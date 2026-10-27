Βατσινά για τη μονάδα ΑΕΚΚ στην Ανώπολη: Με ευχολόγια απαντά το Υπουργείο στις ανησυχίες κατοίκων και φορέων

Η βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ Ελένη Βατσινά έθεσε προ των ευθυνών της την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την αδειοδότηση της μονάδας ΑΕΚΚ, αναδεικνύοντας τα ζητήματα οδικής ασφάλειας, προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και ουσιαστικής αποκατάστασης του περιβάλλοντος

Στη Βουλή συζητήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (26.10.2026) το θέμα της αδειοδότησης μονάδας Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) στην περιοχή του ανενεργού λατομείου στην Ανώπολη, αδειοδότηση που έχει εγείρει πλήθος αντιδράσεων στην τοπική κοινωνία.

Στο πλαίσιο της συζήτησης της επίκαιρης κοινοβουλευτικής ερώτησης που κατέθεσε η βουλευτής Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ελένη Βατσινά για την αδειοδότηση της ΑΕΚΚ στο ανενεργό λατομείο «Δύο Γκρεμοί» στην Ανώπολη του Δήμου Χερσονήσου, η κ.Βατσινά έθεσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και την κυβέρνηση προ των ευθυνών τους για μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Η βουλευτής ξεκαθάρισε εξαρχής ότι "το ζητούμενο δεν είναι η αναγκαιότητα της ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ, αλλά η καταλληλότητα της συγκεκριμένης χωροθέτησης" σε μια περιοχή με έντονη οικιστική και τουριστική ανάπτυξη, ιδιαίτερη περιβαλλοντική αξία και σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους.

Παρά τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου και της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης από το 2024, παρά την προσφυγή στην οποία έχει προβεί ο Δήμος Χερσονήσου, καθώς και τις αντιδράσεις κατοίκων και τοπικών φορέων, η περιβαλλοντική αδειοδότηση προχώρησε. Η βουλευτής ζήτησε να αποσαφηνιστεί με ποια τεκμηρίωση κρίθηκε περιβαλλοντικά αποδεκτό το έργο, παρά τις επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν κατά τη διαδικασία αδειοδότησης.

«Πώς γίνεται να προηγείται το έργο και να μένουν πίσω οι υποδομές;»

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις επιπτώσεις από την καθημερινή κίνηση βαρέων οχημάτων σε έναν ορεινό οδικό άξονα με στροφές, ο οποίος εξυπηρετεί τη διασύνδεση οικισμών και την καθημερινότητα των κατοίκων.

Η κ.Βατσινά ανέδειξε τους κινδύνους για την οδική ασφάλεια, την επιβάρυνση από τη σκόνη και τον θόρυβο, αλλά και την ανάγκη προστασίας του Χοιρόσπηλιου και της αρχαίας θέσης «Σελί», ζητήματα για τα οποία έχουν εκφραστεί ανησυχίες και από την πλευρά του Υπουργείου Πολιτισμού.

«Πώς γίνεται, για άλλη μια φορά, σε ένα τέτοιας φύσεως έργο, να προηγείται το έργο και να μένουν πίσω οι υποδομές που θα το στηρίξουν;», ήταν το σαφές ερώτημα που έθεσε η βουλευτής, μεταφέροντας στη Βουλή την αγωνία της τοπικής κοινωνίας.

Νομικό πλαίσιο χωρίς επαρκείς εγγυήσεις

Η συζήτηση ανέδειξε, παράλληλα, τις αδυναμίες του άρθρου 55 του ν. 4710/2020, το οποίο αφορά την αποκατάσταση ανενεργών λατομικών χώρων. Η Ηρακλειώτισσα βουλευτής ζήτησε την τροποποίησή του, με σαφή κριτήρια χωροθέτησης, δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα πλήρους αποκατάστασης και ουσιαστικούς ελέγχους.

Απέναντι στις συγκεκριμένες αιτιάσεις, η υφυπουργός επικαλέστηκε το ισχύον νομικό πλαίσιο και την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και ελέγχων. Ωστόσο, η επίκληση της νομιμότητας δεν απαντά από μόνη της στα κρίσιμα ερωτήματα: Ποιος εγγυάται ότι οι υποδομές επαρκούν; Πώς ελέγχονται οι ποσότητες των εισερχόμενων υλικών; Ποιος διασφαλίζει ότι η αποκατάσταση θα ολοκληρωθεί στον προβλεπόμενο χρόνο και δεν θα αποτελέσει πρόσχημα για τη μακροχρόνια λειτουργία της μονάδας;

Η Ελένη Βατσινά υπογράμμισε ότι η ύπαρξη ενός θεσμικού πλαισίου δεν αρκεί, όταν δεν συνοδεύεται από αποδεδειγμένη εφαρμογή, αποτελεσματική εποπτεία και λογοδοσία.

«Οι κάτοικοι της Ανώπολης και του Δήμου Χερσονήσου δεν ζητούν να σταματήσει η ανακύκλωση. Ζητούν να προστατευτεί ο τόπος τους και να μην αντιμετωπίζεται ως μια εύκολη λύση για τη χωροθέτηση μιας δραστηριότητας με σοβαρές περιβαλλοντικές και κυκλοφοριακές απαιτήσεις.

Στη Βουλή θέσαμε συγκεκριμένα ερωτήματα για την οδική ασφάλεια, την πολιτιστική κληρονομιά, την επάρκεια των υποδομών και το πραγματικό περιεχόμενο της αποκατάστασης. Απέναντι σε αυτά, η επίκληση του νόμου και οι γενικές διαβεβαιώσεις περί ελέγχων δεν αποτελούν επαρκή απάντηση.

Η αποκατάσταση πρέπει να είναι δεσμευτικός στόχος, όχι άλλοθι για τη διαιώνιση μιας δραστηριότητας. Χρειάζονται σαφείς κανόνες, διαφανείς διαδικασίες, ουσιαστικοί έλεγχοι και σεβασμός στις τεκμηριωμένες θέσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας.

Η προστασία του περιβάλλοντος δεν μπορεί να εξαντλείται στην έκδοση μιας άδειας. Η κυβέρνηση οφείλει να αποδείξει ότι προστατεύει στην πράξη τον τόπο και τους ανθρώπους του. Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε θεσμικές εγγυήσεις και ουσιαστικές απαντήσεις, όχι ευχολόγια» - ανέφερε σε δήλωσή της η Ελένη Βατσινά.

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