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H αστυνομία θα έρχεται και από... αέρος: Το περιπολικό που πετάει (βίντεο)

περιπολικό ιπτάμενο
clock 12:34 | 27/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένα ασυνήθιστο ηλεκτρικό αεροσκάφος επιστρατεύει πανεπιστήμιο στη Φλόριντα, φιλοδοξώντας να αλλάξει τον τρόπο αστυνόμευσης της πανεπιστημιούπολης. Το Astro, ένα μικροσκοπικό ιπτάμενο όχημα που μεταφέρει έναν αστυνομικό, ξεχωρίζει για τα ασπρόμαυρα αστυνομικά διακριτικά και τον φάρο στην κορυφή του, θυμίζοντας περισσότερο προσωπικό ιπτάμενο μέσο παρά συμβατικό περιπολικό.

Το Astro βασίζεται στο Jetson ONE, το ηλεκτρικό αεροσκάφος κάθετης απογείωσης και προσγείωσης της σουηδικής εταιρείας Jetson. Η αγορά του κόστισε 150.000 δολάρια, προκαλώντας ερωτήματα για το κατά πόσο η επένδυση μπορεί να αποδώσει ουσιαστικά οφέλη στην ασφάλεια.

Τα χαρακτηριστικά και τα εμπόδια

Με βάρος περίπου 70 κιλά, το αεροσκάφος μπορεί να πετάξει έως και 20 λεπτά, αναπτύσσοντας ταχύτητα σχεδόν 105 χλμ./ώρα. Παρά τις παρουσιάσεις των δυνατοτήτων του, δεν έχει ακόμη εξασφαλίσει την απαραίτητη έγκριση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), με αποτέλεσμα να παραμένει αβέβαιο πότε θα τεθεί σε επιχειρησιακή λειτουργία.

Παράλληλα, η δαπάνη προκαλεί αντιδράσεις, καθώς το πανεπιστήμιο διαθέτει ήδη πέντε drones επιτήρησης. Οι επικριτές αμφισβητούν αν το ακριβό ιπτάμενο μέσο μπορεί να προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα υπάρχοντα συστήματα.

Έτσι, το Astro καλείται να αποδείξει ότι δεν αποτελεί απλώς μια εντυπωσιακή τεχνολογική καινοτομία, αλλά ένα πραγματικά χρήσιμο εργαλείο για την αστυνόμευση.

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