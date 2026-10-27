ΚΚΕ: Να αρθούν τα νομοθετικά εμπόδια για τους μετανάστες εργάτες

Το αίτημα για άμεσα μέτρα νομιμοποίησης και προστασίας των μεταναστών εργατών γης και οικοδομής αποκτά νέα δυναμική, μεταφέροντας τη φωνή των συνδικάτων μέσα στη Βουλή.

Η πρόσφατη ερώτηση του ΚΚΕ προς τους αρμόδιους Υπουργούς φέρνει με εμφατικό τρόπο στην επιφάνεια τις ευθύνες της πολιτείας απέναντι σε χιλιάδες εργαζόμενους που στερούνται τα αυτονόητα.

Όταν οι άνθρωποι που χτίζουν τις υποδομές της χώρας αδυνατούν να έχουν πρόσβαση σε ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και νόμιμη ασφάλιση, η ανάγκη για ριζική απλοποίηση των διαδικασιών παύει να είναι μια απλή διοικητική εκκρεμότητα και μετατρέπεται σε επιτακτικό ζήτημα εργασιακής δικαιοσύνης.

Η ερώτηση:

Στον κλάδο των κατασκευών εργάζονται χιλιάδες μετανάστες οικοδόμοι, πολλοί από τους οποίους διαμένουν και εργάζονται επί σειρά ετών στην Ελλάδα. Ωστόσο, σημαντικός αριθμός τους αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στην έκδοση και ανανέωση αδειών διαμονής και εργασίας, στην πρόσβαση σε ΑΜΚΑ και ΑΦΜ, καθώς και στην ασφαλιστική και φορολογική τακτοποίησή τους.

Πολλοί εργαζόμενοι δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη διαμονή και εργασία τους για διάφορους λόγους, παρ’ όλο που εργάζονται στον κλάδο για μεγάλα χρονικά διαστήματα και μάλιστα σε μεγάλα κατασκευαστικά έργα σημαντικών επενδύσεων. Άλλοι, παρότι διαθέτουν ενεργές εργασιακές συμβάσεις και εργάζονται αδιάλειπτα στην οικοδομή, αδυνατούν να ανανεώσουν τις άδειες διαμονής και εργασίας τους, εξαιτίας νομοθετικών αλλαγών και αυστηρότερων προϋποθέσεων.

Η κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρά εμπόδια στην άσκηση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων τους και τους καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτους στην εργασιακή εκμετάλλευση.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί, τι μέτρα προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση:

- Για την επίλυση των προβλημάτων έκδοσης και ανανέωσης αδειών διαμονής και εργασίας των μεταναστών οικοδόμων που εργάζονται επί σειρά ετών στην Ελλάδα.

- Προκειμένου να θεσπιστεί ειδική διαδικασία που θα επιτρέπει στους εργαζόμενους αυτούς να αποκτούν ή να ανανεώνουν τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα, λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική και αποδεδειγμένη απασχόλησή τους.

- Ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των εργαζομένων αυτών σε ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα, χωρίς να παρεμποδίζεται η νόμιμη εργασία τους από διοικητικά ή νομοθετικά κωλύματα.

Οι Βουλευτές

Κομνηνάκα Μαρία

Κατσώτης Χρήστος

Αμπατιέλος Νίκος

Έξαρχος Νίκος

Καραθανασόπουλος Νίκος

Λαμπρούλης Γιώργος

Μαρίνος Γιώργος

Μεταξάς Βασίλης

Παπαναστάσης Νίκος

Στολτίδης Λεωνίδας

Συντυχάκης Μανώλης

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