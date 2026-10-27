Pizza Fan: Απολογούνται σήμερα ο Ανταράς και ο στενός του συνεργάτης - Ελεύθεροι με όρους οι πέντε πρώτοι εμπλεκόμενοι

Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθούν σήμερα, Τρίτη, ο Κωνσταντίνος Αντάρας και ο στενός συνεργάτης του, Δημήτρης Ηλιόπουλος, προκειμένου να απολογηθούν για τις κακουργηματικές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν σχετικά με την υπόθεση της μεγάλης φορολογικής απάτης που συνδέεται με την Pizza Fan.

Οι δύο κατηγορούμενοι είχαν λάβει προθεσμία για σήμερα το πρωί, προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους, ενώ οι συνήγοροί τους έχουν δηλώσει ότι οι εντολείς τους προτίθενται να συνεργαστούν με τις δικαστικές Αρχές.

Παράλληλα, αμφισβητούν το ύψος των 25 εκατομμυρίων ευρώ, που έχει δημοσιοποιηθεί ως ποσό της φορολογικής παράβασης.

Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν και άλλοι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, μεταξύ των οποίων λογιστές, προγραμματιστής και διαχειριστές καταστημάτων, οι οποίοι φέρεται να είχαν διαφορετικούς ρόλους στη λειτουργία του υπό διερεύνηση κυκλώματος.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται πλέον στις απολογίες των δύο βασικών κατηγορουμένων και στα στοιχεία που αναμένεται να προσκομίσουν για την υπερασπιστική τους γραμμή.

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείρισή τους.

Τι θα πει στην απολογία του ο Αντάρας

Μιλώντας χθες στην τηλεόραση του ALPHA, o συνήγορος του Κωνσταντίνου Αντάρα, Μιχάλης Μαρκουλάκος, τόνισε ότι μέλημα του πελάτη του είναι να υποβληθούν οι όποιες τροποποιητικές δηλώσεις που θα προκύψουν από σχετικό φορολογικό έλεγχο, τόσο από την κύρια εταιρεία όσο και από τα καταστήματα franchise, ώστε να αποδεσμευτούν οι τραπεζικοί του λογαριασμοί και να υπάρξει επαναφορά στην κανονικότητα αναφορικά με τη λειτουργία της εταιρείας.

Για το 1 εκατ. ευρώ σε μετρητά που βρέθηκε σε κρύπτη του σπιτιού του Αντάρα, έπειτα από έρευνα της Αστυνομίας, ο ίδιος αναμένεται αν υποστηρίξει ότι προέκυψε από την 30ετή επιχειρηματική του δραστηριότητα κι ότι το λογιστικό του ταμείου της επιχείρησης δικαιολογεί το συγκεκριμένο ποσό, το οποίο θα υποστηρίξει ότι έχει λάβει σαν παρακαταθήκη.

Παράλληλα, ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan αναμένεται να αρνηθεί τις κατηγορίες περί εκβιασμού, ενώ απορρίπτει όσα αναφέρονται στη δικογραφία περί συναντήσεων με τους καταστηματάρχες των franchise για να του αποδίδονται τα «μαύρα» χρήματα σε τακτικά διαστήματα.

«Ήταν συναντήσεις που γίνονταν σε γνωστά ξενοδοχεία για να τίθενται οι στόχοι και να γίνεται ενημέρωση αναφορικά με την πορεία της επιχείρησης», είπε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος του.

Τέλος, ο ίδιος μετέφερε ότι ο Κωνσταντίνος Αντάρας ενδιαφέρεται τόσο για το μέλλον της αλυσίδας όσο και για την αποκατάσταση των περίπου 2.500 συνολικά εργαζομένων της.

Ελεύθεροι οι πρώτοι πέντε εμπλεκόμενοι

Την ίδια ώρα, οι πέντε πρώτοι κατηγορούμενοι που πέρασαν από το ανακριτικό γραφείο αφέθηκαν ελεύθεροι χθες με περιοριστικούς όρους, ενώ η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται για τους υπόλοιπους εμπλεκομένους.

Πρόκειται για τρεις λογιστές, έναν προγραμματιστή και έναν ιδιοκτήτη franchise στη Νέα Ιωνία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 126 κατηγορουμένους, γεγονός που αποτυπώνει την έκταση της υπόθεσης που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των δικαστικών και διωκτικών Αρχών.

Ειδικότερα, σε βάρος των συλληφθέντων έχει ασκηθεί, κατά περίπτωση, ποινική δίωξη για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και για φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ μέσω μη απόδοσης ΦΠΑ και υποβολής ανακριβών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται επίσης, κατά περίπτωση, τα αδικήματα της άμεσης συνέργειας στις συγκεκριμένες πράξεις και της ιδιαίτερα διακεκριμένης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

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