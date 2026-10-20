Champions League: Τα βλέμματα στραμμένα στη γιγαντομαχία Παρί – Μπαρτσελόνα

Με δύο ξεχωριστές αναμετρήσεις ανάμεσα σε ευρωπαϊκά μεγαθήρια -Παρί Σεν Ζερμέν εναντίον Μπαρτσελόνα Τρίτη (20/10) και Μπάγερν Μονάχου εναντίον Άρσεναλ την Τετάρτη (21/10)-, καθώς και την μεγάλη πρόκληση της ΑΕΚ απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι στο «Etihad», τα αστέρια του Champions League επιστρέφουν στη σκηνή για την 3η αγωνιστική της League phase Champions League, 72η σεζόν της διοργάνωσης, 35η από τότε που έγινε UCL.

Η μεγάλη...πρόκληση της ΑΕΚ



Μία κορυφαία πρόκληση έχει να αντιμετωπίσει (20/10) η ΑΕΚ. Θα αναμετρηθεί με τη πλούσια αλλά και με πολλά εξωαγωνιστικά προβλήματα, Μάντσεστερ Σίτι. Η αγγλική ομάδα, πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2023, παραμένει αήττητη στις τέσσερις αναμετρήσεις της σε διοργανώσεις της UEFA απέναντι σε ελληνικές ομάδες (3 νίκες, 1 ισοπαλία), διατηρώντας ανέπαφη την εστία της και στα τέσσερα παιχνίδια: εναντίον του Άρη στη φάση των «32» του Europa League τη σεζόν 2010/11 (0-0 εκτός, 3-0 εντός) και εναντίον του Ολυμπιακού στη φάση των ομίλων του Champions League τη σεζόν 2020/21 (3-0 εντός, 1-0 εκτός).



Η ΑΕΚ δεν έχει καταφέρει ποτέ να κερδίσει εκτός έδρας αγώνα στην κύρια φάση του Champions League (5 ισοπαλίες, 11 ήττες), ενώ έχει ηττηθεί στις επτά από τις οκτώ τελευταίες αναμετρήσεις της σε διοργανώσεις της UEFA απέναντι σε αγγλικούς συλλόγους (1 νίκη).

Η μεγάλη μάχη του Παρισιού



Μία εβδομάδα μετά τη θεαματική νίκη της με 4-2 στην έδρα της Μάντσεστερ Σίτι, η Παρί Σεν Ζερμέν, η πρωταθλήτρια Ευρώπης τα δύο τελευταία χρόνια- επιστρέφει στο «Parc des Princes» -εν μέσω ταραχών στη Γαλλία-για άλλη μια κρίσιμη αναμέτρηση, στοχεύοντας να επιβεβαιώσει την ευρωπαϊκή της κυριαρχία, αν και η πραγματική της αγωνιστική κατάσταση θα έχει τη μεγαλύτερη σημασία την ερχόμενη άνοιξη.



Στον δρόμο της βρίσκεται μία αντίπαλος που παραμένει αήττητη αλλά ια απόλυτη μέχρι στιγμής στη φετινή σεζόν: η Μπαρτσελόνα έχει κερδίσει και τους έντεκα αγώνες της σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας κατά μέσο όρο 4,3 γκολ ανά παιχνίδι, χάρη σε μια καταιγιστική επιθετική τριάδα αποτελούμενη από τους Λαμίν Γιαμάλ, Ραφίνια και Άντονι Γκόρντον.



Ο Γάλλος Πρωθυπουργός , Σεμπαστιέν Λεκορνύ, επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση ακύρωσης της αναμέτρησης , χαρακτηρίζεται ως «χαμηλού κινδύνου» από την αστυνομία του Παρισιού, παρά τις πρόσφατες ταραχές και διαδηλώσεις που σημειώθηκαν στη Γαλλία.



Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε δραστική ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας και σε αυστηρή ανάπτυξη αστυνομικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού, διασφαλίζοντας την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.



Στο παρασκήνιο αυτής της μονομαχίας υπάρχει και η κούρσα για τη «Χρυσή Μπάλα» (Ballon d'Or)· η παριζιάνικη ομάδα διαθέτει τους Ουσμάν Ντεμπελέ, Κβίτσα Κβαρατσχέλια και Φαμπιάν Ρουίθ, ενώ η καταλανική ομάδα έχει στις τάξεις της τον Λαμίν Γιαμάλ και τον Ρόδρι αν και, τυπικά, οι ψηφοφόροι καλούνται να βασίσουν τις επιλογές τους αποκλειστικά στις επιδόσεις της προηγούμενης σεζόν.



Πριν από τη συναρπαστική νίκη της στο Μάντσεστερ, η Παρί ΣΖ είχε αντιμετωπίσει τη Σλόβαν Μπρατισλάβας (6-1), ενώ οι «Μπλαουγκράνα» πραγματοποίησαν δύο εμφατικές εμφανίσεις: μια συντριπτική νίκη με 5-1 επί της Φέγενορντ και μια επικράτηση με 4-1 στην Κωνσταντινούπολη κόντρα στη Γαλατασαράι.

Εκτός μάχης ο Ολίσε



Την επόμενη μέρα, τα φώτα της δημοσιότητας στρέφονται από το Παρίσι στο Μόναχο και συγκεκριμένα στην «Allianz Arena» όπου η Μπάγερν, η οποία έφτασε στα ημιτελικά την περασμένη σεζόν, θα υποδεχθεί την φιναλίστ Άρσεναλ.



Και τα δύο μεγαθήρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου παραμένουν αποφασισμένα να κατακτήσουν τη σημαντικότερη διασυλλογική διοργάνωση της ηπείρου τη φετινή σεζόν, παρατάσσοντας ρόστερ που είτε παρέμειναν αναλλοίωτα είτε ενισχύθηκαν σε σχέση με την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Ο γερμανικός σύλλογος θα επιδιώξει να επανέλθει μετά την απώλεια βαθμών που σημείωσε στη Νορβηγία την περασμένη εβδομάδα απέναντι στη Βίκινγκ Στάβανγκερ (3-3) -ένα παιχνίδι στο οποίο αποβλήθηκε ο Μάικλ Ολίσε. Ο Γάλλος διεθνής επιθετικός, ο οποίος γεννήθηκε στο Λονδίνο και πέρασε ένα σύντομο διάστημα από τις ακαδημίες της Άρσεναλ, δεν θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση αυτή απέναντι στους «Κανονιέρηδες».



Η ομάδα του Λονδίνου προέρχεται από μια δύσκολη εκτός έδρας νίκη με 1-0 επί της Νότιγχαμ, ενώ συνεχίζει να αξιοποιεί τη δυναμική της περσινής σεζόν, κατά την οποία κατέκτησε τον πρώτο της τίτλο πρωταθλήματος μετά το 2004.



Στο Champions League, ξεκίνησε την πορεία της με νίκη 1-0 στη Νάπολη, την οποία ακολούθησε μια άνετη επικράτηση με 3-0 εντός έδρας επί της Λιλ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης και η Λίβερπουλ



Η Ρεάλ Μαδρίτης , η οποία κατέχει το ρεκόρ των περισσότερων τίτλων (15) θα φιλοξενήσει τη Λειψία την Τετάρτη (21/10). Οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί τέσσερις φορές στο Champions League. Στη φάση των ομίλων της περιόδου 2022/23, η Ρεάλ Μαδρίτης κέρδισε με 2-0 εντός έδρας και ηττήθηκε με 3-2 στη Λειψία. Στη φάση των «16» της περιόδου 2023/24, οι «Μερένχες» επικράτησαν με 1-0 στη Λειψία και αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 1-1 στη Μαδρίτη.

Η Λίβερπουλ θα υποδεχθεί (20/10) την Βιγιαρεάλ, με τους «Κόκκινους» να έχουν κερδίσει 15 από τα τελευταία 16 εντός έδρας παιχνίδια τους στη φάση των ομίλων/league phase του Champions League (1 ήττα). Η Βιγιαρεάλ-από τη μερια΄της- δεν έχει κερδίσει ποτέ αγγλική ομάδα στο Champions League (6 ισοπαλίες, 10 ήττες).

Οι 12+8 Έλληνες



(20/10) η Ντόρτμουντ των-τραυματιών- Κωνσταντίνου Καρέτσα και Γιάννη Κωνσταντέλια θα επισκεφτεί την Σαμπάχ, η Ρόμα του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη θα αγωνιστεί με την Σλόβαν Μπρατισλάβας, η Λίβερπουλ του Κωνσταντίνου Τσιμίκα θα υποδεχθεί τη Βιγιαρεάλ. Μία ημέρα αργότερα (21/10) η Κόμο του Τάσου Δουβίκα φιλοξενεί τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, το ίδιο βράδυ η Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλη θα επισκεφτεί το Μόναχο και την Μπάγερν



οι Πορτογάλοι της Λισαβόνας, των Φώτη Ιωαννίδη και Γιώργου Βαγγιανίδη θα αντιμετωπίσουν την ΛΑΣΚ.



Αυτοί οι οκτώ μαζί με τους 12 της ΑΕΚ θα είναι οι 20 Έλληνες της League phase του Champions League

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League:





Τρίτη 20 Οκτωβρίου

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) - Σλάβια Πράγας (Τσεχία) 19:45

Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) - Ντόρτμουντ (Γερμανία) 19:45

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) - Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 22:00

Λίβερπουλ (Αγγλία) - Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 22:00

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) - ΑΕΚ (Ελλάδα) 22:00

Ρόμα (Ιταλία) - Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) 22:00

Πόρτο (Πορτογαλία) - Αϊντχόφεν (Ολλανδία) 22:00

Νάπολι (Ιταλία) - Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 22:00

Στουτγκάρδη (Γερμανία) - Ατλέτικο (Ισπανία) 22:00





Τετάρτη 21 Οκτωβρίου

Λιλ (Γαλλία) - Γαλατάσαραϊ (Τουρκία) 19:45

Κόμο (Ιταλία) - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία) 19:45

Μπάγερν (Γερμανία) - Άρσεναλ (Αγγλία) 22:00

Ρεάλ (Ισπανία) - Λειψία (Γερμανία) 22:00

Ίντερ (Ιταλία) - Σαχτάρ (Ουκρανία) 22:00

Σπόρτινγκ (Πορτογαλία) - ΛΑΣΚ (Αυστρία) 22:00

Άστον Βίλα (Αγγλία) - Βίκινγκ (Νορβηγία) 22:00

Μπριζ (Βέλγιο) - Λανς (Γαλλία) 22:00

Μπέτις (Ισπανία) - Φέγενορντ (Ολλανδία) 22:00

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Αγ. Ν. Ισ. Η Τέρματα Βαθμοί

Παρί Σεν Ζερμέν 2 2 0 0 10-3 6

Μπαρτσελόνα 2 2 0 0 9-2 6

Άστον Βίλα 2 2 0 0 9-2 6

Στουτγκάρδη 2 2 0 0 6-1 6

Λίβερπουλ 2 2 0 0 8-4 6

Σπόρτινγκ Λ. 2 2 0 0 5-1 6

Άρσεναλ 2 2 0 0 4-0 6

Ρεάλ Μαδρίτης 2 2 0 0 6-4 6

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Μπέτις 2 2 0 0 6-4 6

Μπάγερν 2 1 1 0 8-3 4

Σαχτάρ Ντόνετσκ 2 1 1 0 4-2 4

Κόμο 2 1 0 1 6-4 3

Μάντσεστερ Γ. 2 1 0 1 4-2 3

Βιγιαρεάλ 2 1 0 1 5-4 3

Ατλέτικο Μαδρ, 2 1 0 1 3-2 3

Μπριζ 2 1 0 1 6-6 3

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Μάντσεστερ Σίτι 2 1 0 1 4-4 3

Ντόρτμουντ 2 1 0 1 3-3 3

Λανς 2 1 0 1 3-4 3

ΑΕΚ 2 1 0 1 2-3 3

Λειψία 2 1 0 1 2-4 3

Σαμπάχ 2 1 0 1 2-4 3

Φέγενορντ 2 1 0 1 4-7 3

Μπόντο Γκλιμτ 2 1 0 1 1-5 3

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Ρόμα 2 0 1 1 4-5 1

Αϊντχόφεν 2 0 1 1 1-2 1

Βίκινγκ 2 0 1 1 4-6 1

Φενέρμπαχτσε 2 0 1 1 1-7 1

Ίντερ 2 0 0 2 4-6 0

Πόρτο 2 0 0 2 2-5 0

Σλάβια Πράγας 2 0 0 2 2-5 0

Νάπολι 2 0 0 2 1-4 0

ΛΑΣΚ 2 0 0 2 3-7 0

Λιλ 2 0 0 2 2-6 0

Γαλατασαράι 2 0 0 2 2-7 0

Σλόβαν Μπρατ. 2 0 0 2 1-9 0

Οι ημερομηνίες

Φάση Ημερ. Κλ. Ημερ. Αγ.

League Phase 27 Αυγούστου 8 Σεπτεμβρίου 2026- 27 Ιανουαρίου 2027

Νοκ άουτ Playoffs 29 Ιανουαρίου 16-17&23-24/ Φερβρουρίου

Φάση των "16" 26 Φεβρουαρίου 9-10&16-17 Μαρτίου

Προημιτελικοί 26 Φεβρουαρίου 6-7&13-14 Απριλίου

Ημιτελικοί 26 Φεβρουαρίου 27-28 Απριλίου & 4-5 Μαΐου

Τελικός-5 Ιουνίου 2027 (Μαδρίτη, Metropolitano)

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