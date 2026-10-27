Κωνσταντίνος Αργυρός: Ρομαντική πρόταση γάμου σε συναυλία του

Περισσότεροι από 8.000 θεατές συγκεντρώθηκαν στη Lanxess Arena για να απολαύσουν τον Κωνσταντίνο Αργυρό στην Κολωνία.

Σε κάποιο σημείο της βραδιάς, ο Κωνσταντίνος Αργυρός διέκοψε το πρόγραμμά του και άρχισε να φωνάζει επανειλημμένα το όνομα «Δέσποινα», αναζητώντας τη μέσα στο πλήθος. Οι θεατές προσπαθούσαν να καταλάβουν τι συνέβαινε, ενώ εκείνη ανέβηκε λίγο αργότερα στη σκηνή, χωρίς να γνωρίζει τι την περίμενε.

Εκεί αποκαλύφθηκε η έκπληξη που είχε οργανώσει ο σύντροφός της με τη βοήθεια του τραγουδιστή: μια πρόταση γάμου μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπους.

Διαβάστε επίσης

Παπουτσάκη: "Δεν έχει συμβεί ποτέ να είμαι τόσο καιρό μόνη μου, είναι πολύ ωραίο"

The Voice: Λιμενεργάτης από το Ηράκλειο «τρέλανε» τους coaches