Μυτιλήνη: Συγκινεί κτηνοτρόφος που θανάτωσε 500 πρόβατα - «Καλό ταξίδι κοπέλες μου»

Συγκίνηση προκάλεσε βίντεο που ανάρτησε κτηνοτρόφος από τη Μυτιλήνη, στο οποίο φαίνεται να αποχαιρετά το κοπάδι του, το οποίο οδηγήθηκε σε θανάτωση λόγω κρουσμάτων αφθώδους πυρετού.

Στο βίντεο, ο Θέμης Καμμένος φαίνεται με σκυμμένο το κεφάλι και με δάκρυα στα μάτια να οδηγεί τα 500 πρόβατά του έξω από τον στάβλο. Τα περισσότερα από αυτά σε λίγους μήνες θα γεννούσαν, ωστόσο βρέθηκαν θετικά στη νόσο.

Ο ίδιος έκανε μια σπαρακτική ανάρτηση στο Facebook, προκειμένου να τα αποχαιρετίσει: «Το κοπάδι μου... Θα πάει κι αυτό όπως πόσα άλλα άδικα. 21 Μαΐου ο πρώτος έλεγχος αρνητικός, 21 Αυγούστου δεύτερος έλεγχος θετικός με αντισώματα. Στο διάστημα μεταξύ των ελέγχων δεν εμφάνισαν κανένα απολύτως σύμπτωμα. Καλό ταξίδι κοπέλες μου. Φεύγετε στα καλύτερά σας, έγκυες και πάντα φροντισμένες, όπως σας είχα. Και αν ήταν θετικά πριν τον πρώτο έλεγχο γιατί δεν φάνηκε στα αποτελέσματα; Κατά πόσο τελικά είναι αξιόπιστα;».

Σε δηλώσεις του που μετέδωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, ο κτηνοτρόφος τονίζει ότι «το κοπάδι είναι οικογένειά μου. Αυτά τα ζώα, από μικρά, από τη μέρα που γεννήθηκαν από τις μάνες τους, τα έχω μεγαλώσει. Αυτά τα ζώα που βλέπετε είναι τριών μηνών έγκυος, θα γεννούσαν τέλος Οκτωβρίου, δηλαδή φέρουν και δύο έμβρυα το λιγότερο μέσα στην κοιλιά τους το καθένα και από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε τι μπορεί να συμβεί».

«Εγώ προσωπικά, αύριο δεν έχω κάτι να κάνω το πρωί, όταν σφαχτεί το κοπάδι. Δεν θα έχω και κανένα οικονομικό εισόδημα από εδώ και πέρα», αναφέρει επιπλέον, εκφράζοντας παράπονα για τη στήριξη της Πολιτείας: «Πού είναι το υπουργείο; Πού είναι αυτά που μας υποσχέθηκαν για αποζημιώσεις, απώλεια εισοδήματος, ενίσχυση ζωοτροφών γιατί είναι έγκλειστα τα ζώα. Είναι απόν».

Από πλευράς του, ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης, τονίζει ότι ακολουθείται η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Οι μισοί έχουν αποζημιωθεί με ένα ποσό εξευτελιστικό των 150 ευρώ το ζώο. Οι υπόλοιποι δεν έχουν πάρει ούτε το γάλα το κατεστραμμένο, που πετάγαμε σχεδόν 20 μέρες, ένα μήνα, ούτε την απώλεια παραγωγής που έχουμε, τα αρνιά που έμειναν αδιάθετα και έχουν γίνει πλέον κριάρια. Μας υποχρεώνουν να έχουμε έγκλειστα τα ζώα, να τα ταΐζουμε, χωρίς καμία οικονομική ενίσχυση», καταλήγει ο Θέμης Καμμένος.

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