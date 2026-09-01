Νέα Υόρκη: 49χρονη επιτέθηκε με μαχαίρι και σκότωσε δύο ανθρώπους στην Times Square (σκληρό βίντεο)

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Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά το αιματηρό περιστατικό που εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην καρδιά της Times Square στη Νέα Υόρκη.

Δράστης της επίθεσης ήταν η 49χρονη Πάμελα Σισνέρος η οποία μαχαίρωσε τα δύο θύματά της μέσα σε διάστημα 20 δευτερολέπτων.

Αρχικά μαχαίρωσε στην κοιλιά έναν 68χρονο καθώς εκείνος έβγαινε από σταθμό του μετρό και περίμενε να διασχίσει τον δρόμο, ενώ στη συνέχεια μαχαίρωσε θανάσιμα στην κοιλιά μια 32χρονη γυναίκα.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 16:30 (23:30 ώρα Ελλάδας) σε ένα από τα πλέον πολυσύχναστα σημεία της Νέας Υόρκης.

Μαχαίρωσε έναν άνδρα και μία γυναίκα

Αμέσως μετά την επίθεσή της, η Σινσέρος, η οποία έχει καταγεγραμμένο ιστορικό ψυχικής ασθένειας με ένα περιστατικό το 2018 και ακόμη ένα το 2019, κινήθηκε προς την περιοχή όπου βρίσκεται υποσταθμός του Αστυνομικού Τμήματος της Νέας Υόρκης (NYPD).

Οι αστυνομικοί την εντόπισαν να κρατά και να ανεμίζει το μαχαίρι, ενώ βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψαν τις δραματικές στιγμές μπροστά σε πλήθος περαστικών.

Στα πλάνα η γυναίκα, η οποία φορούσε ροζ μπλούζα, τζιν και τσαντάκι περασμένο χιαστί, εμφανίζεται να κρατά το μαχαίρι και να κινείται προς την πλευρά των αστυνομικών.

BREAKING: Moment a knife-wielding woman was shot by NYPD officers in Times Square, Manhattan. pic.twitter.com/AjlGA6boht — Breaking911 (@Breaking911) August 31, 2026

Οι αστυνομικοί επιχείρησαν αρχικά να την ακινητοποιήσουν κάνοντας χρήση taser. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα αφαίρεσε τα ηλεκτρόδια και συνέχισε να έρχεται αντιμέτωπη με τους αστυνομικούς.

Όταν άρχισε να κινείται προς το μέρος τους έχοντας στραμμένο το μαχαίρι στην κατεύθυνσή τους, τουλάχιστον ένας αστυνομικός άνοιξε πυρ.

Today in Times Square when tasers don't work pic.twitter.com/aALVDZgYD0 — The E Man🇺🇸Street PHD (@DETECTIVE4LIFE) August 31, 2026

Στα βίντεο ακούγονται αρκετοί πυροβολισμοί, με τη γυναίκα να πέφτει στο έδαφος, ενώ πανικόβλητοι περαστικοί απομακρύνονταν τρέχοντας από το σημείο.

Αμέσως μετά, αστυνομικοί έσπευσαν κοντά της για να της παράσχουν βοήθεια.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι το όπλο της επίθεσης εντοπίστηκε και κατασχέθηκε. Φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν αστυνομικό να κρατά ένα μεγάλο κουζινομάχαιρο μπροστά από κατάστημα με σουβενίρ, κοντά στο σημείο όπου εκτυλίχθηκε η επίθεση.

JUST IN: NYPD Commissioner Jessica Tisch says officers spent four minutes ordering the knife-wielding Times Square suspect to drop her weapons before she allegedly threatened them, repeating, "I will kill you."







Tisch says multiple officers deployed Tasers as the woman continued… pic.twitter.com/2APGUkZx0e — Fox News (@FoxNews) September 1, 2026

Σύμφωνα με την αρχηγό της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Τζέσικα Τις, οι αστυνομικοί μίλησαν με τη γυναίκα για περίπου τέσσερα λεπτά και της έδωσαν «πολλαπλές εντολές» να πετάξει τα μαχαίρια, όμως εκείνη αρνήθηκε.

Όπως πρόσθεσε η Σινσέρος είπε στους αστυνομικούς «δεν πρόκειται να αφήσω τίποτα. Προτιμώ να σας σκοτώσω και τους δύο. Θα σας σκοτώσω»

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