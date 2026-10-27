Θωρηκτό "Αβέρωφ": Η πλωτή εκκλησιά του - Το θρησκευτικό παράδοξο που "έγραψε" ιστορία

Στο πρυμναίο κατάστρωμα του θρυλικού θωρηκτού «Γεώργιος Αβέρωφ», εκεί όπου κάποτε το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό επανακαθόριζε τα σύνορα της χώρας, βρίσκεται ένα παγκόσμιο ναυπηγικό και θρησκευτικό παράδοξο: το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου. Πρόκειται για τον μοναδικό μόνιμο ορθόδοξο ναό εγκατεστημένο πάνω σε πολεμικό πλοίο, αποτελώντας διαχρονικό σύμβολο της άρρηκτης σύνδεσης των Ελλήνων θαλασσοπόρων με την πίστη τους.

Όταν η ελληνική κυβέρνηση παρήγγειλε το θωρηκτό στα ναυπηγεία του Ορλάντο στο Λιβόρνο της Ιταλίας, τα αρχικά σχέδια προέβλεπαν τη δημιουργία μιας ακόμη πυριταποθήκης στο συγκεκριμένο σημείο της πρύμνης. Ωστόσο, κατόπιν ρητής απαίτησης της ελληνικής πλευράς, ο χώρος αναδιαμορφώθηκε πλήρως για να στεγάσει το παρεκκλήσι του προστάτη των ναυτικών.

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Το μικρό ιερό, τοποθετημένο στο αριστερό μέρος του επιστέγου, στο επίπεδο της εισόδου του σημερινού πλωτού μουσείου, δεν αποτελούσε απλώς έναν χώρο λατρείας. Κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων και των μετέπειτα εκστρατειών, το εκκλησάκι υπήρξε το πνευματικό καταφύγιο του πληρώματος. Εκεί πραγματοποιούνταν οι λειτουργίες πριν από τις μεγάλες ναυμαχίες της Έλλης και της Λήμνου, με τον εκάστοτε ιερέα του πλοίου να εμψυχώνει τους αξιωματικούς και τους ναύτες.

Σήμερα, το θωρηκτό «Γ. Αβέρωφ» βρίσκεται αγκυροβολημένο στη Μαρίνα Φλοίσβου στο Παλαιό Φάληρο, λειτουργώντας ως ζωντανό μνημείο της ελληνικής ιστορίας.

Το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου παραμένει άθικτο, διατηρώντας την υποβλητική του ατμόσφαιρα και προσελκύοντας καθημερινά εκατοντάδες επισκέπτες και μαθητές, οι οποίοι αντικρίζουν από κοντά το σημείο όπου η ναυτική τέχνη συνάντησε την εθνική συνείδηση και την πίστη.

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