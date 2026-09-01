ΤΡΙ.01 Σεπ 2026 09:32
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Τον βρήκαν νεκρό μέσα στον Δημοτικό Κήπο

δημοτικος κηπος ρεθυμνου
clock 09:09 | 01/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Νεκρός εντοπίστηκε μέσα στον Δημοτικό Κήπο Ρεθύμνου ένας άνδρας 61 ετών, το απόγευμα της Δευτέρας (31/8).

Τον άτυχο άνδρα εντόπισε μία περαστική η οποία ενημέρωσε τις Αρχές.

Επί τοπου κλήθηκε το ΕΚΑΒ αλλά για τον 61χρονο ήταν ήδη αργά καθώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με πλροφορίες, ο θάνατός του χαρακτηρίζεται ως αιφνίδιος. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Αιφνίδιος Θάνατος Ρεθυμνο
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis