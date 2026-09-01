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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντίπαλοι ΟΦΗ στο Europa Legaue: Νίκη για την Μπενφίκα με την υπογραφή Παυλίδη (βίντεο)

ΠΑΥΛΙΔΗΣ
clock 05:55 | 01/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με τον Βαγγέλη Παυλίδη να σκοράρει ξανά στο 40ό λεπτό και τον Λενγκλέ να διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του στο 51', η Μπενφίκα νίκησε πολύ πιο εύκολα την Εστορίλ απ' ότι δείχνει το τελικό 2-1 στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής στην πορτογαλική Primeira Liga. Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν στο 82' με το γκολ του Μπεργκαουί. Η αντίπαλος του ΟΦΗ ανέβηκε στην 5η θλεση της βαθμολογίας ενω ο Παυλίδης έφτασε τα 11 γκολ σε 8 παιχνίδια.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην πορτογαλική Primeira Liga έχουν ως εξής:


Ρίο Αβε-Σπόρτινγκ Λισαβόνας       0-4

Αλβέρκα-Σάντα Κλάρα               1-1

Αρούκα-Μαρίτιμο                   2-1

Ακαντέμικο-Πόρτο                  0-3

Νασιονάλ-Εστρέλα Αμαδόρα          2-3

Κάζα Πία-Μορεϊρένσε               0-1

Φαμαλικάο-Ζιλ Βισέντε             0-0

Μπενφίκα-Εστορίλ                  2-1

Μπράγκα-Γκιμαράες                 1-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

(Σε 4 αγώνες)

Πόρτο             12 

Σπόρτινγκ Λισ.    10 

Αρούκα             9 

Σάντα Κλάρα        8  

Μπενφίκα           7 -3αγ.

Ζιλ Βισέντε        7 -3αγ.

Μαρίτιμο           7 

Εστρέλα Αμαδόρα    5 -3αγ.

Μπράγκα            4 -2αγ.

Νασιονάλ           4 

Μορεϊρένσε         4 -3αγ.

Γκιμαράες          3

Ρίο Αβε            3 

Φαμαλικάο          2

Ακαντέμικο         2 

Αλβέρκα            2 

Εστορίλ            1

Κάσα Πία           0 

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Μπενφίκα Οφη Παυλιδης
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