Πετρέλαιο: Ξεπέρασε τα 110 δολάρια το Brent λόγω των γεωπολιτικών κινδύνων

Πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι κινήθηκε το πετρέλαιο Brent την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Ευρώπη, σε συνδυασμό με τις ενδείξεις ανάκαμψης των ενεργειακών ροών από τον Περσικό Κόλπο.

Το Brent διαπραγματεύεται το πρωί στα 110,75 δολάρια, κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI), στο συμβόλαιο με τη μεγαλύτερη συναλλακτική δραστηριότητα, βρισκόταν στο επίπεδο των 100 δολαρίων το βαρέλι.

Οι τιμές του πετρελαίου διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις εξακολουθούν να δημιουργούν αβεβαιότητα για την ασφάλεια του εφοδιασμού. Παράλληλα, οι ενδείξεις αποκατάστασης μέρους των εξαγωγών από τον Περσικό Κόλπο προσφέρουν κάποια αντιστάθμιση στις πιέσεις που ασκούν οι συγκρούσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, δήλωσε ότι οι αποστολές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο έχουν ανακάμψει περίπου στο 80% των επιπέδων που καταγράφονταν πριν από τον πόλεμο. Ωστόσο, οι παραδόσεις διυλισμένων πετρελαϊκών προϊόντων εξακολουθούν να παραμένουν περιορισμένες, γεγονός που υπογραμμίζει ότι η αποκατάσταση των ενεργειακών ροών δεν είναι ομοιόμορφη.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ επιτρέπει την πώληση δεξαμενόπλοιων που υπόκεινται σε κυρώσεις, προκειμένου να καταστεί δυνατή η νόμιμη μεταφορά αργού πετρελαίου. Ο παγκόσμιος λεγόμενος «σκιώδης στόλος», ο οποίος χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πετρελαίου υπό καθεστώς κυρώσεων ή με περιορισμένη διαφάνεια, εκτιμάται ότι αριθμεί περίπου 1.600 πλοία.

Νέα περιστατικά στα Στενά του Ορμούζ

Σημαντική εστία ανησυχίας παραμένουν τα Στενά του Ορμούζ, με το Ιράν να εξακολουθεί να διεκδικεί τον έλεγχο της θαλάσσιας οδού και τις αρμόδιες ναυτιλιακές αρχές να αναφέρουν πολλαπλές επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων.

Η συγκεκριμένη θαλάσσια δίοδος αποτελεί κρίσιμο πέρασμα για τις παγκόσμιες μεταφορές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε διαταραχή στη ναυσιπλοΐα μπορεί να περιορίσει τις διαθέσιμες ποσότητες και να εντείνει τη μεταβλητότητα των τιμών.

Παράλληλα, συνεχίστηκαν οι ανταλλαγές πληγμάτων μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθι στην Υεμένη, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν. Την ίδια στιγμή, η Ρωσία και η Ουκρανία επανέλαβαν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, διευρύνοντας το μέτωπο των γεωπολιτικών κινδύνων για την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Για τους επενδυτές, το βασικό ζητούμενο παραμένει κατά πόσο η ανάκαμψη των εξαγωγών από τον Περσικό Κόλπο θα μπορέσει να περιορίσει τις πιέσεις στην προσφορά, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επιθέσεις σε πλοία και ενεργειακές εγκαταστάσεις διατηρούν αυξημένο τον κίνδυνο νέων διαταραχών.

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