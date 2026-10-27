Πορτογαλία: Γκολ ο Παυλίδης, ανατροπή η Μπενφίκα

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Με το 9ο γκολ του Παυλίδη στο πρωτάθλημα (62') και το 6ο του Πρεστιάνι (68') η Μπενφίκα έκανε την ανατροπή στην έδρα της Σάντα Κλάρα κι έφυγε με το «τρίποντο» στις αποσκευές της (2-1), στην αναμέτρηση με την οποία έπεσε η «αυλαία» της 9ης αγωνιστικής της Primeira Liga.

Αναλυτικά σε αναμετρήσεις της 9ης αγωνιστικής του πορτογαλικού πρωταθλήματος σημειώθηκαν τα αποτελέσματα:





Γκιμαράες-Μαρίτιμο 5-0

Εστρέλα Αμαδόρα-Κάσα Πία 0-2

Αλβέρκα-Αρούκα 0-1

Ζιλ Βισέντε-Πόρτο 0-1

Εστορίλ-Μορεϊρένσε 1-3

Ρίο Αβε-Φαμαλικάο 0-4

Νασιονάλ-Μπράγκα 1-0

Σπόρτινγκ Λισ.-Ακαντέμικο 1-2

Σάντα Κλάρα-Μπενφίκα 1-2





ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)

Πόρτο 27

Μπενφίκα 22

Σπόρτινγκ Λισ. 18

Σάντα Κλάρα 18

Αρούκα 17

Ακαντέμικο 17

Ζιλ Βισέντε 14

Μπράγκα 11

Αλβέρκα 11

Μορεϊρένσε 11

Φαμαλικάο 10

Εστρέλα Αμαδόρα 10

Γκιμαράες 8

Μαρίτιμο 8

Νασιονάλ 7

Ρίο Αβε 7

Κάσα Πία 7

Εστορίλ 2

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