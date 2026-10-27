Πορτογαλία: Γκολ ο Παυλίδης, ανατροπή η Μπενφίκα

Με το 9ο γκολ του Παυλίδη στο πρωτάθλημα (62') και το 6ο του Πρεστιάνι (68') η Μπενφίκα έκανε την ανατροπή στην έδρα της Σάντα Κλάρα κι έφυγε με το «τρίποντο» στις αποσκευές της (2-1), στην αναμέτρηση με την οποία έπεσε η «αυλαία» της 9ης αγωνιστικής της Primeira Liga.
Αναλυτικά σε αναμετρήσεις της 9ης αγωνιστικής του πορτογαλικού πρωταθλήματος σημειώθηκαν τα αποτελέσματα:
Γκιμαράες-Μαρίτιμο 5-0
Εστρέλα Αμαδόρα-Κάσα Πία 0-2
Αλβέρκα-Αρούκα 0-1
Ζιλ Βισέντε-Πόρτο 0-1
Εστορίλ-Μορεϊρένσε 1-3
Ρίο Αβε-Φαμαλικάο 0-4
Νασιονάλ-Μπράγκα 1-0
Σπόρτινγκ Λισ.-Ακαντέμικο 1-2
Σάντα Κλάρα-Μπενφίκα 1-2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)
Πόρτο 27
Μπενφίκα 22
Σπόρτινγκ Λισ. 18
Σάντα Κλάρα 18
Αρούκα 17
Ακαντέμικο 17
Ζιλ Βισέντε 14
Μπράγκα 11
Αλβέρκα 11
Μορεϊρένσε 11
Φαμαλικάο 10
Εστρέλα Αμαδόρα 10
Γκιμαράες 8
Μαρίτιμο 8
Νασιονάλ 7
Ρίο Αβε 7
Κάσα Πία 7
Εστορίλ 2
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