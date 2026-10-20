Μιχάλης Καραμαλάκης: Mε ποιο κριτήριο μπαίνουν τα θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο

Ο επικεφαλής της παράταξης «Ηράκλειο, η Πόλη μας», Μιχάλης Καραμαλάκης, απηύθυνε σήμερα επιστολή στον Δήμαρχο, κ. Αλέξη Καλοκαιρινό. Αποδέκτης είναι και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Παντελής Ρυακιωτάκης. Θέτει ένα απλό ερώτημα: με ποιο κριτήριο ένα θέμα εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη και ένα άλλο μένει εκτός.

Η παράταξη απέστειλε από τις αρχές Αυγούστου, εκτός των άλλων, επτά επιστολές για ζητήματα της καθημερινότητας. Αφορούν τα αδέσποτα ζώα, τη στέγαση των εκπαιδευτικών, τους απινιδωτές και την προσβασιμότητα των σχολείων. Αφορούν, επίσης, τα φρεάτια ομβρίων υδάτων, την κακοκαιρία, τη χριστουγεννιάτικη αγορά και τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά πατίνια.

Οκτώ ζητήματα, μαζί με τον δημοτικό φωτισμό, για τον οποίο η παράταξη επανήλθε με αίτημα στις 24 Σεπτεμβρίου. Στη σημερινή συνεδρίαση εγγράφηκε ως θέμα της μόνο ένα: ο φωτισμός.



Προτείνει, τέλος, δημόσιο πίνακα στην ιστοσελίδα του Δήμου με τα αιτήματα όλων των παρατάξεων και τη συνεδρίαση εγγραφής τους.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής:

Κύριε Δήμαρχε,



Κύριε Πρόεδρε,



Στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου συζητείται ένα ζήτημα που έθεσε η παράταξή μας: ο δημοτικός φωτισμός, ύστερα από το αίτημά μας της 24ης Σεπτεμβρίου. Επρόκειτο για επαναφορά ζητήματος που είχαμε θέσει και στο παρελθόν. Από τις αρχές Αυγούστου σας απευθύναμε, εκτός των άλλων, επτά ακόμη επιστολές για θέματα της καθημερινότητας. Κανένα από τα θέματα αυτά δεν εγγράφηκε στην ημερήσια διάταξη ως θέμα της παράταξής μας.



Η παρούσα επιστολή δεν αφορά την ουσία καθενός από τα ζητήματα· αυτή έχει τεθεί ήδη εγγράφως. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο ένα θέμα φτάνει στο Σώμα. Το ερώτημα είναι απλό: με ποιο κριτήριο ένα θέμα εγγράφεται και ένα άλλο μένει εκτός;



Παραθέτουμε χρονολογικά τις επιστολές μας προς εσάς:



• 3 Αυγούστου 2026: διαχείριση των αδέσποτων ζώων και αναβάθμιση του δημοτικού κυνοκομείου.



• 4 Σεπτεμβρίου 2026: στέγαση των εκπαιδευτικών και απινιδωτές στα σχολεία.



• 27 Σεπτεμβρίου 2026: στέγαση των εκπαιδευτικών και προσβασιμότητα των σχολικών κτιρίων, με ρητό αίτημα εισαγωγής στο Συμβούλιο.



• 30 Σεπτεμβρίου 2026: καθαρισμός και ετοιμότητα των φρεατίων ομβρίων υδάτων, επίσης με αίτημα εισαγωγής.



• 3 Οκτωβρίου 2026: κακοκαιρία — αποτύπωση των ζημιών, αποκατάσταση και αποζημίωση.



• 8 Οκτωβρίου 2026: χριστουγεννιάτικη αγορά και Κανονισμός του Πάρκου Γεωργιάδη.



• 10 Οκτωβρίου 2026: κοινόχρηστα ηλεκτρικά πατίνια.



Για καμία από αυτές δεν έχει περιέλθει σε γνώση μας γραπτή απάντηση. Από τα οκτώ ζητήματα, μαζί με τον φωτισμό, ένα μόνο εγγράφηκε ως θέμα της παράταξής μας.



Επιπρόσθετα δύο θέματα που θέσαμε έφτασαν στο Σώμα από άλλον δρόμο, ήτοι :



Α)Πλήρη οικονομικό φάκελο της ΔΕΠΑΝΑΛ ζητούμε ήδη από τον Ιούνιο του 2025. Με την επιστολή της 6ης Σεπτεμβρίου 2026 ζητήσαμε ειδική συνεδρίαση εντός του μήνα, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε. Το ζήτημα έχει υποβληθεί την 24/9/2026 από την παράταξη «Ηράκλειο για Σένα» και είναι στα σημερινά υπό συζήτηση θέματα.



Β)Τη χωροθέτηση της χριστουγεννιάτικης αγοράς τη θέσαμε στη λογοδοσία της 31ης Αυγούστου και με την επιστολή της 8ης Οκτωβρίου 2026. Συζητείται σήμερα ύστερα από αίτημα της κ. Ανδρεάκη.



Ευχαριστούμε τους συναδέλφους. Για εμάς δεν μετρά ποιος υπογράφει, μετρά να ανοίξει η συζήτηση.



Θα θέλαμε, πρώτα, να μας ενημερώσετε με ποιο κριτήριο καταρτίζεται η ημερήσια διάταξη όταν εκκρεμούν αιτήματα παρατάξεων της μειοψηφίας. Μας ενδιαφέρει, εν συνεχεία, αν τηρείται κατάλογος των αιτημάτων αυτών, με ημερομηνία παραλαβής και πορεία. Τέλος, το ουσιωδέστερο: σε ποια συνεδρίαση θα συζητηθεί καθένα από τα παραπάνω ζητήματα.



Ζητούμε τα προαναφερόμενα εφτά θέματα της παράταξης μας που εκκρεμούν να συζητηθούν στην επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου .

Προτείνουμε, ακόμη, έναν απλό δημόσιο πίνακα στην ιστοσελίδα του Δήμου με τα αιτήματα όλων των παρατάξεων. Θα αναγράφει ημερομηνία υποβολής, θέμα και συνεδρίαση εγγραφής.



Οι πολίτες μάς στέλνουν τα προβλήματά τους και εμείς τα φέρνουμε σε εσάς. Το ελάχιστο που τους οφείλουμε είναι να συζητηθούν.

Με εκτίμηση,

Μιχάλης Καραμαλάκης



Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης



«Ηράκλειο, η Πόλη μας»

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