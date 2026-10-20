Λάρισα: Θλίψη για τον χαμό του 4χρονου Μάριου-Νεκτάριου -Το σπαρακτικό «αντίο» των εκπαιδευτικών

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Σε βαρύ κλίμα πένθους αποχαιρετά η εκπαιδευτική κοινότητα της Λάρισαςτον 4χρονο Μάριο-Νεκτάριο Καζάζη, μαθητή του Ειδικού Νηπιαγωγείου Λάρισας, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας και η διευθύντρια, Αικατερίνη Καραγιώργου, εξέφρασαν τη βαθιά τους θλίψη για την απώλεια του μικρού μαθητή, κάνοντας λόγο για ένα παιδί που υπήρξε «αληθινός μαχητής της ζωής».

Image

Όπως αναφέρεται στο συλλυπητήριο μήνυμα, ο θάνατός του βύθισε στο πένθος τη σχολική μονάδα, τον προϊστάμενο, το Ειδικό Εκπαιδευτικό και Βοηθητικό Προσωπικό, τους συμμαθητές του, αλλά και ολόκληρη τη σχολική κοινότητα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας.

«Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή μου στους γονείς του και στην οικογένειά του», αναφέρει η διευθύντρια, ενώ το μήνυμα αποχαιρετισμού καταλήγει με συγκινητικά λόγια:

«Καλό ταξίδι, αγαπημένε μας, Μάριε – Νεκτάριε, στην αγκαλιά των Αγγέλων…».

Η κηδεία του 4χρονου θα τελεστεί την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026, στις 11:00, στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου, στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας. Η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 10:30, ενώ συγγενείς και φίλοι καλούνται να παραστούν για να τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Γαλλία: Απαγορεύσεις κυκλοφορίας υπό τον φόβο νέων επεισοδίων - Σε δύσκολη θέση ο Μακρόν

Κρήτη - μεταναστευτικό: Μπαράζ αφίξεων στα νότια - Εκατοντάδες άτομα σε λίγες ώρες

ΟΠΕΚΕΠΕ: Το πειθαρχικό της ΑΑΔΕ δικαίωσε ομόφωνα την Παρασκευή Τυχεροπούλου