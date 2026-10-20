Ανεξήγητο φαινόμενο: Λευκή μορφή, εξαφανίσεις αντικειμένων και φώτα που τρεμοπαίζουν σε άδειο χώρο

Ανατριχιαστικά πλάνα από κάμερα ασφαλείας σε ζυθοποιία στην πολιτεία της Νέας Υόρκης καταγράφουν μια μυστηριώδη λευκή μορφή, μαχαίρια που εξαφανίζονται από τη θέση τους και φώτα που ανάβουν και σβήνουν, ενώ ο χώρος είναι άδειος, σύμφωνα με δημοσίευμα της nypost.

Ο Πολ Χαλάικο, ιδιοκτήτης της ζυθοποιίας Newburgh Brewing Company, ηλικίας περίπου 160 ετών, δηλώνει ότι δεν μπορεί να εξηγήσει τι καταγράφουν οι κάμερες, πού καταλήγουν τα αντικείμενα που χάνονται ή τι ακριβώς συμβαίνει στον χώρο της επιχείρησης.

BREWERY GHOSTS? Something strange is brewing at Newburgh Brewing Company—and it’s not on tap! The owner is showing me creepy footage he can’t explain: a face-like shape and kitchen items that appear to change places when no one is there. An exclusive look tonight on @News12HV. 👻 https://t.co/SMyJbh4cQW — Blaise Gomez (@BlaiseGomez12) October 16, 2026

«Φαίνεται ότι επικεντρώνεται κυρίως στην κουζίνα μας», δήλωσε στο News 12 Hudson Valley, περιγράφοντας τη λευκή μορφή που εμφανίζεται στα πλάνα. Όπως είπε, το σχήμα θυμίζει ένα στόμα με μορφασμό, με δόντια και δύο μάτια, χαρακτηρίζοντάς το ιδιαίτερα ανατριχιαστικό.

Σε δύο ακόμη βίντεο, που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, φαίνονται λάμψεις φωτός με διαφορά περίπου 47 λεπτών, ενώ στο εστιατόριο δεν βρίσκεται κανείς.







Παράλληλα, φωτογραφίες που συγκρίνονται μεταξύ τους δείχνουν ότι κατσαρόλες, ένας κάδος απορριμμάτων, ένας δίσκος και μαχαίρια φαίνεται να έχουν μετακινηθεί από τα σημεία όπου είχαν αφεθεί ή να έχουν εξαφανιστεί εντελώς από το οπτικό πεδίο. Ωστόσο, σε κανένα από τα βίντεο δεν καταγράφεται η πραγματική στιγμή της μετακίνησης των αντικειμένων.

«Έχουμε δύο μαχαίρια εδώ, στη μέση της βάσης για τα μαχαίρια», εξήγησε ο Χαλάικο, δείχνοντας ένα από τα στιγμιότυπα. «Τώρα ας δούμε την επόμενη φωτογραφία. Έχουν εξαφανιστεί», πρόσθεσε.

Η έρευνα για ένα πιθανό στοιχειωμένο κτίριο



Ο ιδιοκτήτης πήρε σοβαρά το ενδεχόμενο να συμβαίνει κάτι ανεξήγητο και επικοινώνησε με τον ιστορικό της πόλης, προκειμένου να ερευνήσει αν είχαν σημειωθεί στο παρελθόν τραγωδίες στο συγκεκριμένο κτίριο.

Ο ιστορικός δεν εντόπισε καταγεγραμμένο θανατηφόρο δυστύχημα στον χώρο. Επισήμανε, ωστόσο, ότι οι συνθήκες εργασίας στη βιομηχανία μπορεί να ήταν επικίνδυνες και ότι ορισμένα περιστατικά ενδέχεται να μην είχαν καταγραφεί ποτέ.







Ο Χαλάικο υποστηρίζει επίσης ότι εργαζόμενος της ζυθοποιίας έχει αναφέρει πως είδε αρκετές φορές έναν άνδρα με φόρμα εργασίας στον χώρο παραγωγής, στο κάτω επίπεδο του κτιρίου. Τα βίντεο που προκάλεσαν τις συζητήσεις χρονολογούνται από τον Φεβρουάριο του 2024. Ο ιδιοκτήτης τα δημοσίευσε πρόσφατα στο διαδίκτυο, θέλοντας να δει πώς θα τα ερμήνευαν άλλοι, και αναφέρει ότι οι αντιδράσεις ήταν ιδιαίτερα έντονες.

Παρά τις προσπάθειές του να βρει μια εξήγηση, δεν έχει καταλήξει σε οριστικό συμπέρασμα και δεν αποκλείει το ενδεχόμενο παραφυσικής δραστηριότητας.

«Θα ήμουν τρελός αν έλεγα ότι δεν είναι πιθανό. Υπάρχουν πολλά πράγματα σε αυτόν τον κόσμο που δεν καταλαβαίνουμε», δήλωσε.

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