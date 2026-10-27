Κρήτη - μεταναστευτικό: Νέες αφίξεις στους Καλούς Λιμένες

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Στον εντοπισμό και τη διάσωση περίπου 43 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 17 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, στην Κρήτη, προχώρησε παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Σιέρα Λεόνε.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Οι διασωθέντες περισυνελέγησαν από το φορτηγό πλοίο και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Υπενθυμίζεται ότι χθες (Δευτέρα 26/10) ακόμη μία λέμβος με 47 άτομα είχε εντοπιστεί ανοιχτά της Ιεράπετρας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο: Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ ο άνδρας που έκανε "βουτιά" από τα ενετικά τείχη

Ηράκλειο: Ζητούσαν ...ενοίκιο για να τους αφήσουν να μείνουν στο χάλασμα

Κρήτη - Μεταναστευτικό: Διάσωση 45 αλλοδαπών στην Ιεράπετρα



