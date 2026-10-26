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Δήμος Αγ. Νικολάου: Κοινή πανηγυρική συνεδρίαση με αντιπροσωπείες από Ρουμανία και Κύπρο

δημοτικο συμβουλιο αγιου νικολάου
clock 22:43 | 26/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Δήμος Αγίου Νικολάου προσκαλεί στην κοινή εθιμοτυπική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τη συμμετοχή διεθνών αντιπροσωπειών από αδελφοποιημένους Δήμους η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ (Γ΄ όροφος REX) ) μετά το πέρας της παρέλασης στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων της Εθνικής Επετείου.

Στη συνεδρίαση συμμετέχει αντιπροσωπεία του αδελφού Δήμου της Ρουμανικής πόλης Râmnicu Vâlcea, καθώς και εκπρόσωποι από τον Δήμο Λευκωσίας Κύπρου (εκπροσωπώντας τον τέως αδελφοποιημένο Δήμο Αγίου Δομετίου).

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Δημος Αγιου Νικολαου
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