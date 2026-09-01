Τι θα φάμε σήμερα; Κριθαρότο με μανιτάρια και παρμεζάνα

Υλικά



350 γρ. κριθαράκι μέτριο



500 γρ. μανιτάρια, σε φέτες



1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο



2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες



100 ml λευκό κρασί



1 λίτρο ζεστό ζωμό λαχανικών



60 γρ. παρμεζάνα, τριμμένη



2 κ. σ. ελαιόλαδο



1 κ. σ. βούτυρο



1 κ. γλ. θυμάρι



Αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι



Λίγο φρέσκο μαϊντανό για το σερβίρισμα







Εκτέλεση



Ζεστάνετε το ελαιόλαδο σε ένα μεγάλο, βαθύ τηγάνι και σοτάρετε τα μανιτάρια σε δυνατή φωτιά για 5- 6 λεπτά, μέχρι να πάρουν χρώμα. Προσθέστε το θυμάρι, αλατοπιπερώστε και αφήστε τα στην άκρη.



Στο ίδιο σκεύος προσθέστε το κρεμμύδι και σοτάρετέ το για 2- 3 λεπτά. Ρίξτε το σκόρδο και το κριθαράκι και ανακατέψτε για περίπου 1 λεπτό.



Σβήστε με το λευκό κρασί και αφήστε το να εξατμιστεί. Προσθέστε σταδιακά τον ζεστό ζωμό, ανακατεύοντας συχνά, όπως ακριβώς θα κάνατε σε ένα ριζότο.



Μετά από περίπου 12-15 λεπτά, όταν το κριθαράκι έχει μαλακώσει αλλά παραμένει al dente, προσθέστε τα μανιτάρια.



Αποσύρετε από τη φωτιά και ανακατέψτε με το βούτυρο και την παρμεζάνα. Αν χρειάζεται, προσθέστε λίγο ακόμη ζεστό ζωμό για πιο κρεμώδη υφή.



Σερβίρετε αμέσως με επιπλέον παρμεζάνα, φρεσκοτριμμένο πιπέρι και ψιλοκομμένο μαϊντανό.

Πηγή: newsbeast.gr

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