Αυτή είναι η πόλη που ψηφίστηκε ξανά ως η καλύτερη του κόσμου (εικόνες - βιντεο)

Κρυμμένη στα κεντρικά υψίπεδα του Μεξικού, με λιθόστρωτα δρομάκια, εντυπωσιακή αρχιτεκτονική και μια κουζίνα που κοιτάζει προς όλον τον κόσμο, η Σαν Μιγκέλ ντε Αλιέντε [ή, σωστότερα, Αγιέντε] αναδείχθηκε για άλλη μια φορά η Νο 1 πόλη του πλανήτη στα βραβεία World’s Best Awards 2026 του περιοδικού Travel + Leisure, με βάση τις ψήφους των αναγνωστών του.

Ιδρυμένη τον 16ο αιώνα και ενταγμένη στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 2008, η πόλη θεωρείται ένα από τα πρωιμότερα και καλύτερα διατηρημένα δείγματα πολεοδομίας στηνΑμερική. «Θυμίζει περισσότερο Ευρώπη παρά Αμερική, με τα λιθόστρωτα και τα στριφογυριστά σοκάκια που σε οδηγούν τελικά στην καρδιά της», λέει ο Ζάκαρι Ραμπινόρ, συνιδρυτής του γραφείου Journey Mexico.

Δημιουργικοί άνθρωποι, καλοφαγάδες και ρομαντικοί καταφτάνουν από παντού, προσθέτοντας κοσμοπολίτικο αέρα στον αυθεντικά μεξικανικό της χαρακτήρα. Επειδή τα αγγλικά μιλιούνται ευρέως, ο Ραμπινόρ τη θεωρεί ιδανική «ομαλή προσγείωση» για όσους επισκέπτονται για πρώτη φορά την ενδοχώρα της χώρας.

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Στο ιστορικό κέντρο, το Casa de Sierra Nevada του ομίλου Belmond, που ψηφίστηκε το καλύτερο ξενοδοχείο του Μεξικού, απλώνεται σε έξι αναπαλαιωμένα κτίρια με 37 δωμάτια. Πολλά προσφέρουν προσωπικό μπάτλερ, οι σουίτες Signature έχουν ιδιωτικές βεράντες με πισίνες που κοιτάζουν τον ναό Παρόκια ντε Σαν Μιγκέλ Αρκάνχελ, ενώ η σχολή μαγειρικής Sazón διδάσκει παραδοσιακή μεξικανική κουζίνα.

Το Rosewood, εμπνευσμένο από τις μεγάλες χασιέντες, διαθέτει 67 δωμάτια και σουίτες και το περιζήτητο Luna Rooftop. «Δεν είναι απλώς ένα μέρος για να μείνεις, είναι μια εμπειρία», λέει η Καρίμα Μπ. Πάρτιν, παραγωγός βίντεο του περιοδικού. «Οι ντόπιοι είναι περήφανοι για τον τόπο τους και φαίνεται». Πιο ιδιωτικά είναι το La Valise, με έξι μόλις σουίτες και έργα του Μεξικανού καλλιτέχνη Πέδρο Φρίντεμπεργκ, και το Casa 1810, με 14 δωμάτια και ταράτσα με θέα 360 μοιρών.

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«Αφιερώστε μια μέρα απλώς για να περιπλανηθείτε στους δρόμους και τις πλατείες», συμβουλεύει ο Ραμπινόρ. Πίσω από ταπεινές πόρτες παλιών κτιρίων κρύβονται συχνά γκαλερί, καταπράσινες αυλές και μπουτίκ. Τα σοκάκια είναι ανηφορικά και ανώμαλα, οπότε τα άνετα παπούτσια είναι απαραίτητα, ενώ το δικό του κόλπο για να αποφύγει κανείς τον κόσμο είναι να εξερευνά την πόλη τις καθημερινές και να κρατά τα Σαββατοκύριακα για εκδρομές.

Στο κέντρο δεσπόζουν ο κήπος Χαρντίν Αλιέντε και ο ναός του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, με το μπαρόκ και νεογοτθικό του ύφος. «Ο Χαρντίν είναι το κέντρο του χαζέματος», λέει ο Ραμπινόρ. «Κάτι συμβαίνει πάντα, από καντάδες μαριάτσι στο ηλιοβασίλεμα και προτάσεις γάμου μπροστά στην εκκλησία ως τις callejoneadas, τις γαμήλιες πομπές που διασχίζουν τους δρόμους με ζωντανή μουσική».

Τα τελευταία χρόνια η περιοχή ζει αναγέννηση στο κρασί. Λίγοι γνωρίζουν ότι η αμπελουργία στο Μεξικό απογειώθηκε μετά τον Πόλεμο της Ανεξαρτησίας, στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα, και ότι ο Μιγκέλ Ιδάλγο, ένας από τους πατέρες του κινήματος, πιστώνεται ότι δίδαξε στους κατοίκους της Ντολόρες να φτιάχνουν κρασί με τεχνικές που χρησιμοποιούνται ακόμη. Ο Ραμπινόρ προτείνει το Cuna de Tierra για γευσιγνωσία με συνοδευτικό μενού και το οικογενειακό Dos Buhos για βιολογικά κρασιά.

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Η πόλη φημίζεται επίσης για τις mojigangas, τις γιγάντιες κούκλες της. Στο εργαστήριο του καλλιτέχνη Έρμες Αρόγιο, ο επισκέπτης στέλνει μια σέλφι και ζωγραφίζει και ντύνει μια μικρή κούκλα από παπιέ μασέ με τα χαρακτηριστικά του. Για χαλάρωση υπάρχουν τα Λουτρά των Μάγια, υπόγειες και υπαίθριες πηγές με μεταλλικό νερό. «Αν αγαπάτε το ηλιοβασίλεμα, πηγαίνετε αργά το απόγευμα», λέει η Ντανιέλ Πουάντουζουρ, πρώην υπεύθυνη ύλης του περιοδικού.

Για ψώνια, η αγορά Mercado de Artesanías προσφέρει κοσμήματα, τσάντες, κεραμικά και ντόπιο μέλι. Στο ατελιέ Suki Palomina η Αλεχάντρα «Σούκι» Αρμεντάρις φτιάχνει καπέλα κατά παραγγελία. «Το καπέλο είναι ο καμβάς σου», λέει. «Διαλέγεις χρώμα, κορδέλα, υλικό, σχήμα γείσου, μέγεθος και καρφίτσες». Η συντάκτρια του άρθρου, Σουσμίτα Μπαράλ, έφτιαξε εκεί το δικό της. Στο Mesón Hidalgo βρίσκεται το Xinú, με αρώματα εμπνευσμένα από τη βοτανική της αμερικανικής ηπείρου.

Στο φαγητό, η κράτηση είναι απαραίτητη. «Οι κρατήσεις είναι υποχρεωτικές τα Σαββατοκύριακα και τις συνιστώ και τις καθημερινές», λέει ο Ραμπινόρ. Το Bekeb της μιξολόγου Φαμπιόλα Παδίγια, στο ξενοδοχείο Live Aqua, βρέθηκε στη θέση 49 της λίστας North America’s 50 Best Bars 2025, μετά τη θέση 27 το 2024.

Το Tostévere σερβίρει τοστάδας φορτωμένες υλικά, μεταξύ των οποίων μία με εσκίτες και τρούφα, το Panina ξετρελαίνει με προζυμένια ψωμιά και γλυκά, ενώ στο Chocolates y Churros San Agustín, που ανήκει στην ηθοποιό Μαργαρίτα Γκράλια, σχηματίζονται ουρές για τα τσούρος. Η Μπαράλ παρήγγειλε και τις τρεις εκδοχές.

Ο Ραμπινόρ τη χαρακτηρίζει «έναν από τους λίγους προορισμούς του Μεξικού για όλο τον χρόνο». Η ξηρή περίοδος, από τον Νοέμβριο ως τον Απρίλιο, φέρνει τα μεγαλύτερα πλήθη, ιδίως τον Δεκέμβριο και τις αρχές Ιανουαρίου, γι' αυτό προτείνει Οκτώβριο και Νοέμβριο ή Μάρτιο και Απρίλιο.

Τον Ιούνιο γίνεται η Παρέλαση των Τρελών, τον Ιούλιο το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Γκουαναχουάτο, ο τρύγος διαρκεί από τα μέσα Ιουλίου ως τα μέσα Οκτωβρίου και στα τέλη Οκτωβρίου η Ημέρα των Νεκρών γεμίζει τους δρόμους με χρώμα. Τα πλησιέστερα αεροδρόμια είναι του Κερέταρο και του Γκουαναχουάτο, περίπου μιάμιση ώρα με το αυτοκίνητο, ενώ από την Πόλη του Μεξικού η διαδρομή κρατά τέσσερις ώρες.

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