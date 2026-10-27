Βρεφονηπιακοί - Παιδικοί σταθμοί: Αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια για τα vouchers

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Αλλαγές στο πρόγραμμα χορήγησης vouchers για βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς για την περίοδο 2026-2027 φέρνει νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, διευρύνοντας τις δυνατότητες ένταξης περισσότερων οικογενειών.

Οι αλλαγές προβλέπουν αύξηση κατά 10% στην αξία των vouchers, αύξηση κατά 2.000 ευρώ των εισοδηματικών ορίων για τη χορήγησή τους, καθώς και κατάργηση του εισοδηματικού περιορισμού για τις τρίτεκνες οικογένειες που δικαιούνται voucher μειωμένης αξίας. Παράλληλα, θα εκδοθεί δεύτερη πρόσκληση, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερες οικογένειες να υποβάλουν αίτηση με βάση τα νέα κριτήρια.

Τι αλλάζει στην αξία των vouchers



Η αύξηση κατά 10% αφορά τόσο τα vouchers πλήρους όσο και εκείνα μειωμένης αξίας, για τις προβλεπόμενες κατηγορίες βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών.

Ενδεικτικά, για βρεφική θέση με σίτιση, η αξία του voucher αυξάνεται από 3.239 σε 3.563 ευρώ. Για νηπιακή θέση με σίτιση, το ποσό ανεβαίνει από 2.612 σε 2.873 ευρώ. Αντίστοιχα, το voucher μειωμένης αξίας αυξάνεται από 2.178 σε 2.396 ευρώ.

Η αναπροσαρμογή εφαρμόζεται αυτόματα και στα vouchers που έχουν ήδη χορηγηθεί, χωρίς να χρειάζεται οι δικαιούχοι να υποβάλουν νέα αίτηση.

Επιπλέον, vouchers μειωμένης αξίας που έχουν ήδη εκδοθεί αναβαθμίζονται αυτοδίκαια σε πλήρους αξίας, εφόσον οι οικογένειες πληρούν τα νέα, αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια.

Τα νέα εισοδηματικά όρια για τα vouchers πλήρους αξίας



Τα εισοδηματικά όρια για τη χορήγηση voucher πλήρους αξίας αυξάνονται κατά 2.000 ευρώ. Με βάση τα νέα δεδομένα, διαμορφώνονται ως εξής:

29.000 ευρώ για οικογένειες με έως δύο παιδιά.

32.000 ευρώ για τρίτεκνες οικογένειες.

35.000 ευρώ για οικογένειες με τέσσερα παιδιά.

38.000 ευρώ για οικογένειες με πέντε ή περισσότερα παιδιά.

Η αύξηση των ορίων διευρύνει τον αριθμό των οικογενειών που μπορούν να πληρούν τα οικονομικά κριτήρια για την απόκτηση voucher πλήρους αξίας.

Τι ισχύει για τα vouchers μειωμένης αξίας



Αλλαγές προβλέπονται και στα εισοδηματικά κριτήρια για τα vouchers μειωμένης αξίας. Για οικογένειες με έως δύο παιδιά, το εισοδηματικό όριο αυξάνεται από τις 35.000 στις 37.000 ευρώ.

Παράλληλα, καταργείται το εισοδηματικό όριο των 38.000 ευρώ που ίσχυε για τις τρίτεκνες οικογένειες. Έτσι, οι οικογένειες με τρία παιδιά μπορούν πλέον να διεκδικήσουν voucher μειωμένης αξίας ανεξαρτήτως εισοδήματος, όπως ήδη ισχύει για τις πολύτεκνες οικογένειες, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα υπόλοιπα κριτήρια του προγράμματος.

Πότε θα ανοίξει η δεύτερη πρόσκληση



Με βάση τα νέα δεδομένα, η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) θα εκδώσει δεύτερη πρόσκληση για το πρόγραμμα της περιόδου 2026–2027.

Η νέα πρόσκληση θα δώσει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης σε οικογένειες που καλύπτονται από τα διευρυμένα κριτήρια και δεν έχουν ήδη λάβει voucher.

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