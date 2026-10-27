Μαλεβίζι: Ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για την 28η Οκτωβρίου - Μήνυμα ελπίδας και δημοκρατίας

«Ο τόπος μας πλήρωσε βαρύ τίμημα. Όμως οι άνθρωποί του δεν έσκυψαν το κεφάλι. Αντιστάθηκαν. Αγωνίστηκαν. Κράτησαν ζωντανή την ελπίδα. Γι' αυτό η σημερινή κατάθεση στεφάνων δεν είναι μια τυπική τελετή. Είναι μια πράξη μνήμης και ευγνωμοσύνης. Είναι ένας σιωπηλός διάλογος ανάμεσα σε εκείνους που θυσιάστηκαν και σε εμάς που απολαμβάνουμε σήμερα τα αγαθά της ελευθερίας. Αγαπητά παιδιά, Θα ήθελα να σκεφτείτε κάτι πολύ απλό. Τι σημαίνει να λέμε ΟΧΙ σήμερα; Σημαίνει να λέμε ΟΧΙ στον πόλεμο και στη βία. ΟΧΙ στον φασισμό, στον ρατσισμό και στη μισαλλοδοξία. ΟΧΙ στον εκφοβισμό, στην αδικία και στην περιφρόνηση του άλλου. Σημαίνει όμως και να έχουμε το θάρρος να λέμε ΝΑΙ.

ΝΑΙ στη δημοκρατία και στην ελευθερία. ΝΑΙ στην αλληλεγγύη και στον σεβασμό. ΝΑΙ στη γνώση, στην παιδεία και στην κριτική σκέψη. ΝΑΙ στη συνεργασία, στη δικαιοσύνη και στην ειρηνική συνύπαρξη των λαών. Γιατί η δημοκρατία δεν είναι κάτι που κατακτήθηκε μια φορά και μας χαρίστηκε για πάντα. Χρειάζεται καθημερινή φροντίδα, συμμετοχή και υπεράσπιση. Και η ελευθερία αποκτά πραγματική αξία όταν τη διεκδικούμε όχι μόνο για τον εαυτό μας, αλλά για όλους.» ανέφερε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας κατά την ομιλία του στην τελετή μνήμης στο Μνημείο Πεσόντων στην πλατεία Αγίας Μαρίνας.

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Οι εορταστικές εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στο Δήμο Μαλεβιζίου ξεκίνησαν με την τελετή τιμής και μνήμης στο Μνημείο Πεσόντων στην πλατεία Αγίας Μαρίνας στο Τσαλικάκι, με επιμνημόσυνη δέηση ομιλία του Δημάρχου Μαλεβιζίου και καταθέσεις στεφάνων, παρουσία τοπικών αρχών, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών και γονέων.

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Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται αύριο Τετάρτη, με την Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Γάζι καθώς και τις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης στις Δημοτικές Ενότητες Κρουσώνα και Τύλισο.

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