Γιώργος Λυμπέρης

Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στο ελληνικό ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του 17χρονου Γιώργου Λυμπέρη, ο οποίος αγωνιζόταν στον ΠΑΣ Γαλάτσι, σκορπίζοντας θλίψη στους συμπαίκτες, τους προπονητές και τους ανθρώπους που τον γνώριζαν.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής είχε μεταφερθεί στις αρχές Οκτωβρίου στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», έπειτα από ανακοπή που υπέστη στο σπίτι του, λίγες ώρες μετά την αναμέτρηση της ομάδας του με τον Νεοπεντελικό.

Ο Γιώργος αγωνιζόταν στον ΠΑΣ Γαλάτσι ως δανεικός από τον Ηλυσιακό, ενώ στο παρελθόν είχε φορέσει και τη φανέλα της Κ17 του Πανιωνίου. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, είχε καταφέρει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να κερδίσει την εμπιστοσύνη των προπονητών του και την αγάπη των συμπαικτών του.

Με ανακοίνωσή του, ο ΠΑΣ Γαλάτσι αποχαιρέτησε τον 17χρονο ποδοσφαιριστή, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια ενός παιδιού που, όπως αναφέρει, έγινε μέσα σε λίγους μήνες αναπόσπαστο μέλος της ποδοσφαιρικής του οικογένειας.

«Η απουσία του αφήνει πίσω της ένα ανθρώπινο κενό που δεν θα μπορέσει να αναπληρωθεί ποτέ», τονίζει χαρακτηριστικά ο σύλλογος, στέλνοντας παράλληλα τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και στους ανθρώπους που αγάπησαν τον Γιώργο.

«Γιώργο δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Θα είσαι πάντα ένας από εμάς. Καλό ταξίδι», αναφέρει συγκινητικά ο ΠΑΣ Γαλάτσι στο τελευταίο αντίο στον νεαρό ποδοσφαιριστή.

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