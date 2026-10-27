Κακοκαιρία: Σε «Red Code» 9 περιοχές – Νέο έκτακτο δελτίο, πώς θα κινηθούν τα έντονα φαινόμενα

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Red Code σε εννέα περιοχές της χώρας ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, με την ύψιστη επιφυλακή να διαρκεί έως και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026, λόγω της επιδείνωσης των καιρικών φαινομένων που αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Η απόφαση βασίστηκε στο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) και στη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.

Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται ήδη σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς η κακοκαιρία συμπίπτει με τις αυξημένες μετακινήσεις των πολιτών λόγω της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» έχουν τεθεί οι Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας, Φθιώτιδας και Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι Περιφερειακές Ενότητες Σποράδων, Μαγνησίας και Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η Περιφέρεια Αττικής, η Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Για την Αττική και το Βόρειο Αιγαίο, η ένταξη στο «Red Code» έγινε για προληπτικούς λόγους, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν από προηγούμενες βροχοπτώσεις. Στόχος είναι η άμεση ενεργοποίηση του μηχανισμού και η λήψη προληπτικών μέτρων.

Το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο για επικίνδυνα φαινόμενα από την ΕΜΥ

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε τη Δευτέρα (26-10-2026) με α.α 8/2026, επικαιροποιείται σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε αρκετές περιοχές, κυρίως της ανατολικής χώρας, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα θα διαρκέσουν τουλάχιστον έως και την Τετάρτη (28-10-2026).

Πιο συγκεκριμένα:

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:



Α. Σήμερα Τρίτη (27-10-2026)



α) Στις Σποράδες και την Εύβοια έως το μεσημέρι και εκ νέου από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

β) Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας) από αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ) Στην Αττική έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου πρόσκαιρα έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε) Στα Δωδεκάνησα από αργά το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας) από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Β. Αύριο Τετάρτη (28-10-2026)



α) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας) έως αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

β) Στις Σποράδες και την Εύβοια έως αργά το βράδυ (κόκκινη προειδοποίηση).

γ) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ) Στα Δωδεκάνησα (κόκκινη προειδοποίηση).

ε) Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας), κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ) Στην Αττική έως το μεσημέρι (πορτοκαλίπροειδοποίηση).

Πότε αναμένονται τα έντονα φαινόμενα



Σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, σήμερα, Τρίτη 27 Οκτωβρίου, η κακοκαιρία θα παρουσιάσει ύφεση, ωστόσο αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες στην ανατολική και νότια Ελλάδα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε Εύβοια, Μαγνησία και Βόρειες Σποράδες.

Νέα επιδείνωση προβλέπεται την Τετάρτη, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία, τις Βόρειες Σποράδες, την ανατολική Στερεά Ελλάδα (Φθιώτιδα, Βοιωτία), την Εύβοια και τη Σκύρο.

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου θα συνεδριάσει εκ νέου σήμερα για να αξιολογήσει την εξέλιξη των φαινομένων.

Σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός



Κατά τη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, τονίστηκε η ανάγκη έγκαιρης προετοιμασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Ο υπουργός υπογράμμισε τη σημασία της αυξημένης ετοιμότητας των επιχειρησιακών δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος και του συνολικού μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, με βάση τις εκτιμήσεις για τις περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν.

Στο πλαίσιο των μέτρων, ενεργοποιείται το επιχειρησιακό σχέδιο του Πυροσβεστικού Σώματος για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμύρες και τα συνοδά φαινόμενα. Οι πυροσβεστικές υπηρεσίες στις περιοχές που αναμένεται να πληγούν βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, με δυνατότητα περαιτέρω ενίσχυσης όπου απαιτηθεί.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους δήμους, ενώ Ένοπλες Δυνάμεις, Ελληνική Αστυνομία και Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή βρίσκονται σε ετοιμότητα για την παροχή συνδρομής.

Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί και οι υπηρεσίες των Περιφερειών, ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ και το ΕΚΑΒ, για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.

Οι δήμοι και οι Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα επιχειρησιακά συντονιστικά όργανα Πολιτικής Προστασίας για να εξετάσουν ζητήματα ετοιμότητας και αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων.

Τι σημαίνει η κατάσταση «Red Code»



Με την ενεργοποίηση του «Red Code», ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση. Αναπτύσσεται το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό και διατίθενται υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και των συνεπειών ενδεχόμενων καταστροφικών φαινομένων.

Παράλληλα, δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων.

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας.

Η πρόγνωση του καιρού για την Τρίτη (27/10)

Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026 αναμένονται φαινόμενα σε σημαντικό μέρος της χώρας. Χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Άνεμοι έως 7 μποφόρ στα πελάγη.

Πιο αναλυτικά, στα βορειοανατολικά, ανατολικά και νότια ηπειρωτικά, στη Χαλκιδική, στο Αιγαίο και στην Κρήτη αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν ενώ πιθανότητα τοπικών βροχών υπάρχει κυρίως για υπόλοιπα τμήματα της κεντρικής και νότιας χώρας. Προς το βράδυ στη Θεσσαλία θα σημειωθούν χιονοπτώσεις σε περιοχές με υψόμετρα άνω των 1300-1500 μέτρων.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 4 έως 13 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 7 έως 17, στη Θεσσαλία από 8 έως 18, στην Ήπειρο από 6 έως 18, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 10 έως 20, στα νησιά του Ιονίου από 10 έως 19, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 11 έως 17, στις Κυκλάδες από 10 έως 19, και στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη από 13 έως 20 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ και από το μεσημέρι 4 έως 6 μποφόρ. Στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, σταδιακά όμως έως το απόγευμα θα γίνουν βόρειοι ίδιας έντασης. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και από το μεσημέρι 5 έως 7 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το πρωί και ενδεχομένως προς το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και στα δυτικά κατά διαστήματα έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

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