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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Χειροπέδες σε 22χρονο με LSD και χασίς (φωτογραφία)

Λιμενικό Σώμα
clock 09:51 | 20/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στη σύλληψη ενός 22χρονου προχώρησαν στελέχη του Λιμεναρχείου Χανίων, έπειτα από έλεγχο στο λιμάνι της Σούδας.

Στην κατοχή του εντοπίστηκαν δύο χαρτάκια LSD και κάνναβη βάρους περίπου 23 γραμμαρίων, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του βρέθηκαν επιπλέον 10 γραμμάρια κάνναβης και εξαρτήματα καπνίσματος με υπολείμματα της ουσίας.

Όλα τα ευρήματα κατασχέθηκαν και την προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.

Στην ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος αναφέρονται τα εξής:

Συνελήφθη ένας 22χρονος ημεδαπός για παράβαση του Νόμου 4139/2013 «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών» από στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (ΠΟΔΙΝ) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων, στον επιβατικό λιμένα Σούδας.

Συγκεκριμένα, κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε στην ανωτέρω περιοχή, μετά τον κατάπλου ενός επιβατηγού-οχηματαγωγού (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίου, βρέθηκαν στην κατοχή του δύο εμποτισμένα χαρτάκια LSD καθώς και τέσσερις (04) νάιλον συσκευασίες οι οποίες περιείχαν αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού μεικτού βάρους 23,35 γραμμαρίων.

Ακολούθησε νόμιμη έρευνα στην οικία που διαμένει ο 22χρονος, παρουσία δικαστικού λειτουργού, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών της ΕΛ.ΑΣ., κατά την οποία εντοπίστηκαν τα κάτωθι:

-Δύο (02) νάιλον συσκευασίες οι οποίες περιείχαν αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού μεικτού βάρους 10,00 γραμμαρίων,

-Μία (01) μεταλλική συσκευή άλεσης με υπολείμματα φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης,

-Μία (01) μεταλλική συσκευή καπνίσματος με υπολείμματα φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης,

ναρκωτικα

-Μία (01) πλαστική συσκευή καπνίσματος με υπολείμματα φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης και

-Δύο (02) γυάλινα εξαρτήματα καπνίσματος με υπολείμματα φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν όλα τα ανωτέρω ευρήματα.

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