Η αρχαία ελληνική τεχνολογία «ταξιδεύει» στον κόσμο με γραμματόσημα των ΕΛΤΑ

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Μια ιδιαίτερη φιλοτελική έκδοση αφιερωμένη στο Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας αναδεικνύει τη διαχρονική ευφυΐα των αρχαίων Ελλήνων.

Η σπουδαία κληρονομιά της αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας αποκτά ένα νέο μέσο προβολής και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο μέσα από μια ξεχωριστή φιλοτελική έκδοση των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), αφιερωμένη στο Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας.

Η νέα έκδοση αναδεικνύει την εφευρετικότητα, την επιστημονική σκέψη και τα τεχνολογικά επιτεύγματα των αρχαίων Ελλήνων, υπενθυμίζοντας ότι η καινοτομία έχει βαθιές ρίζες στην ιστορία μας και εξακολουθεί να εμπνέει το παρόν και το μέλλον.

Η έκδοση κυκλοφορεί την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, συνοδευόμενη από Ειδική Αναμνηστική Σφραγίδα, μεταφέροντας το έργο του Μουσείου σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.

Μικρά γραμματόσημα, ένα μεγάλο ταξίδι γνώσης!

Κάθε γραμματόσημο γίνεται ένας μικρός πρεσβευτής της αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας, προσκαλώντας το κοινό να ανακαλύψει ξανά τις εντυπωσιακές επινοήσεις των προγόνων μας και να γνωρίσει μια πολιτιστική κληρονομιά που παραμένει επίκαιρη και διαχρονικά συναρπαστική.

Μέσα από αυτή την πρωτότυπη πρωτοβουλία, η ιστορία συναντά τον φιλοτελισμό και η αρχαία ελληνική ευφυΐα αποκτά ένα ακόμη ταξίδι εξωστρέφειας, γνώσης και έμπνευσης.

Γιορτάζουμε μαζί την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας!

Με αφορμή την κυκλοφορία της νέας έκδοσης, το Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας προσκαλεί τους φίλους της ιστορίας και της τεχνολογίας, τους συλλέκτες και τους φιλοτελιστές σε μια ξεχωριστή εκδήλωση σφράγισης.

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026 | 16:00–18:00

Χώρος: Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Πινδάρου 6 & Ακαδημίας, Κολωνάκι, Αθήνα

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα λειτουργεί προσωρινό ταχυδρομικό κατάστημα των ΕΛΤΑ, από το οποίο οι επισκέπτες θα μπορούν να προμηθευτούν τη νέα φιλοτελική έκδοση και τον συλλεκτικό αναμνηστικό φάκελο.

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Η νέα φιλοτελική έκδοση

Η έκδοση περιλαμβάνει δύο συλλεκτικά αντικείμενα:

• Φυλλαράκι τεσσάρων αυτοκόλλητων προσωπικών γραμματοσήμων

· Διαστάσεις: 35 × 45 mm

· Σχεδίαση και προσαρμογή: Μαρίνα Λασηθιωτάκη

• Αριθμημένος αναμνηστικός φάκελος

· Με γραμματόσημο και αναμνηστική σφραγίδα

· Περιορισμένη κυκλοφορία: 750 τεμάχια

Τα προϊόντα θα διατίθενται από τα ταχυδρομικά καταστήματα και το ηλεκτρονικό κατάστημα φιλοτελισμού των ΕΛΤΑ, μέσω της ιστοσελίδας philotelismos.gr, έως την εξάντληση των αποθεμάτων.

Μια σημαντική στιγμή για την προβολή της αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας, ένα μικρό έργο τέχνης που ταξιδεύει και ένα μεγάλο μήνυμα για τη δύναμη της ανθρώπινης ευφυΐας.

Το Μουσείο Κοτσανά προσκαλεί το κοινό να γιορτάσει μαζί αυτή τη μοναδική φιλοτελική έκδοση και να γίνει μέρος ενός ταξιδιού που συνδέει την αρχαία ελληνική εφευρετικότητα με τον σύγχρονο κόσμο!

Λίγα λόγια για το Μουσείο

Το Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κώστα Κοτσανά γεννήθηκε από την πολυετή έρευνα του Κώστα Κοτσανά στις αρχαίες γραπτές πηγές και τα αρχαιολογικά κατάλοιπα. Οι ανακατασκευασμένες εφευρέσεις των Μουσείων αποκαλύπτουν πόσο προηγμένη ήταν η τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων. Ανάμεσά τους βρίσκονται ρομπότ-υπηρέτρια του Φίλωνος, αυτόματα, υπολογιστικοί μηχανισμοί, όπως ο μοναδικός Μηχανισμός των Αντικυθήρων, πολεμικές μηχανές και τηλεπικοινωνιακά συστήματα.

Η πρώτη μόνιμη έκθεση άνοιξε στο Κατάκολο το 2011. Ακολούθησε το Μουσείο Αρχιμήδη στην Αρχαία Ολυμπία το 2014, και το 2018 το Μουσείο εγκαταστάθηκε στην καρδιά της Αθήνας. Σήμερα, οι τρεις χώροι αποτελούν σημεία συνάντησης για μαθητές, οικογένειες, ερευνητές και επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Με εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδηλώσεις και περιοδεύουσες εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, το Μουσείο αποδεικνύει ότι η αρχαία γνώση παραμένει ζωντανή, συναρπαστική και απρόσμενα σύγχρονη