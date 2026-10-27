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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πορτογαλία: Γκολ ο Παυλίδης, ανατροπή η Μπενφίκα

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΠΕΝΦΙΚΑ
clock 07:06 | 27/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με το 9ο γκολ του Παυλίδη στο πρωτάθλημα (62') και το 6ο του Πρεστιάνι (68') η Μπενφίκα έκανε την ανατροπή στην έδρα της Σάντα Κλάρα κι έφυγε με το «τρίποντο» στις αποσκευές της (2-1), στην αναμέτρηση με την οποία έπεσε η «αυλαία» της 9ης αγωνιστικής της Primeira Liga. 

Αναλυτικά σε αναμετρήσεις της 9ης αγωνιστικής του πορτογαλικού πρωταθλήματος σημειώθηκαν τα αποτελέσματα:



Γκιμαράες-Μαρίτιμο          5-0

Εστρέλα Αμαδόρα-Κάσα Πία    0-2

Αλβέρκα-Αρούκα              0-1

Ζιλ Βισέντε-Πόρτο           0-1

Εστορίλ-Μορεϊρένσε          1-3

Ρίο Αβε-Φαμαλικάο           0-4

Νασιονάλ-Μπράγκα            1-0

Σπόρτινγκ Λισ.-Ακαντέμικο   1-2

Σάντα Κλάρα-Μπενφίκα        1-2



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)

Πόρτο           27

Μπενφίκα        22

Σπόρτινγκ Λισ.  18

Σάντα Κλάρα     18

Αρούκα          17

Ακαντέμικο      17 

Ζιλ Βισέντε     14

Μπράγκα         11

Αλβέρκα         11

Μορεϊρένσε      11

Φαμαλικάο       10

Εστρέλα Αμαδόρα 10

Γκιμαράες        8

Μαρίτιμο         8

Νασιονάλ         7

Ρίο Αβε          7

Κάσα Πία         7

Εστορίλ          2

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