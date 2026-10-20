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ΕΛΛΑΔΑ

Κασιδιάρης: Σχολίασε ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου σχετικά με τη Συμμαχία Ελλήνων

Κασιδιάρης Γιαννακόπουλος
clock 13:38 | 20/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στην αναδημοσίευση που έκανε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με το πρόγραμμα της Συμμαχίας Ελλήνων αναφέρθηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης, με ανάρτησή του τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Ο Ηλίας Κασιδιάρης σχολίασε τη δημοσίευση του επιχειρηματία, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στους στόχους του κόμματος και δίνοντας έμφαση στην αυτάρκεια μέσω της εγχώριας παραγωγής και της βιομηχανικής ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του έγραψε:

Ο κορυφαίος Έλληνας φαρμακοβιομήχανος Δημήτρης Παύλου Γιαννακόπουλος δημοσίευσε στο προφίλ του το πρόγραμμα της ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ. Κύριος στόχος του κόμματος η Αυτάρκεια μέσω της Εθνικής Παραγωγής και της Βιομηχανικής Ανάπτυξης.

«Κύριος στόχος του κόμματος η Αυτάρκεια μέσω της Εθνικής Παραγωγής και της Βιομηχανικής Ανάπτυξης», καταλήγει στην ανάρτησή του ο Ηλίας Κασιδιάρης.

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε συνοδεύσει την ανάρτησή του με το τραγούδι «Μα εγώ είμαι Έλληνας» του Νότη Σφακιανάκη.

Γιαννακόπουλος

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