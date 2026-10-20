Μουζουράκης για πατέρα Αντώνιο: «Πώς γίνεται για τις ίδιες κατηγορίες, στα Γιάννενα να αθωώνεται;»

Ο Πάνος Μουζουράκης εξέφρασε την απόψή του για τον Πατέρα Αντώνιο και πώς είναι δυνατόν να καταδικάζεται για τις ίδιες κατηγορίες στην Αθήνα και να αθωώνεται στα Ιωάννινα.

Ο τραγουδιστής σε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, σχολιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο τα μέσα ενημέρωσης προβάλλουν τις δικαστικές αποφάσεις

«Πώς γίνεται για τις ίδιες κατηγορίες, ο ίδιος άνθρωπος στην Αθήνα να καταδικάζεται και στα Γιάννενα να αθωώνεται; Και πώς γίνεται όταν καταδικάζεται να βουίζουν όλα τα Μέσα, αλλά όταν αθωώνεται να το μαθαίνουν μόνο από τοπικές φυλλάδες της επαρχίας; Η δικαιοσύνη κρίνεται στις αίθουσες, η αντικειμενικότητα των ΜΜΕ κρίνεται στα πρωτοσέλιδα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Image

Διαβάστε επίσης

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Ζήτησε από τον βασιλιά να αφαιρέσει τους τίτλους της Μέγκαν Μαρκλ και του πρίγκιπα Χάρι

Xρυσικού: "Όταν είχα καρκίνο, ζήλεψα πολύ τους ανθρώπους που πιστεύουν"