Κρήτη: Τραγικό τέλος για έναν άνδρα στην θάλασσα

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Τραγικό τέλος είχε το μπάνιο στην θάλασσα για έναν 76χρονο Πολωνό, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του χθες από τη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της παραλίας Ρεθύμνου.

Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και άμεσα του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διενεργεί το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου.

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