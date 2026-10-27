Στα Χανιά μεταφέρεται η "μάχη" Γεωργιάδη - Πολάκη για την Υγεία (βίντεο)

Σε μετώπική σύγκρουση για τα οξυμένα προβλήματα του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων εξελίχθηκε η συζήτηση επίκαιρης ερώτησης στη Βουλή, με πρωταγωνιστές τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και τον Τομεάρχη Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλο Πολάκη.

Με φόντο τις επικείμενες μαζικές κινητοποιήσεις των κατοίκων και των φορέων της πόλης, η πολιτική αντιπαράθεση χτύπησε «κόκκινο», όταν οι αναφορές για δραματική υποστελέχωση κλινικών και αθέτηση κυβερνητικών υποσχέσεων οδήγησαν σε μια ευθεία πρόκληση: οι δύο άνδρες ανανέωσαν το ραντεβού τους για την Παρασκευή, όχι στα έδρανα του κοινοβουλίου, αλλά στο αμφιθέατρο του ίδιου του νοσοκομείου.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει:

Σκληρή αντιπαράθεση με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη είχε στη Βουλή ο Τομεάρχης Υγείας & Διαφάνειας και πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης, κατά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησής του για την κατάσταση του Νοσοκομείου Χανίων. Μόλις 10 μήνες από τη συζήτηση της προηγούμενης επίκαιρης ερώτησης που είχε καταθέσει για το ίδιο θέμα (19/01/2026), τα προβλήματα όχι μόνο παραμένουν άλυτα, αλλά γιγαντώνονται.

Πριν λίγες μέρες, πενήντα γιατροί του Νοσοκομείου Χανίων εκδήλωσαν την πρόθεσή τους να παραιτηθούν, αντιδρώντας στο εντέλλεσθε» της Διοίκησης της 7ης ΥΠΕ σε γιατρό της Μ.Ε.Θ., προκειμένου να εκτελέσει εφημερίες στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Αυτή ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν μια σειρά κινητοποιήσεων για την τραγική κατάσταση του Νοσοκομείου, με αποκορύφωμα το συλλαλητήριο την Παρασκευή 30/10 με αίτημα την ενίσχυση και την πλήρη στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων. Ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί στα Χανιά, είναι ότι η επιτροπή αγώνα μελών του Εμπορικού Συλλόγου Χανίων καλεί τους εμπόρους της πόλης να κλείσουν τα καταστήματά τους από τις 19:00 ως τις 21:00 έτσι ώστε να πάρουν μέρος στο συλλαλητήριο.

Κατά την τοποθέτησή του, ο βουλευτής Χανίων έθεσε στο επίκεντρο τα σοβαρά προβλήματα στελέχωσης που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση σε κρίσιμες κλινικές και τμήματα παραμένει οριακή. Όπως ανέφερε, η Πνευμονολογική Κλινική έχει κλείσει, ενώ από τις δύο Χειρουργικές Κλινικές στην ουσία λειτουργεί μια και αυτή υποστελεχωμένη: «δεν είναι δυνατόν να σας παραδίνουμε εφτά κρεβάτια χειρουργικά συν ένα επειγόντων και αυτή τη στιγμή να λειτουργούν τρία λόγω έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού και αναισθησιολόγων. Επίσης δεν γίνεται να έχουμε αντί για 72 άτομα προσωπικό καθαριότητας που αφήσαμε το 2019, μόλις 30». Τέλος, έκανε την εκτίμηση ότι τα σοβαρότερα προβλήματα υπάρχουν στην Παθολογική Κλινική «διότι νοσοκομείο χωρίς παθολογική κλινική, πρακτικά δεν υπάρχει». Σήμερα, από τις δύο παθολογικές κλινικές που υπήρχαν λειτουργεί μόνο η μία και μάλιστα με μόλις τρεις γιατρούς από τους 12 που υπήρχαν ως το 2021.

Τέλος, τόνισε ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του Νοσοκομείου είναι οι σημαντικές ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό. Στην επίκαιρη που συζητήθηκε τον Ιανουάριο του 2026 από το βήμα της Βουλής ο Άδωνις Γεωργιάδης υποσχέθηκε την προκήρυξη 150 θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού. Στην προκήρυξη του Μαρτίου, όμως, προβλέφθηκαν μόλις 20 θέσεις για το Νοσοκομείο Χανίων. «Είπες 150 και λίγο μετά προκήρυξες 20. Άρα είσαι ψεύτης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παύλος Πολάκης.

Την ίδια στρατηγική ακολούθησε και σήμερα ο κ. Γεωργιάδης απαντώντας μόνο με «θα». Θα έρθουν 37 άτομα νοσηλευτικό προσωπικό, θα έρθουν 25 άτομα επικουρικό προσωπικό. Αντί να μας εξηγήσει για ποιο λόγο το νοσοκομείο έχει φτάσει σε αυτή την οριακή κατάσταση, ο Υ.Υ. έφτασε να αθροίζει προσωπικό που θα έρθει και θα λύσει το πρόβλημα. Θα πάρει όμως την απάντησή του την Παρασκευή από τον κόσμο των Χανίων.

Ο βουλευτής Χανίων υπενθύμισε επίσης τις παρεμβάσεις που έγιναν επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στο Νοσοκομείο Χανίων, όπως η ανάπτυξη της Πυρηνικής Ιατρικής, η λειτουργία της στεφανιογραφίας, ο εξωσωματικός λιθοτρίφτης, το θωρακοχειρουργικό, το παιδοχειρουργικό, οι νέοι κλίβανοι του νοσοκομείου κ.α.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης προκάλεσε τον Παύλο Πολάκη να βρεθούν την Παρασκευή στο Νοσοκομείο Χανίων και να συζητήσουν για την κατάστασή του. Ο βουλευτής Χανίων αποδέχθηκε αμέσως την πρόκληση, ανακοινώνοντας ότι θα αλλάξει το εισιτήριό του, ώστε να βρίσκεται νωρίτερα στα Χανιά. «Θα αλλάξω την πτήση, θα έρθω νωρίς και θα τα πούμε στο Νοσοκομείο Χανίων. Είχα βγάλει εισιτήριο το μεσημέρι για να κατέβω στο συλλαλητήριο το βράδυ. Θα βγάλω πρωινό εισιτήριο και θα τα πούμε στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Χανίων».

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