Ρεύμα: Μπήκε με αυξήσεις ο Σεπτέμβριος - Ανησυχία για το δεύτερο μέτωπο ακρίβειας μετά τα καύσιμα

Με νέες επιβαρύνσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωπα νοικοκυριά και επιχειρήσεις τον Σεπτέμβριο. Η μεγάλη άνοδος που καταγράφηκε στη χονδρεμπορική αγορά κατά τη διάρκεια του Αυγούστου μεταφέρεται πλέον στη λιανική, δημιουργώντας ένα δεύτερο ισχυρό μέτωπο ακρίβειας μετά τις αυξήσεις στα καύσιμα.

Οι πάροχοι καλούνται να αποφασίσουν ποιο μέρος της επιβάρυνσης μπορούν να απορροφήσουν και ποιο θα περάσει στους καταναλωτές. Το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στα πράσινα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου, καθώς οι ανακοινώσεις των εταιρειών αναμένεται να αποτυπώσουν τη νέα εικόνα της αγοράς.

Άλμα άνω του 21% στη χονδρεμπορική τιμή

Η μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στη χονδρεμπορική αγορά διαμορφώθηκε τον Αύγουστο στα 133,4 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, από 109,95 ευρώ τον Ιούλιο. Πρόκειται για αύξηση μεγαλύτερη του 21% μέσα σε έναν μήνα, η οποία περιορίζει σημαντικά τα περιθώρια συγκράτησης των λιανικών χρεώσεων.

Η κατάσταση παραμένει δύσκολη και κατά την έναρξη του Σεπτεμβρίου, καθώς η ημερήσια τιμή στην ελληνική αγορά κινείται πάνω από τα 174 ευρώ ανά Μεγαβατώρα. Αντίστοιχες πιέσεις καταγράφονται και στην υπόλοιπη Ευρώπη, με την Ιταλία να ξεπερνά τα 199 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, την Ουγγαρία να κινείται κοντά στα 175 ευρώ και τη Γερμανία, τη Γαλλία και το Βέλγιο να βρίσκονται πάνω από τα 140 ευρώ.

Οι εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας βρίσκονται έτσι αντιμέτωπες με μια δύσκολη εξίσωση. Από τη μία πλευρά επιδιώκουν να προστατεύσουν τα μερίδιά τους και να αποφύγουν μαζικές μετακινήσεις πελατών. Από την άλλη, δύο συνεχόμενοι μήνες με διψήφια αύξηση του κόστους καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη την πλήρη απορρόφηση των ανατιμήσεων.

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Υπενθυμίζεται ότι και τον Ιούλιο η χονδρεμπορική τιμή είχε αυξηθεί κατά 18,3% σε σχέση με τον Ιούνιο, με τους μεγαλύτερους παρόχους να απορροφούν τότε σημαντικό μέρος της επιβάρυνσης.

Η ΔΕΗ κρατά το «κλειδί» των τιμολογίων

Καθοριστική για το ύψος των τελικών χρεώσεων θεωρείται η στάση που θα κρατήσει η ΔΕΗ. Ως ο μεγαλύτερος προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα, η τιμολογιακή πολιτική της λειτουργεί κάθε μήνα ως σημείο αναφοράς για ολόκληρη την αγορά.

Το ενδιαφέρον δεν εστιάζεται μόνο στην αρχική τιμή που θα ανακοινωθεί για το πράσινο τιμολόγιο, αλλά κυρίως στην τελική χρέωση μετά τις εκπτώσεις. Πληροφορίες από την αγορά αναφέρουν ότι εξετάζεται εμπορική παρέμβαση, η οποία θα μπορούσε να περιορίσει την επιβάρυνση για τους πελάτες.

Μια τέτοια κίνηση είναι πιθανό να επηρεάσει και τη στάση των υπόλοιπων παρόχων, οι οποίοι παρακολουθούν στενά τις αποφάσεις της ΔΕΗ πριν οριστικοποιήσουν τις δικές τους χρεώσεις.

Καύσωνας, χαμηλοί άνεμοι και ακριβότερο φυσικό αέριο

Η αύξηση της χονδρεμπορικής τιμής τον Αύγουστο αποδίδεται σε έναν συνδυασμό αρνητικών παραγόντων. Οι υψηλές θερμοκρασίες αύξησαν αισθητά τη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια, κυρίως λόγω της εκτεταμένης χρήσης κλιματιστικών.

Την ίδια στιγμή, οι ασθενέστεροι άνεμοι περιόρισαν την παραγωγή των αιολικών πάρκων. Η μικρότερη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας είχε ως αποτέλεσμα να ενεργοποιηθούν συχνότερα οι ακριβότερες μονάδες φυσικού αερίου, οι οποίες διαμόρφωσαν την τελική τιμή σε περισσότερες ώρες μέσα στην ημέρα.

Η μεγαλύτερη πηγή αβεβαιότητας για τους επόμενους μήνες παραμένει, ωστόσο, η πορεία του φυσικού αερίου. Η τιμή στο ολλανδικό TTF κινείται σταθερά το τελευταίο διάστημα πέριξ των 66 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ χθες ξεπέρασε τα 70 ευρώ ανά μεγαβατώρα, με τους αναλυτές να μην αποκλείουν άνοδο ακόμη και προς τα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Τις ανησυχίες ενισχύουν τα χαμηλά αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Τα επίπεδα αποθήκευσης στην Ε.Ε. βρίσκονται σε χαμηλό 13 ετών ενόψει της περιόδου θέρμανσης, με την πληρότητα να διαμορφώνεται περίπου στο 63%, έναντι μέσου όρου περίπου 80% την τελευταία πενταετία.

Με τις τιμές των καυσίμων ήδη υπό πίεση και το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας να ακολουθεί ανοδική τροχιά, η κυβέρνηση καλείται να κρατήσει μια δύσκολη ισορροπία ανάμεσα στην προστασία των καταναλωτών και στο δημοσιονομικό κόστος των παρεμβάσεων.

Δεύτερο μέτωπο ακρίβειας μετά τη βενζίνη και το ντίζελ

Για την κυβέρνηση, οι εξελίξεις στην ηλεκτρική ενέργεια ανοίγουν ακόμη ένα δύσκολο μέτωπο, τη στιγμή που οι καταναλωτές δοκιμάζονται ήδη από τις ανατιμήσεις στα καύσιμα.

Οι παρεμβάσεις συγκράτησης των τιμών στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης επεκτείνονται και τον Σεπτέμβριο με τη συμμετοχή των δύο μεγάλων διυλιστηριακών ομίλων. Η HELLENiQ ENERGY ανακοίνωσε τη συνέχιση της πρωτοβουλίας, ενώ στην ίδια κατεύθυνση αναμένεται να κινηθεί και η Motor Oil.

Η έκπτωση προς τις εταιρείες εμπορίας διαμορφώνεται στα 7,95 λεπτά προ ΦΠΑ ανά λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων και στα 4,05 λεπτά προ ΦΠΑ για το πετρέλαιο κίνησης.

Την ίδια ώρα, η συζήτηση για πιθανή φορολόγηση των αυξημένων κερδών των διυλιστηρίων επιστρέφει στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Κυβερνήσεις αναζητούν πρόσθετους πόρους για μέτρα στήριξης των πολιτών, καθώς τα υψηλά περιθώρια διύλισης έχουν οδηγήσει σε ιδιαίτερα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα για τον κλάδο.

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