Αντίπαλοι ΟΦΗ στο Europa Legaue: Νίκη για την Μπενφίκα με την υπογραφή Παυλίδη (βίντεο)

Με τον Βαγγέλη Παυλίδη να σκοράρει ξανά στο 40ό λεπτό και τον Λενγκλέ να διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του στο 51', η Μπενφίκα νίκησε πολύ πιο εύκολα την Εστορίλ απ' ότι δείχνει το τελικό 2-1 στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής στην πορτογαλική Primeira Liga. Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν στο 82' με το γκολ του Μπεργκαουί. Η αντίπαλος του ΟΦΗ ανέβηκε στην 5η θλεση της βαθμολογίας ενω ο Παυλίδης έφτασε τα 11 γκολ σε 8 παιχνίδια.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην πορτογαλική Primeira Liga έχουν ως εξής:

Ρίο Αβε-Σπόρτινγκ Λισαβόνας 0-4 Αλβέρκα-Σάντα Κλάρα 1-1 Αρούκα-Μαρίτιμο 2-1 Ακαντέμικο-Πόρτο 0-3 Νασιονάλ-Εστρέλα Αμαδόρα 2-3 Κάζα Πία-Μορεϊρένσε 0-1 Φαμαλικάο-Ζιλ Βισέντε 0-0 Μπενφίκα-Εστορίλ 2-1 Μπράγκα-Γκιμαράες 1-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ



(Σε 4 αγώνες)

Πόρτο 12



Σπόρτινγκ Λισ. 10



Αρούκα 9



Σάντα Κλάρα 8



Μπενφίκα 7 -3αγ.



Ζιλ Βισέντε 7 -3αγ.



Μαρίτιμο 7



Εστρέλα Αμαδόρα 5 -3αγ.



Μπράγκα 4 -2αγ.



Νασιονάλ 4



Μορεϊρένσε 4 -3αγ.



Γκιμαράες 3



Ρίο Αβε 3



Φαμαλικάο 2



Ακαντέμικο 2



Αλβέρκα 2



Εστορίλ 1



Κάσα Πία 0