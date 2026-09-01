Κρήτη: Τον βρήκαν νεκρό μέσα στον Δημοτικό Κήπο

Νεκρός εντοπίστηκε μέσα στον Δημοτικό Κήπο Ρεθύμνου ένας άνδρας 61 ετών, το απόγευμα της Δευτέρας (31/8).
Τον άτυχο άνδρα εντόπισε μία περαστική η οποία ενημέρωσε τις Αρχές.
Επί τοπου κλήθηκε το ΕΚΑΒ αλλά για τον 61χρονο ήταν ήδη αργά καθώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Σύμφωνα με πλροφορίες, ο θάνατός του χαρακτηρίζεται ως αιφνίδιος.
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