Ξεβράστηκε το μυστηριώδες «ψάρι της Αποκάλυψης» που ξυπνά φόβους – Τι κακό προμηνύει

Ένα γιγάντιο ψάρι, μήκους περίπου πέντε μέτρων, εντοπίστηκε την Τρίτη σε παραλία της Μεχιγιόνες, στη βόρεια Χιλή, προκαλώντας συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το ενδεχόμενο ισχυρού σεισμού. Ωστόσο, οι επιστήμονες ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία που να συνδέουν την εμφάνιση του συγκεκριμένου είδους με φυσικές καταστροφές.

Το ψάρι, γνωστό ως «ψάρι της Αποκάλυψης» στην ιαπωνική λαογραφία, θυμίζει θαλάσσιο φίδι και ζει συνήθως σε βάθη μεγαλύτερα των 900 μέτρων, σε μια από τις λιγότερο εξερευνημένες ζώνες των ωκεανών. Η σπάνια εμφάνισή του κοντά στις ακτές έχει συνδεθεί εδώ και αιώνες με μύθους και προειδοποιήσεις για επερχόμενες καταστροφές.

Η ανακάλυψη στη Χιλή, η οποία ανακοινώθηκε από το Κέντρο Έρευνας Θαλάσσιας Πανίδας και Παρατήρησης Κητωδών της χώρας, έγινε εν μέσω ισχυρών σεισμικών γεγονότων στη Νότια Αμερική και την Καραϊβική. Χρήστες του διαδικτύου εξέφρασαν φόβους για νέο σεισμό, ενώ ο γεωφυσικός Στέφαν Μπερνς, που έχει εκτιμήσει ότι ισχυρός σεισμός θα μπορούσε να πλήξει την Καλιφόρνια έως το 2030, σχολίασε χαρακτηριστικά: «Να το πάλι».

Οι προηγούμενες εμφανίσεις και οι φυσικές καταστροφές

Το 2026 έχουν καταγραφεί τουλάχιστον δύο ακόμη περιστατικά εμφάνισης των συγκεκριμένων ψαριών που ακολουθήθηκαν από σεισμούς ή ηφαιστειακή δραστηριότητα.

Στις 25 Αυγούστου, ένα νεκρό ίδιο ψάρι βρέθηκε στις ακτές του νησιού Κομόντο, στην Ινδονησία. Έξι ημέρες αργότερα, έξι ηφαίστεια στη χώρα εξερράγησαν ή εμφάνισαν ενδείξεις εκρηκτικής δραστηριότητας. Στις αρχές Οκτωβρίου σημειώθηκε στην ίδια περιοχή σεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών, χωρίς να αναφερθούν θύματα από τα συγκεκριμένα περιστατικά.

Στα τέλη Φεβρουαρίου, δύο ζωντανά ψάρια ξεβράστηκαν σε παραλία του Κάμπο Σαν Λούκας, στο Μεξικό, σε ένα εξαιρετικά σπάνιο περιστατικό που παρατήρησαν δύο Αμερικανοί τουρίστες. Στις 23 Μαρτίου, σεισμός 4,1 βαθμών καταγράφηκε σε απόσταση μικρότερη των 24 χιλιομέτρων από την περιοχή, χωρίς τραυματισμούς ή σημαντικές ζημιές. Τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, οι ακτές του Ειρηνικού επλήγησαν επίσης από τους τυφώνες Πόλο, Σάιμον και Ρέιτσελ, με πλημμύρες, κατολισθήσεις και ανθρώπινες απώλειες.

Στη Χιλή, ο τελευταίος μεγάλος σεισμός που αναφέρεται στην περιοχή σημειώθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2025. Η δόνηση των 7,6 βαθμών έπληξε το Πέρασμα Ντρέικ, νότια της χώρας, οδηγώντας σε προειδοποιήσεις για τσουνάμι στις ακτές της Νότιας Αμερικής και της Ανταρκτικής.

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Τι δείχνουν οι επιστημονικές έρευνες

Μελέτη του 2019 από ερευνητές του Πανεπιστημίου Τοκάι στην Ιαπωνία εξέτασε 336 αναφορές εμφάνισης ψαριών των βαθιών υδάτων και 221 σεισμούς άνω των 6 βαθμών που καταγράφηκαν στη χώρα από το 1928 έως το 2011. Τα αποτελέσματα, τα οποία δημοσιεύθηκαν στο Bulletin of the Seismological Society of America, δεν έδειξαν στατιστικά σημαντική σύνδεση μεταξύ των δύο φαινομένων. Οι επιστήμονες χαρακτήρισαν τη σχετική αντίληψη «ψευδή συσχέτιση». Αντίστοιχα, μελέτη του 2018, που δημοσιεύθηκε στο Bulletin of the Southern California Academy of Sciences, κατέγραψε μόλις 19 περιστατικά εντοπισμού ή εκβρασμού τέτοιων ψαριών στις ακτές της Καλιφόρνιας μέσα σε έναν αιώνα.

Παρά την απουσία επιστημονικών ενδείξεων, η Χιλή παραμένει ιδιαίτερα σεισμογενής χώρα. Η ωκεάνια πλάκα Νάσκα βυθίζεται κάτω από την πλάκα της Νότιας Αμερικής, μια διαδικασία που συμβάλλει στον σχηματισμό των Άνδεων, τροφοδοτεί την ηφαιστειακή δραστηριότητα και συσσωρεύει τεράστια ενέργεια στα όρια των τεκτονικών πλακών. Επομένως, ο σεισμικός κίνδυνος στην περιοχή είναι υπαρκτός, αλλά δεν τεκμηριώνεται ότι μπορεί να προβλεφθεί από την εμφάνιση του σπάνιου ψαριού.

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