ΑΑΔΕ: Νέος κύκλος πλειστηριασμών - Στο "σφυρί" ακίνητα και στην Κρήτη

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Μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα, τον νέο κύκλο πλειστηριασμών με 43 ακίνητα, ανοίγει σε 15 ημέρες (στις 16 Σεπτεμβρίου) η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), εντείνοντας τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης για τη μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Πρόκειται για κάθε τύπου ακίνητα (από αποθήκες λίγων τετραγωνικών και αγροτεμάχια, μέχρι μεγάλα οικόπεδα με παλιές κατοικίες ή εκτεταμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις) σε Αττική, Μύκονο, Δράμα, Θεσσαλονίκη, Χανιά και Χαλκιδική με τις τιμές πρώτης προσφοράς να αρχίζουν από μόλις 1.000 ευρώ και φθάνουν έως το 1,247 εκατ. ευρώ.

Η επιτάχυνση των πλειστηριασμών, αποσκοπεί και στην πίεση των οφειλετών να κάνουν χρήση των ενεργών ρυθμίσεων και κυρίως της νέας έκτακτης ρύθμισης των 72 δόσεων, η οποία αφορά παλαιά χρέη που δημιουργήθηκαν έως το τέλος του 2023.

Για τη συγκεκριμένη ρύθμιση οι αιτήσεις υποβάλλονται ψηφιακά στο myAADE έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και η ρύθμιση ενεργοποιείται με την πληρωμή της πρώτης δόσης εντός τριών εργάσιμων ημερών.

Σύμφωνα με τη φορολογική διοίκηση η ένταξη αναστέλλει τη λήψη και τη συνέχιση μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε κινητή και ακίνητη περιουσία.

Πάντως, μέχρι στιγμής, το ενδιαφέρον για τη νέα ρύθμιση παραμένει περιορισμένο, καθώς- σύμφωνα με πληροφορίες- μόλις 11.000 έχουν μπει στην πλατφόρμα για να τακτοποιήσουν φορολογικές εκκρεμότητες.

Αν ληφθεί υπόψιν ότι ο αριθμός των οφειλετών του Δημοσίου ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια, όπως επίσης ότι η εκτίμηση του υπουργείου Οικονομικών ήταν ότι η ρύθμιση αφορά δυνητικά σε 1,3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και περίπου 284 χιλιάδες επιχειρήσεις, είναι προφανές ότι η ρύθμιση δεν …τραβάει, και για τους εξής λόγους:

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν οφειλές ως 31/12/2023, άρα δεν καλύπτονται νεότερα χρέη.

Οι παλαιές οφειλές δεν μπορούν να υπαχθούν στις 72 δόσεις, αν τον περασμένο Απρίλιο είχαν υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση. Δηλαδή, απαγορεύεται η μετάπτωση από τις 24-48 στις 72 δόσεις.

Αν υπάρχουν νέες οφειλές (από 1/1/2024 και εντεύθεν), αυτές θα πρέπει να μπουν στην πάγια ρύθμιση, που σημαίνει ότι ο οφειλέτης θα πρέπει να εξυπηρετεί παράλληλα δύο ρυθμίσεις με διαφορετικές «ταχύτητες» και απαιτήσεις.

Ως ανασταλτικός παράγοντας χαρακτηρίζεται και το υψηλό επιτόκιο του 5,84%, το οποίο επιβαρύνεται, μάλιστα, με μηνιαία προσαύξηση 15% σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής της δόσης.

Άλλωστε, έτσι κι’ αλλιώς, οι ληξιπρόθεσμοι οφειλέτες αδιαφορούν γενικότερα για τις ρυθμίσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, μόλις το 6,83% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου βρίσκεται σε ρύθμιση, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 5,39 δισ. ευρώ, από το σύνολο των περίπου 80 δισ. ευρώ, που θεωρητικά είναι εισπράξιμα.

Τα ακίνητα που βγαίνουν στο «σφυρί»

Μεταξύ των ακινήτων που θα βγουν στο «σφυρί» μέχρι τον Νοέμβριο ξεχωρίζουν:

Οικόπεδο 183,60 τ.μ. με πολυώροφο κτίριο στη συμβολή Λόιντ Τζορτζ 26 και Φίνλεϊ, με τιμή εκκίνησης 1,247 εκατ. ευρώ, στο Νέο Κόσμο.

Στη Μαγούλα προσφέρεται οικόπεδο 478 τ.μ. με διώροφη κατοικία 167 τ.μ. και θέση στάθμευσης, έναντι 433.000 ευρώ.

Στη Μύκονο καταγράφονται πέντε διαδικασίες: αγρός 4.400,40 τ.μ. στα Βουνάκια με τιμή 370.000 ευρώ, δύο καταχωρίσεις για έκταση 2.873,98 τ.μ. στο Λειβάδι Άνω Μεράς, με τιμές 553.000 και 59.000 ευρώ, και δύο για αγροτεμάχιο 5.852,98 τ.μ. στο Καλό Λιβάδι, επίσης με τιμές 553.000 και 59.000 ευρώ. Πρόκειται για επτά πλειστηριασμούς που θα γίνουν την πρώτη ημέρα (16 Σεπτεμβρίου) με το συνολικό ποσό της εκκίνησης να ανέρχεται σε 3,274 εκατ. ευρώ.

Στις 17 Σεπτεμβρίου ακολουθούν εννέα ακίνητα στη Δράμα. Πρόκειται για αγροτεμάχια 10.533 και 3.758 τ.μ., με τιμές 20.000 και 6.000 ευρώ, οικόπεδο 513 τ.μ. με 4.000 ευρώ, καθώς και έξι ακίνητα με τιμή μόλις 1.000 ευρώ το καθένα: οικόπεδο 57 τ.μ., οικόπεδο 219 τ.μ. με παλιά διώροφη οικία 40 τ.μ., αγροτεμάχιο 910 τ.μ., οικόπεδο 183 τ.μ. με αποθήκη 72 τ.μ. και δύο αγροτεμάχια 1.357 και 1.616 τ.μ. στη θέση Γύφτικα.

Στις 14 Οκτωβρίου ακολουθεί οικόπεδο 225,42 τ.μ. με πολυώροφο κτίριο στο Κερατσίνι, με πρώτη προσφορά 778.000 ευρώ, ενώ στις 4 Νοεμβρίου εκπλειστηριάζεται αγροτεμάχιο 9.000 τ.μ. στο Καβαλλάρι Λαγκαδά έναντι 47.500 ευρώ.

Στις 11 Νοεμβρίου έχουν καταχωριστεί έντεκα ακίνητα σε Μαρούσι, Αγία Παρασκευή και Χανιά, με τιμές από 4.800 έως 595.200 ευρώ. Περιλαμβάνονται οικόπεδα με κτίσματα, διαμέρισμα, υπόγειες αποθήκες και εκτάσεις σε Γαλατά και Ανατολικό Σέλινο.

Στις 18 Νοεμβρίου ολοκληρώνεται το διαθέσιμο πρόγραμμα με 14 αγροτικές εκτάσεις σε Κομίτσα, Ουρανούπολη και Νέα Γωνιά Χαλκιδικής, επιφάνειας από 1.690 έως 125.113,55 τ.μ. και τιμές από 15.000 έως 365.000 ευρώ.

Η διαδικασία

Για να βγάλει στο «σφυρί» κάποιο ακίνητο, η ΑΑΔΕ ακολουθεί συγκεκριμένη διαδικασία. Για οφειλές μεγάλου ύψους προχωρά σε δεσμεύσεις, κατασχέσεις και πλειστηριασμούς ακινήτων του οφειλέτη, από τους οποίους εξαιρείται, υπό προϋποθέσεις, μόνο η πρώτη κατοικία.

Πριν από τον πλειστηριασμό των ακινήτων γίνεται η κατάσχεση, αλλά πριν από τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκτέλεσης, καθίσταται υποχρεωτική η κοινοποίηση από τη φορολογική διοίκηση ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής/υπερημερίας. Αντίθετα, δεν απαιτείται ειδοποίηση για τις κατασχέσεις χρηματικών ποσών.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που τίθεται σε κίνδυνο η είσπραξη της οφειλής, η Φορολογική Διοίκηση δύναται να παρακάμψει την τήρηση της προαναφερθείσας προδικασίας και να δεσμεύσει τα ακίνητα πριν ειδοποιήσει τον οφειλέτη.

Οι οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα να ακυρώσουν τον πλειστηριασμό εάν μέχρι τη διενέργειά του, εξοφλήσουν ή ρυθμίσουν το χρέους τους.

Πηγή: ΕΡΤ

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