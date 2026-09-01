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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ: Ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία στη Θεσσαλονίκη για το ματς κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ

οφη
clock 06:03 | 01/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο ΟΦΗ μετά την αναμέτρηση πρωταθλήματος με τον Άρη, παρέμεινε στην Θεσσαλονίκη ξεκινώντας την προετοιμασία του για την αναμέτρηση Κυπέλλου (2/9-22:15) με τον ΠΑΟΚ.

Οι Κρητικοί την Δευτέρα (31/8), προπονήθηκαν στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας, με τον Χρήστο Κόντη να καλείται να διαχειριστεί τρεις απουσίες ενόψει του ματς με τον ΠΑΟΚ.

Συγκεκριμένα, σε μέρος της προπόνησης συμμετείχε ο Κωνσταντίνος Κωστούλας, ενώ οι Ααρόν Ισέκα και Χρίστος Σιέλης ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, με την συμμετοχή τους να είναι αμφίβολη.

Σήμερα η ομάδα του Χρήστου Κόντη θα προπονηθεί ξανά στην Νέα Μεσημβρία, ολοκληρώνοντας την προετοιμασία για το ματς Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

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Οφη ΠΑΟΚ
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