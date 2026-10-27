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Κρήτη - μεταναστευτικό: Νέες αφίξεις στους Καλούς Λιμένες

μεταναστες
clock 09:58 | 27/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στον εντοπισμό και τη διάσωση περίπου 43 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 17 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, στην Κρήτη, προχώρησε παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Σιέρα Λεόνε.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Οι διασωθέντες περισυνελέγησαν από το φορτηγό πλοίο και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Υπενθυμίζεται ότι χθες (Δευτέρα 26/10) ακόμη μία λέμβος με 47 άτομα είχε εντοπιστεί ανοιχτά της Ιεράπετρας.

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