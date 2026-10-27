H αστυνομία θα έρχεται και από... αέρος: Το περιπολικό που πετάει (βίντεο)

Ένα ασυνήθιστο ηλεκτρικό αεροσκάφος επιστρατεύει πανεπιστήμιο στη Φλόριντα, φιλοδοξώντας να αλλάξει τον τρόπο αστυνόμευσης της πανεπιστημιούπολης. Το Astro, ένα μικροσκοπικό ιπτάμενο όχημα που μεταφέρει έναν αστυνομικό, ξεχωρίζει για τα ασπρόμαυρα αστυνομικά διακριτικά και τον φάρο στην κορυφή του, θυμίζοντας περισσότερο προσωπικό ιπτάμενο μέσο παρά συμβατικό περιπολικό.

Το Astro βασίζεται στο Jetson ONE, το ηλεκτρικό αεροσκάφος κάθετης απογείωσης και προσγείωσης της σουηδικής εταιρείας Jetson. Η αγορά του κόστισε 150.000 δολάρια, προκαλώντας ερωτήματα για το κατά πόσο η επένδυση μπορεί να αποδώσει ουσιαστικά οφέλη στην ασφάλεια.

Florida Polytechnic University's police department in Lakeland has unveiled Astro, a single-seat Jetson ONE electric aircraft that takes off and lands vertically, with a software-limited top speed of 63 mph. The university says it is the first US law enforcement agency to add an eVTOL, with plans for campus patrols, missing-person searches and storm response. Astro still needs FAA approval before it can fly official police missions. — Interesting Engineering (@IntEngineering) October 22, 2026

Τα χαρακτηριστικά και τα εμπόδια

Με βάρος περίπου 70 κιλά, το αεροσκάφος μπορεί να πετάξει έως και 20 λεπτά, αναπτύσσοντας ταχύτητα σχεδόν 105 χλμ./ώρα. Παρά τις παρουσιάσεις των δυνατοτήτων του, δεν έχει ακόμη εξασφαλίσει την απαραίτητη έγκριση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), με αποτέλεσμα να παραμένει αβέβαιο πότε θα τεθεί σε επιχειρησιακή λειτουργία.

Παράλληλα, η δαπάνη προκαλεί αντιδράσεις, καθώς το πανεπιστήμιο διαθέτει ήδη πέντε drones επιτήρησης. Οι επικριτές αμφισβητούν αν το ακριβό ιπτάμενο μέσο μπορεί να προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα υπάρχοντα συστήματα.

Έτσι, το Astro καλείται να αποδείξει ότι δεν αποτελεί απλώς μια εντυπωσιακή τεχνολογική καινοτομία, αλλά ένα πραγματικά χρήσιμο εργαλείο για την αστυνόμευση.

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