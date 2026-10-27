"Χωριάτικο": Βαριές ποινικές διώξεις για 9 κακουργήματα και δύο πλημμελήματα στους 59 κατηγορούμενους

Αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος βρίσκονται οι συλληφθέντες για την υπόθεση του Χωριάτικου. Ο εισαγγελέας άσκησε εναντίον τους κατά περίπτωση ποινική δίωξη για:

Συγκρότηση διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση



Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου και κατά νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου άνω των 120 χιλιάδων ευρώ



Φοροδιαφυγή άνω των 150 χιλιάδων ευρώ με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με μη απόδοση ΦΠΑ



Συνέργεια στη φοροδιαφυγή



Μη έγκαιρη εργοδοτικών και εργατικών εισφορών (πλημ)



Πλαστογραφία άνω των 120 χιλιάδων ευρώ



Μαστροπεία απο κοινού και κατ’ εξακολούθηση



Ληστεία από κοινού



Απάτη από κοινού (πλημ)



Παραβίαση περιορισμών διαμονής κατ’ εξακολούθηση



Διακεκριμένη περίπτωση ξεπλύματος μαύρου χρήματος



Η δικογραφία μετά από απόφαση του προϊσταμένου του Πρωτοδικείου Αθηνών, Χριστοφόρου Λιμού ανατέθηκε σε ανακριτή με δύο επίκουρους συναδέλφους του λόγω πλήθους κατηγορουμένων οι οποίοι αναμένεται να λάβουν προθεσμία.

Εν τω μεταξυ, μια άλλη πτυχή της δράσης του Άγγελου Γιαννακόπουλου έρχεται στο προσκήνιο, πέρα από τη μεγάλη υπόθεση που αφορά την αλυσίδα αρτοποιείων «Το Χωριάτικο» και το φερόμενο δίκτυο εταιρειών.

Το όνομά του είχε συνδεθεί και με υπόθεση δωροδοκίας αστυνομικού που υπηρετούσε στη Μύκονο, με τις Αρχές να εξετάζουν καταγγελίες για πληρωμές και εσωτερική πληροφόρηση γύρω από αστυνομικούς ελέγχους.

Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτουν tanea.gr, ο Γιαννακόπουλος φέρεται να είχε πρόσβαση σε πληροφορίες για κινήσεις αστυνομικών και επικείμενους ελέγχους σε επιχειρήσεις στην Αττική και τη Μύκονο. Στο επίκεντρο είχε βρεθεί αστυνομικός που υπηρετούσε στο νησί και ο οποίος, σύμφωνα με τη δικογραφία διοχέτευε πληροφορίες από το εσωτερικό της υπηρεσίας. Ο ανθυπαστυνόμος συνελήφθη το καλοκαίρι του 2025, και η δίκη ξεκινά την προσεχή Παρασκευή 30/10.

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