Ηράκλειο: Καταγγελίες στο Εργατικό Κέντρο για εκμετάλλευση αλλοδαπών εργαζομένων

Σοβαρές καταγγελίες για οικονομική εκμετάλλευση αλλοδαπών εργαζομένων, υπέρογκες χρεώσεις για την εξασφάλιση εργασίας στην Ελλάδα και πιέσεις για χαμηλότερες αμοιβές φτάνουν στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου. Το θέμα συζητήθηκε και σε συνάντηση με μέλη του Συλλόγου Φιλιππινέζων Ηρακλείου, όπου περιγράφηκαν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν εργαζόμενοι από τρίτες χώρες για να εξασφαλίσουν νόμιμη είσοδο και απασχόληση στη χώρα.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, κυκλώματα μεσαζόντων ζητούν χιλιάδες ευρώ για την εύρεση εργασίας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις παρακρατούνται χρήματα από τους μισθούς και οι εργαζόμενοι πιέζονται να αποδεχθούν όρους κατώτερους από τους νόμιμους. Το ΕΚΗ ζητά να εξεταστούν οι πρακτικές αυτές, αλλά και τα εμπόδια που, όπως αναφέρεται, δυσχεραίνουν την πρόσβαση στη νόμιμη διαδικασία μετάκλησης εργαζομένων από το εξωτερικό.

Στην ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου αναφέρονται τα εξής:

Το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου επιχειρεί να «ανοίξει» τον φάκελο των μετακλητών εργαζομένων, μετά και τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΗ με μέλη του Συλλόγου Φιλιππινέζων Ηρακλείου, με αφορμή τις σωρεία καταγγελιών που δέχεται από αλλοδαπούς εργαζομένους.

Δυστυχώς, πρόκειται για ακόμη μία περίπτωση εκμετάλλευσης ανθρώπων από ανθρώπους. Αρχικά, θα επιχειρήσουμε να εξηγήσουμε τη νόμιμη διαδικασία που δίνει τη δυνατότητα σε εργαζομένους από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις οποίες η Ελλάδα έχει υπογράψει διακρατική συμφωνία, να έρθουν και να εργαστούν στη χώρα μας.

Για να έρθει, λοιπόν, ένας εργαζόμενος στην Ελλάδα, θα πρέπει να απευθυνθεί στην ελληνική πρεσβεία της χώρας του, προκειμένου να υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση βίζας (visa) και να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Παράλληλα, θα πρέπει να έχει προηγηθεί αίτημα από εργοδότη στην Ελλάδα, ο οποίος αναλαμβάνει και τα έξοδα μετακίνησης του αλλοδαπού εργαζομένου από τη χώρα του προς την Ελλάδα.

Σύμφωνα με αυτή τη νόμιμη διαδικασία, το συνολικό κόστος για κάθε εργαζόμενο ανέρχεται περίπου στα 200 ευρώ, ενώ ο εργοδότης αναλαμβάνει τα υπόλοιπα έξοδα μετακίνησης.

Τι, όμως, συμβαίνει στην πραγματικότητα;

Ένας εργαζόμενος, για παράδειγμα από τις Φιλιππίνες, όχι μόνο δεν μπορεί να μεταβεί στην ελληνική πρεσβεία για να υποβάλει αίτηση για βίζα, αλλά ούτε καν να την προσεγγίσει, εάν προηγουμένως δεν έχει κλείσει τηλεφωνικό ραντεβού με το αρμόδιο γραφείο της πρεσβείας. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος τηλεφωνικός αριθμός, σύμφωνα με τις καταγγελίες, δεν απαντά ποτέ.

Ως αποτέλεσμα, οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να απευθυνθούν σε εταιρείες εύρεσης εργασίας, οι οποίες, στην πλειονότητά τους, αποτελούν παραρτήματα ελληνικών εταιρειών που συνήθως εδρεύουν στην Αττική. Και τότε ξεκινά ο μεγάλος Γολγοθάς των αλλοδαπών εργαζομένων…

Οι εταιρείες αυτές τούς ζητούν να καταβάλουν άμεσα τουλάχιστον 2.500 ευρώ, προκειμένου να «φροντίσουν» για την εύρεση εργασίας τους στην Ελλάδα. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι υποχρεούνται να καλύψουν τα έξοδα μετακίνησής τους, όπως τα αεροπορικά εισιτήρια, ενώ καλούνται να καταβάλουν στο συγκεκριμένο πρακτορείο εύρεσης εργασίας και τον πρώτο τους μισθό.

Τέλος, μετά την άφιξή τους στην Ελλάδα, καταβάλλουν σε μετρητά, χωρίς παραστατικά(μαύρα), ποσά που κυμαίνονται από 500 έως 1.000 ευρώ στον «μεσάζοντα», προκειμένου να τους φέρει σε επαφή με τον ενδιαφερόμενο εργοδότη.

Από την πλευρά τους, πολλοί εργοδότες καταβάλλουν το ποσό των 1.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο, έχοντας αποφύγει τα έξοδα μετακίνησης, καθώς και τις δαπάνες που σχετίζονται με την υποβολή των απαραίτητων αιτημάτων προς το αρμόδιο υπουργείο. Αυτό συμβαίνει είτε επειδή δεν βρίσκουν ανταπόκριση μέσω της νόμιμης διαδικασίας, είτε για λόγους ευκολίας, καθώς ανταποκρίνονται στο κάλεσμα των πρακτορείων, τα οποία τους ενημερώνουν «πότε» και «πόσοι» αλλοδαποί εργαζόμενοι θα «φτάσουν» στην επιχείρησή τους.

Οι αλλοδαποί εργαζόμενοι πέφτουν, πολλές φορές, θύματα εκμετάλλευσης και από τους ίδιους τους εργοδότες τους, οι οποίοι επιχειρούν να τους αναγκάσουν να αποδεχθούν πολύ χαμηλότερες αμοιβές από τις νόμιμα προβλεπόμενες. Ουσιαστικά, εκβιάζονται με το επιχείρημα ότι, εάν δεν δεχθούν τους συγκεκριμένους όρους, δεν θα βρεθεί άλλος εργοδότης για αυτούς και θα αναγκαστούν να επιστρέψουν άμεσα στη χώρα τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τις καταγγελίες, από τους συγκεκριμένους εργαζομένους παρακρατείται το 11% του μισθού τους για τη διαμονή και το 4% για τη διατροφή.

Πολλοί από αυτούς, και ιδιαίτερα οι εποχικοί εργαζόμενοι που απασχολούνται για λίγους μήνες, δεν καταφέρνουν καν να καλύψουν τα έξοδα της πρώτης χρονιάς. Ως αποτέλεσμα, πέφτουν θύματα τοκογλυφίας στη χώρα τους, ενώ, με τη λήξη της τουριστικής περιόδου, αναγκάζονται να αποχωρήσουν από την Ελλάδα, καθώς λήγει και η ισχύς της βίζας τους. Στη συνέχεια, καλούνται να επιστρέψουν την επόμενη χρονιά, καταβάλλοντας εκ νέου τα έξοδα μετακίνησής τους προς τη χώρα μας.

Εύλογα, λοιπόν, αναρωτιόμαστε πώς είναι δυνατόν η έκδοση βίζας να αποτελεί πραγματικό Γολγοθά για έναν εργαζόμενο, για παράδειγμα από τις Φιλιππίνες, όταν πρόκειται να απευθυνθεί στην ελληνική πρεσβεία, την ώρα που η ίδια πρεσβεία εκδίδει εκατοντάδες χιλιάδες βίζες μέσω πρακτορείων.

Παράλληλα, παρά τις αυξημένες ανάγκες για εργατικά χέρια και σε άλλους παραγωγικούς τομείς, όπως ο πρωτογενής τομέας, πολλοί εποχικοί εργαζόμενοι επιθυμούν να εργαστούν και να παραμείνουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στη χώρα μας. Ωστόσο, για λόγους που παραμένουν αδιευκρίνιστοι, δεν παρατείνεται η ισχύς της βίζας τους, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να επιστρέψουν στη χώρα τους και να επανέλθουν τον επόμενο χρόνο, βάζοντας και πάλι βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Όλα τα παραπάνω γεννούν εύλογα ερωτήματα σχετικά με τις σχέσεις που ενδέχεται να υπάρχουν μεταξύ υπαλλήλων των ελληνικών πρεσβειών και εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση αλλοδαπών εργαζομένων.

Εξίσου εύλογο είναι και το ερώτημα γιατί εργαζόμενοι από άλλες χώρες, και συγκεκριμένα από την Αίγυπτο, προτιμούν να «πέφτουν στα χέρια» διακινητών, διακινδυνεύοντας ακόμη και τη ζωή τους στις θάλασσες, αντί να έρθουν στη χώρα μας ακολουθώντας τη νόμιμη διαδικασία.

Τα παραπάνω καταγγέλλονται καθημερινά στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου από αλλοδαπούς εργαζομένους. Τα ίδια ζητήματα τέθηκαν επί τάπητος και κατά τη συνάντηση των μελών του Συλλόγου Φιλιππινέζων Ηρακλείου με το προεδρείο του ΕΚΗ.

Διαβάστε επίσης:

Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Βαρδάκης - Τι δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη

Ηράκλειο: Απίστευτη κλοπή βρύσης από αυλή σπιτιού - Τρέχει άφθονο το νερό στο δρόμο

Κρήτη - μεταναστευτικό: Μπαράζ αφίξεων στα νότια - Εκατοντάδες άτομα σε λίγες ώρες