Πολυτεχνείο Κρήτης: Φοιτητές κατά Κοσμητείας για τις διαγραφές και την εμβόλιμη εξεταστική

Ο Φοιτητικός Σύλλογος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Πολυτεχνείου Κρήτης βρίσκεται σε κινητοποιήσεις μετά την ένταση που σημειώθηκε στη συνεδρίαση της Κοσμητείας στις 22 και 23 Οκτωβρίου. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων είναι το ζήτημα των διαγραφών και η απαίτηση για θεσμοθέτηση εμβόλιμης εξεταστικής περιόδου.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

Στις 22 και 23 Οκτωβρίου, ο Φοιτητικός μας Σύλλογος κινητοποιήθηκε διεκδικώντας εμβόλιμη εξεταστική για όλους τους υπό διαγραφή φοιτητές. Ο κοσμήτορας, αφού απουσίασε από το δημόσιο κάλεσμα της Πέμπτης 22/10, την Παρασκευή 23/10 επέλεξε την παρεμπόδιση των εκλεγμένων εκπροσώπων των φοιτητών στην Γενική Συνέλευση της σχολής. Τελικά υπό την πίεση των δεκάδων φοιτητών που ήθελαν να παραθέσουν τα αιτήματα τους, έγινε παρέμβαση του συλλόγου μας στην διαδικασία της Κοσμήτείας που ακολούθησε.

Οι φοιτητές του ΗΜΜΥ αγωνιούμε για το μέλλον μας! Η σχολή μας είναι πολύ απαιτητική, με πολλές υποχρεώσεις και κοπιάζουμε και εμείς και οι οικογένειές μας για να πάρουμε το πτυχίο μας. Αλυσίδες – προαπαιτούμενα και αυξημένες απαιτήσεις στα μαθήματα δημιουργούν ένα ασφυκτικό πλαίσιο φοίτησης και καθυστερούν την λήψη του πτυχίου μας. Το παραπάνω έρχεται να επιβεβαιώσει ο μέσος όρος αποφοίτησης σε χρόνια, ο οποίος από τον Μάρτιο του 2023 μέχρι σήμερα αγγίζει τα 8.51 έτη, δηλαδή ξεπερνάει το όριο διαγραφής. Για να μπορέσουμε να σπουδάσουμε στα Χανιά, αναγκαζόμαστε να δουλέψουμε, χάνουμε εξεταστικές και οι γονείς μας ματώνουν οικονομικά.

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Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, ζητάμε από τη Διοίκηση της Σχολής μέτρα ελάφρυνσης των σπουδών μας και συμπληρωματική εξεταστική για τους φοιτητές που σε λίγους μήνες η κυβέρνηση θέλει να διαγράψει. Στην αγωνία και στα άγχη των οικογενειών μας, η Κοσμητεία είχε μια στάση εντελώς απαξιωτική και αδιάφορη. Μάλιστα, αδυνατώντας να επιχειρηματολογήσει την άρνηση της να ικανοποιήσει τα αιτήματα μας, προχώρησε σε εντάσεις και στον εξοβελισμό των εκπροσώπων μας από το όργανο, την στιγμή που ο Σύλλογος παρέθετε τις αποφάσεις των αντίστοιχων Πολυτεχνικών σχολών του ΕΜΠ που έχουν δρομολογήσει συμπληρωματική εξεταστική του Σεπτεμβρίου. Αποκορύφωμα αποτέλεσε η στάση καθηγητή και μέλους της κοσμητείας, που έφτασε σε σημείο να πλησιάσει σε απόσταση αναπνοής και τελείως απειλητικά, φοιτητή της σχολής και εκλεγμένο αντιπρόεδρο του Ενιαίου Φοιτητικού Συλλόγου την ώρα που έθετε τα αιτήματα του φοιτητικού συλλόγου προκειμένου να τον διώξει από την αίθουσα.

Τα παραπάνω δεν αποτελούν «μεμονωμένα» περιστατικά, αλλά την σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Κάθε φορά που πάμε να παραθέσουμε τα αιτήματα μας για τα ζητήματα που υπάρχουν στην σχολή στην καλύτερη περίπτωση βρίσκουμε κλειστές πόρτες ενώ δεχόμαστε ακόμα και απειλές για πειθαρχικά. Το να μπορούν οι φοιτητές να παραθέτουν τα αιτήματά τους στους καθηγητές τους, δεν είναι προνόμιο που δίνεται κατά βούληση. Αντίθετα, η διοίκηση της σχολής, έχει επιλέξει συνειδητά να απαξιώνει την δημοκρατική εκπροσώπηση των φοιτητών μέσα στα όργανα που λαμβάνονται οι αποφάσεις για το μέλλον μας και συνομιλέι μόνο με την Κυβερνητική νεολαία, ΔΑΠ-ΝΔΦΚ. Όσο ο κοσμήτορας επιλέγει την αντιπαράθεση με τους φοιτητές έναντι του διαλόγου, στρώνει τον δρόμο στα σχέδια της Νέας Δημοκρατίας για διάλυση του δημόσιου πανεπιστημίου.

Η διοικητική εξουσία δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως εργαλείο ασυλίας μπροστά στην αυθαιρεσία. Καλούμε κάθε φοιτητή, κάθε καθηγητή, συλλογικό και θεσμικό όργανο στο Πολυτεχνείο Κρήτης να πάρει ξεκάθαρη θέση απέναντι στις αυταρχικές μεθοδεύσεις της διοίκησης των ΗΜΜΥ. Μόνο μέσα από τον ουσιαστικό, δημοκρατικό διάλογο και την ικανοποίηση των αιτημάτων των Φοιτητικών Συλλόγων η ακαδημαϊκή κοινότητα μπορεί να βάλει φραγμό στα μέτρα διάλυσης της δημόσιας εκπαίδευσης που εφαρμόζει η κυβέρνηση.

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