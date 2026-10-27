Ακόμη και το πιο αισιόδοξο σενάριο έχουν ξεπεράσει οι αιτήσεις κατάταξης νεοσύλλεκτων στη Δ’ ΕΣΣΟ του 2026, καθώς οι δομικές αλλαγές που επήλθαν με την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Αμυνας τον περασμένο Ιανουάριο έχουν μεταβάλλει άρδην το τοπίο της στρατιωτικής θητείας στη χώρα.

Αυστηροποιώντας το πλαίσιο των αναβολών, βάζοντας τέλος στη «βιομηχανία» των ιατρικών γνωματεύσεων, αλλά και ανοίγοντας τον δρόμο για τη θητεία στους 18άρηδες, περισσότεροι από 10.000 υπολογίζονται τώρα οι στρατεύσιμοι που θα προσέλθουν στα Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσύλλεκτων, από τις 9 Νοεμβρίου.

Σημειωτέον ότι οι στρατεύσιμοι της Δ’ ΕΣΣΟ του 2026 θα πρέπει να παρουσιαστούν στα κατά τόπους ΚΕΝ από τις 9 Νοεμβρίου και μέχρι το τέλος εκείνης της εβδομάδας, μόνο που τα νέα αριθμητικά δεδομένα που έχουν προκύψει λόγω υψηλής ζήτησης, έχουν ως αποτέλεσμα να… ξεχειλίσουν τα υφιστάμενα Κέντρα.

Μπροστά σε αυτήν την πρωτοφανή κατάσταση, το υπουργείο Εθνικής Αμυνας πολλαπλασίασε τα ΚΕΝ, ώστε να καλυφθούν σχεδόν στην πλειονότητά τους όσοι ενδιαφερόμενοι είχαν υποβάλει σχετική αίτηση μέχρι τις 31 Ιουλίου 2026.

Ο χάρτης των νέων ΚΕΝ

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο χάρτης των Κέντρων Εκπαίδευσης Νεοσύλλεκτων για τις ανάγκες της Δ’ ΕΣΣΟ διαμορφώνεται ως εξής:

■ Αυλώνας



■ Τρίπολη



■ Λαμία



■ Μεσολόγγι



■ Καλαμάτα



■ Θήβα



■ Πόρος



■ Σπάρτη και σημεία υποδοχής στον Νομό Εβρου

Στρατιωτική θητεία: Πρώτα ο στρατός, μετά το πανεπιστήμιο για τους 18χρονους



Τον αριθμό των νεοσύλλεκτων εκτόξευσε ο θεσμός των πρώτακτων, αφού για πρώτη φορά δίνεται η ευκαιρία σε άρρενες ηλικίας 18 ετών να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θητεία σε τόσο νεαρή ηλικία

Ρεκόρ πρώτακτων

Τον αριθμό των νεοσύλλεκτων εκτόξευσε, κατά πληροφορίες, ο θεσμός των πρώτακτων, αφού για πρώτη φορά μετά τη σχετική νομοθετική παρέμβαση δίνεται η ευκαιρία σε άρρενες ηλικίας 18 ετών, να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θητεία σε τόσο νεαρή ηλικία. Από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το Πεντάγωνο φαίνεται να προκύπτει «κύμα πρώτακτων», αφού είναι πάρα πολλοί, κατά πληροφορίες, οι πρωτοετείς φοιτητές που επιλέγουν τώρα να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θητεία, πριν αρχίσουν να φοιτούν στην πανεπιστημιακή σχολή, στην οποία έχουν επιτύχει.

Σημειωτέον ότι όσοι υπόχρεοι διέκοψαν την αναβολή τους μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο, δηλαδή πέραν της προβλεπόμενης προθεσμίας (31 Ιουλίου 2026) θα ενταχθούν στην ΕΣΣΟ Ιανουαρίου του 2027.

Την ίδια στιγμή, ριζικές αλλαγές προωθεί το υπουργείο Εθνικής Αμυνας και στον τρόπο οργάνωσης των νέων κέντρων εκπαίδευσης για τους νεοσύλλεκτους, όπως προανήγγειλε ο υπουργός, Νίκος Δένδιας, εξηγώντας ότι αυτά θα ακολουθήσουν το μοντέλο των κέντρων εκπαίδευσης εφέδρων.

Επισκεπτόμενος το περασμένο καλοκαίρι το 1ο Κέντρο Μετεκπαίδευσης Εφεδρείας στον Αυλώνα, ο κ. Δένδιας είχε αναφέρει πως «το μοντέλο των κέντρων αυτών εκπαίδευσης εφέδρων θα το αντιγράψουν οι Ενοπλες Δυνάμεις ως υπόδειγμα, ως ‘’blueprint’’, όπως θα έλεγαν οι Αγγλοσάξονες, σε όλα τα Κέντρα Νεοσυλλέκτων», συμπληρώνοντας πως «αυτό θα χρηματοδοτηθεί από ήδη υπάρχουσα ιδιωτική δωρεά της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, και θα έχουμε ολοκληρώσει, ελπίζω, αυτή την πλήρη αλλαγή των Κέντρων Εκπαιδεύσεων των Νεοσυλλέκτων μέχρι το τέλος του 2026».

Σύμφωνα με τον υπουργό Εθνικής Αμυνας, στρατηγική επιδίωξη αποτελεί «μια στρατιωτική θητεία με νόημα, που θα προσφέρει στους νέους χρήσιμες δεξιότητες και πιστοποιήσεις», αφήνοντας στη λήθη τη «θητεία-αγγαρεία».

Θητεία και καινοτομία

Παράλληλα, νέοι ορίζοντες ως προς την υπηρέτηση της στρατιωτικής θητείας ανοίγονται και για νέους επιστήμονες, αφού μπορούν να εκπληρώσουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση αν πληρούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια και στο Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ).

Οπως προβλέπεται με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, στο ΕΛΚΑΚ μπορούν να εκπληρώσουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση, «εκμεταλλευόμενοι τις ευεργετικές νομοθετικές ρυθμίσεις, ως Δόκιμοι Εφεδροι Αξιωματικοί (ΔΕΑ) του Στρατού Ξηράς ή της Πολεμικής Αεροπορίας ή ως Επίκουροι Αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού, αμέσως μετά τη βασική τους εκπαίδευση, με διάρκεια στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης ίδιας με αυτή των οπλιτών θητείας και απονομή του βαθμού του Εφεδρου Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων μετά τη συμπλήρωση έξι (6) μηνών στρατιωτικής υποχρέωσης», οι στρατεύσιμοι που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με αντικείμενο συναφές με τεχνολογικούς τομείς:

■ Πληροφορικής



■ Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών Μηχανικών



■ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών



■ Χημικών Μηχανικών



■ Νέων Τεχνολογιών - Τεχνητής Νοημοσύνης



■ Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων



■ Βιολογίας - Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής



■ Μηχανικών Αυτοματισμού.

πηγή: protothema.gr

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