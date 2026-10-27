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Κωνσταντίνος Αργυρός: Ρομαντική πρόταση γάμου σε συναυλία του

αργυρός
clock 13:00 | 27/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Περισσότεροι από 8.000 θεατές συγκεντρώθηκαν στη Lanxess Arena για να απολαύσουν τον Κωνσταντίνο Αργυρό στην Κολωνία.

Σε κάποιο σημείο της βραδιάς, ο Κωνσταντίνος Αργυρός διέκοψε το πρόγραμμά του και άρχισε να φωνάζει επανειλημμένα το όνομα «Δέσποινα», αναζητώντας τη μέσα στο πλήθος. Οι θεατές προσπαθούσαν να καταλάβουν τι συνέβαινε, ενώ εκείνη ανέβηκε λίγο αργότερα στη σκηνή, χωρίς να γνωρίζει τι την περίμενε.

Εκεί αποκαλύφθηκε η έκπληξη που είχε οργανώσει ο σύντροφός της με τη βοήθεια του τραγουδιστή: μια πρόταση γάμου μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπους.

A post shared by Greek Plateia (@greek.plateia)

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