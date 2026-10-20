Ο Ζελένσκι ζητά παρέμβαση της Γερουσίας για τους περιορισμούς των ΗΠΑ σε όπλα και πληροφορίες

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Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε τη Δευτέρα από ομάδα γερουσιαστών των Ρεπουμπλικανών και των Δημοκρατικών να ασκήσουν πίεση στην κυβέρνηση Τραμπ, προκειμένου να αρθούν οι περιορισμοί που, όπως υποστηρίζει, έχουν επιβληθεί στην ανταλλαγή πληροφοριών και στην προμήθεια αμερικανικών όπλων προς την Ουκρανία.

Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, η κυβέρνηση Τραμπ έχει επιβάλει παρασκηνιακά τους περιορισμούς αυτούς, χωρίς να το παραδέχεται δημοσίως, σε μια προσπάθεια να πιέσει τον Ζελένσκι να αποδεχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, η οποία θα περιλαμβάνει περισσότερες παραχωρήσεις προς τη Ρωσία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) και αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου διαψεύδουν εδώ και ημέρες ότι έχουν επιβληθεί οποιοιδήποτε περιορισμοί στην Ουκρανία.

Η κρίση που ξεκίνησε από τις συνομιλίες στο Μαϊάμι

Η κρίση ξέσπασε πριν από 10 ημέρες, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία με τη Ρωσία για το ντίζελ, ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις στο Μαϊάμι μεταξύ απεσταλμένων του και Ουκρανών αξιωματούχων.

Η ουκρανική πλευρά υποστήριξε ότι οι απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, απείλησαν πως ο Τραμπ θα μπορούσε να διακόψει την παροχή αμερικανικών πληροφοριών στην Ουκρανία και να σταματήσει τις πωλήσεις όπλων, εάν το Κίεβο εξακολουθήσει να αγνοεί τα αιτήματα να μην πλήττει ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου.

Αμερικανοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν ότι διατυπώθηκε τέτοια απειλή. Σύμφωνα με τη δική τους εκδοχή, οι Γουίτκοφ και Κούσνερ υπενθύμισαν στους Ουκρανούς ότι οι ΗΠΑ αποτελούν ισχυρό εταίρο της χώρας τους, παρέχοντας πυρομαχικά και πληροφορίες. Για τον λόγο αυτό, όπως ανέφεραν, η Ουκρανία δεν θα έπρεπε να προχωρά σε ενέργειες που βλάπτουν τους Αμερικανούς καταναλωτές.

Οι καταγγελίες Ζελένσκι για Starlink, πληροφορίες και πυραύλους Patriot

Κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συνάντησης με διακομματική ομάδα γερουσιαστών, επικεφαλής της οποίας ήταν ο Ρεπουμπλικανός Τομ Τίλις από τη Βόρεια Καρολίνα και ο Δημοκρατικός Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ από το Κονέκτικατ, ο Ζελένσκι παρουσίασε αναλυτικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ουκρανία μετά τη συνάντηση στο Μαϊάμι.

Το Axios εξασφάλισε από Ουκρανούς αξιωματούχους απομαγνητοφωνημένο αντίγραφο της συνομιλίας.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος, εξακολουθούν να ισχύουν μερικοί περιορισμοί στη λειτουργία του δορυφορικού συστήματος Starlink του Ίλον Μασκ και του συστήματος Starshield του αμερικανικού στρατού, παρά τους αντίθετους ισχυρισμούς του Λευκού Οίκου.

«Ακόμη δεν έχουμε λάβει καμία εξήγηση γι' αυτό. Δυστυχώς, το μόνο που ακούμε είναι διάφορες παράξενες ιστορίες», ανέφερε στους γερουσιαστές.

Όπως πρόσθεσε, οι περιορισμοί αυτοί δυσχεραίνουν τη δυνατότητα της Ουκρανίας να καταρρίπτει ρωσικά επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι αποκάλυψε ότι σε τρεις περιπτώσεις την τελευταία εβδομάδα, μεταξύ των οποίων και την Κυριακή, η Ουκρανία δεν έλαβε έγκαιρη προειδοποίηση από τις ΗΠΑ για ρωσικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι το γεγονός αυτό αποτελεί ένδειξη πως έχει περιοριστεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των δύο χωρών.

«Δεν έχουμε λάβει καμία σαφή εξήγηση από την Ουάσιγκτον γιατί συμβαίνει αυτό», σημείωσε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ δεν εγκρίνει την παράδοση αναχαιτιστικών πυραύλων Patriot και πυραύλων AIM-9X για το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας NASAMS, παρότι χώρες του ΝΑΤΟ έχουν ήδη καταβάλει τα σχετικά ποσά.

«Δεν μας έχουν απομείνει σχεδόν καθόλου αναχαιτιστικοί πύραυλοι Patriot από τους Αμερικανούς εταίρους μας», ανέφερε.

«Όλα αυτά υποδηλώνουν ότι έχει ληφθεί κάποια πολιτική απόφαση για την επιβράδυνση της υποστήριξης προς εμάς», δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Θέλουμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει, γιατί συμβαίνει και πού οδηγεί όλη αυτή η κατάσταση», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Η αντίδραση των γερουσιαστών και το μήνυμα προς τον Πούτιν

Μετά τη συνάντηση, ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τομ Τίλις δήλωσε ότι το Κογκρέσο «παραμένει προσηλωμένο στη στήριξη της Ουκρανίας και των Ευρωπαίων συμμάχων μας, με στόχο τον τερματισμό της βάναυσης ρωσικής επιθετικότητας και την εξασφάλιση διαρκούς ειρήνης».

Από την πλευρά του, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ τόνισε ότι «η διακομματική υποστήριξη προς την Ουκρανία είναι σαφής και κατηγορηματική, κάτι που θα εκφράσουμε με επικείμενες ενέργειές μας».

«Η πολιτική κατευνασμού δεν θα λειτουργήσει με τον Πούτιν, έναν αδίστακτο άνθρωπο που καταλαβαίνει μόνο τη δύναμη και την ισχύ», πρόσθεσε.

Τραμπ: Ο Ζελένσκι δεν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους τη Δευτέρα, διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να μοιράζονται πληροφορίες με την Ουκρανία.

Παράλληλα, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει ποιος διέταξε τον περιορισμό της λειτουργίας του δορυφορικού συστήματος Starlink.

«Αλλά θα το μάθω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε επίσης επίθεση κατά του Ζελένσκι, κατηγορώντας τον ότι δεν συμβάλλει στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου.

«Ειλικρινά, ο Ζελένσκι δεν βοηθά ιδιαίτερα την κατάσταση. Δεν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο. Ο Ζελένσκι δεν ξέρει τι λέει», υποστήριξε.

«Ίσως είναι καιρός ο Ζελένσκι να αφήσει κάποιον άλλον να διαπραγματευτεί εκ μέρους της Ουκρανίας. [...] Έχουμε δώσει πολλά στην Ουκρανία. Εκείνοι δεν μας έχουν δώσει τίποτα», πρόσθεσε.

Πρόταση Ζελένσκι για παύση των επιθέσεων στα ρωσικά διυλιστήρια για 30 ημέρες

Ο Ζελένσκι είχε συνομιλία με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ την Κυριακή, κατά την οποία οι δύο Αμερικανοί απεσταλμένοι επανέφεραν το αίτημα να σταματήσει η Ουκρανία τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ενημέρωσε τους γερουσιαστές πως πρότεινε στους Αμερικανούς απεσταλμένους μια συμφωνία διάρκειας 30 ημερών.

Συγκεκριμένα, η Ουκρανία θα σταματούσε για 30 ημέρες τα πλήγματα εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων. Σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ θα προμήθευαν το Κίεβο με αναχαιτιστικούς πυραύλους Patriot, ώστε να μπορεί να αμύνεται απέναντι στις ρωσικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα είπε ο Ζελένσκι στους γερουσιαστές, οι Γουίτκοφ και Κούσνερ δεν έχουν δείξει καμία διάθεση να εξετάσουν θετικά την πρόταση.

Ο Ζελένσκι ενημέρωσε επίσης τους Αμερικανούς γερουσιαστές ότι την επόμενη εβδομάδα θα βρίσκεται στο Όσλο της Νορβηγίας, όπου ενδέχεται να συναντηθεί με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ την Τρίτη ή την Τετάρτη.

Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα, οι δύο Αμερικανοί απεσταλμένοι θα μπορούσαν στη συνέχεια να μεταβούν από το Όσλο στη Μόσχα, προκειμένου να συναντηθούν με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

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