Πόλεμος στην Ουκρανία: Νεκροί από πυραύλους στο Κίεβο – Στις φλόγες στρατηγικό λιμάνι της Ρωσίας

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Νύχτα σφοδρών πληγμάτων σε Ουκρανία και Ρωσία, με τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς από ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο και την περιφέρειά του και, σχεδόν ταυτόχρονα, μεγάλη επιδρομή drones εναντίον του στρατηγικής σημασίας ρωσικού λιμανιού Ουστ-Λούγκα στον Κόλπο της Φινλανδίας.



Σύμφωνα με τις ουκρανικές στρατιωτικές αρχές, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Κίεβο και τουλάχιστον άλλοι πέντε τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ρωσικών πληγμάτων.

Ένας ακόμη άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην Μπορίσπιλ, ανατολικά της ουκρανικής πρωτεύουσας, ανεβάζοντας τον μέχρι στιγμής απολογισμό των νεκρών σε τουλάχιστον τέσσερις.

⚠️ 🇷🇺 Russia's energy infrastructure is taking another beating.







YANOS, one of Russia's five largest oil refineries and a major supplier to Moscow and central Russia, has reportedly suspended two of its three crude distillation units following the Ukrainian drone strike.







Those… — The Tectonic (@thetect0nic) September 1, 2026

Στις φλόγες το Ουστ-Λούγκα

Την ίδια ώρα, πυρκαγιά ξέσπασε στο Ουστ-Λούγκα, ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της Ρωσίας στη Βαλτική, έπειτα από επιδρομή μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Ο περιφερειάρχης του Λένινγκραντ, Αλεξάντερ Ντραζντένκα, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι «οι προσπάθειες απώθησης της επίθεσης συνεχίζονται».

Νωρίτερα είχε κάνει λόγο για κατάρριψη 44 drones.

Δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά το μέγεθος της πυρκαγιάς ή η έκταση των ζημιών στις λιμενικές εγκαταστάσεις.

Κρίσιμος κόμβος των ρωσικών εξαγωγών

Το Ουστ-Λούγκα, στον Κόλπο της Φινλανδίας, αποτελεί υποδομή καίριας σημασίας για το ρωσικό εξαγωγικό εμπόριο, καθώς μέσω του λιμανιού διακινούνται μεταξύ άλλων πετρέλαιο, άνθρακας και λιπάσματα.

Το λιμάνι έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο ουκρανικών επιδρομών τους τελευταίους μήνες, στο πλαίσιο των προσπαθειών του Κιέβου να πλήξει ενεργειακές και άλλες στρατηγικές υποδομές βαθιά στο ρωσικό έδαφος.

Οι δύο επιθέσεις μέσα στην ίδια νύχτα αποτυπώνουν για ακόμη μία φορά τη διεύρυνση του πολέμου πολύ πέρα από τη γραμμή του μετώπου, με πρωτεύουσες, ενεργειακές εγκαταστάσεις και κρίσιμες υποδομές να βρίσκονται πλέον σταθερά στο πεδίο των εκατέρωθεν πληγμάτων.

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