Κρήτη - Πανεπιστήμιο των Ορέων: "Σπέρνει λινάρι και ελπίδα" σε Τεφέλι και Πυράθι

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Μια σπουδαία πολυεπίπεδη δράση με επίκεντρο τον άνθρωπο, την υγεία και τη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026 στον Δήμο Αρχανών - Αστερουσίων.

Το Πανεπιστήμιο των Ορέων επισκέπτεται τα χωριά Τεφέλι και Πυράθι, υλοποιώντας ένα πρόγραμμα που συνδυάζει τις δωρεάν ιατρικές εξετάσεις για τους κατοίκους με την ανοιχτή διαβούλευση στο «Καφενείο των Ορέων».

Παράλληλα, στο επίκεντρο της επίσκεψης βρίσκεται μια πρωτότυπη εκπαιδευτική δράση αλληλοδιδασκαλίας και σποράς λιναριού με τους μαθητές της περιοχής, στοχεύοντας στην αναβίωση της παραδοσιακής τέχνης του κρητικού νήματος.

Σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

Σπέρνουμε λινάρι με τους μαθητές στα σχολεία.

Να ακολουθούμε τη γη. Να την ακούμε.



Να παίρνουμε μόνο ότι μπορεί να επιστρέψει.



Αυτό είναι ανθεκτικότητα. Αυτό είναι βιωσιμότητα.



Το Πανεπιστήμιο Των Ορέων θα επισκεφθεί τον Δήμο Αρχανών - Αστερουσίων, την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026.

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Στα χωριά Τεφέλι και Πυράθι έχουν προγραμματιστεί οι δράσεις:



Ιατρικές Εξετάσεις στους κατοίκους της περιοχής από τους ιατρούς και νοσηλευτές.



Αλληλοδιδασκαλία – Σπορά Λιναριού με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του Γυμνάσιου και του Δημοτικού Σχολείου Τεφελίου.

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Η Αλληλοδιδασκαλία αφορά στη διάσωση του νήματος και της υφαντικής τέχνης της Κρήτης.

Καφενείο Των Ορέων θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της ίδιας ημέρας στο χωριό Τεφέλι. Ανοικτή συζήτηση με τους κατοίκους και τους φορείς της περιοχής για θέματα που απασχολούν την καθημερινότητα τους.

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