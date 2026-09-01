ΤΡΙ.01 Σεπ 2026 09:32
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Τραγικό τέλος για έναν άνδρα στην θάλασσα

θαλασσα φωτογραφία από create.vista.com
clock 07:25 | 01/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Τραγικό τέλος είχε το μπάνιο στην θάλασσα για έναν 76χρονο Πολωνό, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του χθες από τη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της παραλίας Ρεθύμνου.

Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και άμεσα του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διενεργεί το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Πνιγμός Ρεθυμνο
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis