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GOSSIP - LIFESTYLE

Μουζουράκης για πατέρα Αντώνιο: «Πώς γίνεται για τις ίδιες κατηγορίες, στα Γιάννενα να αθωώνεται;»

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clock 15:00 | 20/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Πάνος Μουζουράκης εξέφρασε την απόψή του για τον Πατέρα Αντώνιο και πώς είναι δυνατόν να καταδικάζεται για τις ίδιες κατηγορίες στην Αθήνα και να αθωώνεται στα Ιωάννινα.

Ο τραγουδιστής σε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, σχολιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο τα μέσα ενημέρωσης προβάλλουν τις δικαστικές αποφάσεις

 «Πώς γίνεται για τις ίδιες κατηγορίες, ο ίδιος άνθρωπος στην Αθήνα να καταδικάζεται και στα Γιάννενα να αθωώνεται; Και πώς γίνεται όταν καταδικάζεται να βουίζουν όλα τα Μέσα, αλλά όταν αθωώνεται να το μαθαίνουν μόνο από τοπικές φυλλάδες της επαρχίας; Η δικαιοσύνη κρίνεται στις αίθουσες, η αντικειμενικότητα των ΜΜΕ κρίνεται στα πρωτοσέλιδα», έγραψε χαρακτηριστικά.

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